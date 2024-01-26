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Oklahoma Ulusal Muhafızları, Teksas'a yardım için Meksika sınırına gönderilecek - Son Dakika
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Oklahoma Ulusal Muhafızları, Teksas'a yardım için Meksika sınırına gönderilecek

Oklahoma eyaleti Valisi Kevin Stitt, Teksas eyaletine destek amacıyla Oklahoma Ulusal Muhafızlarını Meksika sınırına göndereceğini duyurdu. Stitt, Teksas'ın yanında olduklarını belirterek, sınır güvenliği için daha önce de destek gönderdiklerini söyledi. Teksas Valisi Abbott ile Başkan Biden arasındaki sınır anlaşmazlığı devam ederken, Cumhuriyetçi valiler de Teksas'a desteklerini açıkladı.

26.01.2024 - 23:57,
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ABD'de Oklahoma eyaleti Valisi Kevin Stitt, Teksas eyaletinin, Başkan Joe Biden hükümetiyle devam eden sınır anlaşmazlığında Teksas'a destek amacıyla Oklahoma Ulusal Muhafızlarını Meksika sınırına yardıma göndereceğini duyurdu.

TRUMP'IN ÇAĞRISINA UYDU

Stitt Fox TV'ye yaptığı açıklamada, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm Cumhuriyetçi valilere çağrısı üzerine, düzensiz göçmenlerin geçişini engelleme konusunda Washington yönetimiyle ters düşen "Teksas'ın yanında olduklarını" belirtti.

Vali Stitt, sınır güvenliği için Teksas'a daha önce de Oklahoma Ulusal Muhafız Birliği'nden destek gönderdiğini anımsattığı açıklamasında, gerekli yönlendirmeleri yaptığını, "birliklerin hareket için hazırlandığını" söyledi.

Bizzat Teksas sınırına giderek inceleme yaptığını aktaran Stitt, "Sınır görevlilerinin bile kafaları karışık. Bunlar iyi Amerikalılar ve patronlarına itaat etmeye çalışıyorlar ama bu politikayı da kabul etmiyorlar." diye konuştu.

ABD 2024 başkanlık yarışından Donald Trump lehine çekildiğini açıklayan Florida Valisi Ron DeSantis de X hesabındaki paylaşımında, "Anayasa gerçekten eyaletleri kendilerini bir işgale karşı savunma konusunda güçsüz bıraksaydı, ilk başta onaylanmazdı ve Teksas birliğe (federal yönetime) asla katılmazdı." ifadelerini kullandı.

NE OLDU?

ABD'de Teksas Valisi Greg Abbott'un, sınırdan göçmen geçişini engellemek için kurduğu jiletli tellerin kesilmesine izin veren ABD Anayasa Mahkemesi kararı ülkeyi karıştırdı. Vali Abbott, mahkeme kararını tanımayarak dikenli ve jiletli telleri sınıra koymaya devam edeceğini açıklarken 25 eyalet ortak bildiri yayımlayıp Teksas Valisi'ne destek çıktı. Abbott Teksas'ın kendisini korumak ve savunmak için "anayasal otoritesini" yürürlüğe sokmak üzere eyaletin "işgal altında" olduğunu ilan etti.

Trump'ın ülkedeki tüm Cumhuriyetçi valilere, ulusal muhafızlarını sınıra göndermek suretiyle Texas'a destek vermeleri çağrısı üzerine, 25 Cumhuriyetçi vali dün ortak bir bildiriyle, Biden yönetimini sınır krizi karşısında "halkı terk etmekle" suçlamış ve Teksas Valisi Gregg Abbott'a desteğini açıklamıştı.

ABD Yüksek Mahkemesinin Meksika sınırının Rio Grande Nehri boyunca çekilen dikenli tellerin kaldırılması kararının ardından Teksas Valisi Abbot ile Biden arasındaki anlaşmazlık tırmanmıştı.

Salı günü, mahkeme kararına rağmen, Teksas Ulusal Muhafızları ABD sınır devriyesinin işini yapmasına izin vermemiş, dikenli telleri yerleştirmeye devam etmişti.

Oklahoma Ulusal Muhafızları, Teksas\'a yardım için Meksika sınırına gönderilecek
Kaynak: AA
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