Öğretmenin Kalp Masajıyla Hayata Döndürdüğü Öğrenciye Başarı Belgesi - Son Dakika
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Öğretmenin Kalp Masajıyla Hayata Döndürdüğü Öğrenciye Başarı Belgesi

Öğretmenin Kalp Masajıyla Hayata Döndürdüğü Öğrenciye Başarı Belgesi

Amasya'da okul bahçesinde kalbi duran 13 yaşındaki Çetin Çelebi'yi, kalp masajıyla hayata döndüren öğretmen Hüseyin Aktaş'a, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzaladığı başarı belgesi verildi. Amasya Valiliği tarafından düzenlenen programda, Vali Yılmaz Doruk, öğrencisinin hayatını kurtaran Aktaş'a teşekkür ederek, öğretmenlik mesleğinin kutsal bir meslek olduğunu vurguladı. Aktaş'a, Milli Eğitim Bakanı Tekin'in imzaladığı başarı belgesi takdim edildi.

13.02.2024 14:49  Güncelleme: 14:50
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Amasya'da okul bahçesinde kalbi duran 13 yaşındaki Çetin Çelebi'yi, kalp masajıyla hayata döndüren öğretmen Hüseyin Aktaş'a, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzaladığı başarı belgesi verildi.

Amasya Valiliğinde düzenlenen programda, Vali Yılmaz Doruk, öğrencisinin hayatını kurtaran Aktaş'a teşekkür ederek, öğretmenlik mesleğinin gerçekten kutsal bir meslek olduğunu, Hüseyin Aktaş'ın herkese örnek olabilecek bir davranış sergilediğini ifade etti.

Doruk, daha sonra Aktaş'a, Milli Eğitim Bakanı Tekin'in imzaladığı başarı belgesini takdim etti.

Plevne Ortaokulu öğrencisi Çetin Çelebi, 15 Aralık 2023'te okul bahçesinde oyun oynadığı sırada fenalaşmış, baygınlık geçirdikten sonra kalbi duran öğrenciye, fen bilimleri öğretmeni Hüseyin Aktaş önce suni teneffüs, ardından kalp masajı uygulamış, bu müdahaleyle öğrencinin kalbi yeniden çalışmıştı.

Kaynak: AA

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Milli Eğitim Bakanı, Hüseyin Aktaş, Yusuf Tekin, Çelebi, Amasya, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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