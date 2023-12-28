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Okan Buruk: Yarın farklı bir maç olacak - Son Dakika
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Okan Buruk: Yarın farklı bir maç olacak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Turkcell Süper Kupa maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu. Buruk, yarınki maçın farklı olacağını ve Türkiye'yi temsil ettiklerini belirterek ülkemize yakışır bir maç olmasını istediklerini söyledi. Ayrıca, Fenerbahçe ile oynadıkları lig maçının beklentilerin altında kaldığını ve daha iyi bir performans sergilemek istediklerini ifade etti. Okan Buruk ayrıca, Mauro Icardi'nin oynayıp oynamayacağına karar vereceklerini ve Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Fred'in gelmesiyle oyunun değişeceğini belirtti.

Okan Buruk: Yarın farklı bir maç olacak
28.12.2023 - 22:00,
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Okan Buruk: Yarın farklı bir maç olacak (2)

Sezer AFŞAR - Mustafa AKIN/ RİYAD(Suudi Arabistan), (DHA) - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 'Yarınki maç farklı olacak. Burada Türkiye'yi temsil ediyoruz. Ülkemize yakışır bir maç olsun. Burada beraber oturmak isterdik ama rakibimizin böyle bir kararı oldu. Bizim hedefimiz kazanmak' dedi.

Süper Lig'de 2022-2023 Sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa maçında karşılaşacak. Yarın saat 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak müsabakada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Ligde oynadıkları karşılaşmaya göre farklı bir maç beklediğini aktaran Buruk, 'İki büyük takım, tarihinde çok fazla kupası var. Kupa kazanmak için en büyük hedef. 2023 yılında ikinci kupayı kazanmak istiyoruz. Beklentinin yüksek olduğunu biliyoruz. Atmosfer, stat çok güzel. Bunun maça olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Yarınki maç farklı olacak. Burada Türkiye'yi temsil ediyoruz. Ülkemize yakışır bir maç olsun. Burada beraber oturmak isterdik ama rakibimizin böyle bir kararı oldu. Bizim hedefimiz kazanmak' diye konuştu.

'İKİ TAKIM DA BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI'

Fenerbahçe ile ligde oynadıkları karşılaşmanın oyun olarak kısır bir görüntü ortaya çıkarmasının sebeplerinin sorulması üzerine ise Buruk şunları söyledi:

'Bayern Münih'e de Fenerbahçe'ye karşı da önde bastık. Fenerbahçe daha çok uzun topla çıkmak istedi. Bu da ikili mücadeleye sahne oldu. İlk yarı oyun kurmamıza müsaade ettiler. İlk yarı yüzde 60'ın üzerinde top bizdeydi. Burada iş bireysel beceriye kalıyor. İki takım da bu anlamda beklentinin altında kaldı. İstatistiksel anlamda iyi bir şey çıkmadı. Hedefimiz daha iyisini yapmak. Takımların biraz daha rahat olacağını düşünüyoruz. Oluşturulan baskı bambaşka. Geçen sene iki derbide 3-0'lık net skorlar almıştık. Bu bir strateji. Hedefimiz iyi oynayıp kazanmak. Burada önemli olan üretmek olacak.'

'ICARDI'NİN OYNAYIP OYNAMAYACAĞINA KARAR VERECEĞİZ'

Okan Buruk, Mauro Icardi'nin maske ile antrenmana çıktığını vurgulayarak, 'Icardi, maske ile antrenmana çıktı. 3 ayrı darbe aldı. Hakemlerin de oyuncuları koruması gerekiyor. Oyuncular korunmadığında böyle durumlar oluşması normal. Yarın için de oynayıp oynamayacağına karar vereceğiz' şeklinde konuştu.

'FRED'İN GELİŞİYLE OYUN DEĞİŞECEK'

Ligde oynanan karşılaşmada cezası nedeniyle forma giyemeyen Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Fred'in yarın sahada olmasını beklediğini söyleyen Buruk, 'Fred'in gelmesiyle oyun değişecek. Kendisi gezen, mobil bir oyuncu. Bu da farklılığı getirecektir. Orta sahadaki bu boşluk bizim için avantaj da olabilir. Yarın maçta daha net bir şekilde göreceğiz' açıklamasında bulundu.

'OYUNCULARA SAYGI DUYMAK GEREKİYOR'

İsmail Kartal'ın ligde oynanan karşılaşma için '55-60'ıncı dakikadan sonra rakip oyuncular yere yatarak oyun hızını düşürmek istedi' demecinin hatırlatılması üzerine Buruk şöyle konuştu:

'Oyunculara saygı duymak gerekiyor. Ben Fenerbahçeli oyunculara saygı duyuyorum. İki takımın oyuncuları da en iyisini yapmaya çalışıyor. Onlara sahip çıkmamız gerek. Yarın iki takımın oyuncuları da sahada en iyilerini yapacaklar. Ben bu şekilde konuşmak istiyorum.'

'MUSLERA BÜTÜN PENALTILARI KURTARDI'

Takım olarak penaltılara çalıştıklarını aktaran tecrübeli teknik adam, 'Genelde her maçtan önce sahamızda antrenman yapıyoruz. Taktik çalışmamızı yapıp öyle maça çıkıyoruz. Penaltılara en çok Muslera çalıştı. Muslera hepsini kurtardı ve takımın biraz moralini bozdu' dedi.

Süper Kupa öncesi basın toplantısının ortak gerçekleştirilmemesinin rakibin aldığı bir karar olduğunu ifade eden Buruk, 'Bir karar alındı. Yarın yine maç öncesi birbirimizin elini sıkıp birbirimize sarılacağız. Dostluk mesajımızı vereceğiz' diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: DHA
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