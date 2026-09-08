Okul baskını davasında anne lehine oy kullanan iki hakimin görev yeri değişti - Son Dakika
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Okul baskını davasında anne lehine oy kullanan iki hakimin görev yeri değişti

Okul baskını davasında anne lehine oy kullanan iki hakimin görev yeri değişti
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Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu saldırısı davasında saldırganın annesinin tahliyesine oy veren mahkeme başkanı Adana'ya, üye hakim Aksaray'a atandı. HSK'nın kararı, öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği dava sürecinde anne Peyman Pınar Mersinli'nin yeniden tutuklanmasının ardından geldi.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu saldırısı davasında, saldırganın annesinin tahliyesi yönünde oy kullanan Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Halil Dilan Adana'ya, üye hakim Tayyar Zümrüt ise Aksaray'a atadı.

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda, 15 Nisan'da öğrenci İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda öğretmen Ayla Kara ve 9 öğrenci hayatını kaybetti, 15 öğrenci yaralandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, ölen saldırganın babası Uğur Mersinli'nin 10 kişiye yönelik "olası kastla öldürme", 15 kişiye yönelik farklı niteliklerde "olası kastla yaralama" ile "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından, annesi Peyman Pınar Mersinli'nin ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 Eylül'de yapılan ilk duruşmada, saldırganın babası sanık Uğur Mersinli'nin tutukluluk halinin devamına, annesi sanık Peyman Pınar Mersinli'nin ise oy çokluğuyla tahliyesine karar verilmişti. Başsavcılığın ve ailelerin itirazının ardından Osmaniye'de gözaltına alınan Mersinli, işlemlerinin ardından yeniden cezaevine gönderildi.

HSK Birinci Dairesi dün yaptığı toplantıda, Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Halil Dilan'ı Adana Hakimliği'ne, üye hakim Tayyar Zümrüt'ü de Aksaray Hakimliği'ne atadı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Okul baskını davasında anne lehine oy kullanan iki hakimin görev yeri değişti - Son Dakika

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