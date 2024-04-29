Okullararası Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda kazanan ekipler belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Okullararası Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda kazanan ekipler belli oldu

Okullararası Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası\'nda kazanan ekipler belli oldu

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Kütahya'da düzenlenen Okullararası Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda, 23 ilden 36 ekip katıldı. Geleneksel sahne düzenlemesiz kategoride birincilik Trabzon Mimar Sinan Ortaokulu'na, geleneksel sahne düzenlemeli kategoride ise birincilik Denizli Sarayköy Atatürk Ortaokulu'na verildi. Dereceye giren ekiplerin madalyaları törenle takdim edildi.

29.04.2024 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Kütahya'da düzenlenen Okullararası Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda kazanan ekipler belli oldu.

Kütahya Yeni Spor Salonu'nda yapılan şampiyonaya, 23 ilden 36 ekip katıldı.

Şampiyonanın geleneksel sahne düzenlemesiz kategorisi yarışmasında birinciliği Trabzon Mimar Sinan Ortaokulu, ikinciliği Erzurum Hilalkent 125. Yıl Ortaokulu, üçüncülüğü Bayburt Ortaokulu, dördüncülüğü ise Van Fevzi Geyik Ortaokulu takımları elde etti.

Geleneksel sahne düzenlemeli kategori yarışmasında ise Denizli Sarayköy Atatürk Ortaokulu birinci, Isparta Hızırbey Ortaokulu ikinci, İstanbul Capitol Ortaokulu üçüncü, Antalya Pınarlı Cumhuriyet Ortaokulu da dördüncü oldu.

Şampiyonada dereceye giren ekiplerin madalyaları törenle takdim edildi.

Kaynak: AA

Mimar Sinan, İstanbul, Sarayköy, Isparta, Erzurum, Trabzon, Bayburt, Antalya, Denizli, Türkiye, Kütahya, Van, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okullararası Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda kazanan ekipler belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:02 IBAN ile Ödeme Yapan Esnafların Hesapları İnceleniyor IBAN ile Ödeme Yapan Esnafların Hesapları İnceleniyor
12:24 Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 10 bin puanın üzerine çıktı Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 10 bin puanın üzerine çıktı
11:58 Türkiye’nin konuştuğu maçtan kafa karıştıran görüntü Son dakika gole giden futbolcunun üzerine yürüdüler Türkiye'nin konuştuğu maçtan kafa karıştıran görüntü! Son dakika gole giden futbolcunun üzerine yürüdüler
10:40 Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği Konteyner sevkiyatı başladı Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği! Konteyner sevkiyatı başladı
09:52 “AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti“ anketi Birinci sırada hayat pahalılığı var "AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti?" anketi! Birinci sırada hayat pahalılığı var
13:37 Rakam öyle böyle değil Premier Lig devinden Arda için çılgın teklif Rakam öyle böyle değil! Premier Lig devinden Arda için çılgın teklif
12:52 Sinan Ateş cinayetinde soruşturma tamamlandı Sinan Ateş cinayetinde soruşturma tamamlandı
12:35 Askeri personelin otomobille çarptığı trafik polisi şehit oldu, 4 kişi yaralandı Askeri personelin otomobille çarptığı trafik polisi şehit oldu, 4 kişi yaralandı
12:00 Uçak biletlerine zam geldi Uçak biletlerine zam geldi
11:56 Genç kız, sokak röportajındaki sözleriyle gündem oldu: Emekliye 10 bin lira yeter Genç kız, sokak röportajındaki sözleriyle gündem oldu: Emekliye 10 bin lira yeter
11:51 İkisi de şahit oldu Mehmet ağar ve Aziz Yıldırım’ı buluşturan düğün İkisi de şahit oldu! Mehmet ağar ve Aziz Yıldırım'ı buluşturan düğün
11:26 Yargıtay Başkanı 26. turda da seçilemedi Yargıtay Başkanı 26. turda da seçilemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 14:10:14. #1.11#
SON DAKİKA: Okullararası Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda kazanan ekipler belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement