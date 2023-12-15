OKMEYDANI\'nda polis kurşunuyla öldürülen Uğur Kurt davasında savcı mütalaasını açıkladı

OKMEYDANI'nda 2014 yılında bir yakınının cenaze törenine katılmak için gittiği cemevinin avlusunda polisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Uğur Kurt'un ölümüne ilişkin Anayasa Mahkemesinin ihlal kararı üzerine yeniden görülen davada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, polis sanık Sezgin K. hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak 2 yıldan 6 yıla kadar hapsini ve para cezası verilmemesini talep etti. Uğur Kurt'un eşi Narin Kurt, "Eşim öldürüldüğünde oğlum 1,5 yaşındaydı, 10 yıl geçti ve sorgulamaya başladı. Ona söyleyecek söz bulamıyorum. Uğradığımız haksızlığın son bulmasını istiyorum" dedi. Duruşmayı CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de takip etti.