Okullarda Orman Programı'na 267 Okul Sertifika Aldı - Son Dakika
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Okullarda Orman Programı'na 267 Okul Sertifika Aldı

Okullarda Orman Programı\'na 267 Okul Sertifika Aldı
22.07.2026 10:12
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TÜRÇEV'in programıyla 267 okul 'Orman bayrağı' sertifikası kazandı, en çok katılım İstanbul'dan.

TÜRKİYE Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda uygulanan 'Okullarda Orman Programı' kapsamında ülke genelinde 267 okul, 'Orman bayrağı' sertifikası almaya hak kazandı. Programa en fazla katılım sağlayan il ise 94 okul ile İstanbul oldu.

Çocukları doğayla buluşturan, çevre bilincini sınıfların dışına taşıyarak ormanlarla tanıştıran 'Okullarda Orman Programı'nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı sonuçları açıklandı. Danimarka merkezli Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafından yürütülen, Türkiye'de ise TÜRÇEV koordinasyonunda uygulanan Okullarda Orman Programı, 2025-2026 eğitim öğretim yılında 49 ilde 617 okul tarafından başarıyla hayata geçirildi. Çevre eğitimi programı kapsamında 617 okul başarı sertifikası almaya hak kazanırken, 267 okulda 'Orman bayrağı' dalgalanacak.

DOĞA TEMELLİ EĞİTİM

Çocukların doğayla erken yaşlarda bağ kurmasını hedefleyen program, okul öncesinden özel eğitime farklı kademelerde yürütülen uygulamalı çevre eğitimi çalışmalarıyla bu yıl da geniş katılıma ulaştı. Program kapsamında gerçekleştirilen çevre eğitimi etkinlikleriyle öğrenciler, doğayı yalnızca öğrenmekle kalmayıp, doğrudan deneyimleme fırsatı buldu. Böylece çevre eğitimi çalışmaları Türkiye'deki 81 ilin yaklaşık yüzde 60'ına ulaşırken, doğa temelli eğitim anlayışı ülke genelinde daha geniş yaygınlığa kavuştu.

KÜÇÜK YAŞLARDA ÇEVRE EĞİTİMİ

Uluslararası Okullarda Orman Programı'na katılan okulların büyük bölümünü okul öncesi ve ilkokullar oluşturdu. Programa 453 okul öncesi eğitim kurumu, 123 ilkokul, 34 ortaokul, 5 Bilim ve Sanat Merkezi ile 2 özel eğitim kurumu katıldı. Programa dahil olan okulların yaklaşık yüzde 93'ünü okul öncesi ve ilkokullar oluştururken, çevre bilincinin erken yaşlarda kazandırılmasına yönelik çalışmalar eğitim hayatının ilk basamaklarında yoğunlaştı.

İSTANBUL İLK SIRADA

Programa en fazla katılım sağlayan il, 94 okul ile İstanbul oldu. İstanbul'u 49 okul ile Antalya, 48 okul ile Ankara, 39'ar okul ile İzmir ve Kocaeli takip etti. Bu beş ilde yer alan toplam 269 okul, programa katılan okulların yaklaşık yüzde 43,6'sını oluşturdu. Program, yalnızca büyükşehirlerle sınırlı kalmayarak Türkiye'nin farklı coğrafi ve sosyoekonomik özelliklere sahip 49 ilinde başarıyla uygulandı.

DEVLET OKULLARI ÇOĞUNLUKTA

Programın en önemli başarı göstergelerinden biri olan 'Orman bayrağı'nı kazanan okullar, iki yıl boyunca belirlenen değerlendirme ölçütlerini başarıyla yerine getirdi. Bu yıl 40 ilde toplam 267 okul 'Orman bayrağı' almaya hak kazanırken, bu ödüle layık görülme oranı, programa katılan okulların yaklaşık yüzde 43,3'ünü oluşturdu. Bayrak almaya hak kazanan okulların 202'si okul öncesi eğitim kurumlarından, 51'i ilkokullardan, 10'u ortaokullardan, 3'ü Bilim ve Sanat Merkezlerinden, biri ise özel eğitim kurumundan oluştu. Kurum türlerine göre değerlendirildiğinde 'Orman bayrağı' almaya hak kazanan okulların 200'ü devlet, 67'si ise özel okul olarak kayıtlara geçti. Orman bayrağı sıralamasında İstanbul 46, Ankara 24, Antalya 18, Kocaeli 18 ve Batman 17 şeklinde ilk 5 ili oluşturdu.

ÇEVRE EĞİTİMİ KORUMA BİLİNCİNE DÖNÜŞÜYOR

TÜRÇEV Başkanı Doç. Dr. Abdulkadir Ateş, çevre eğitiminin yalnızca bilgi aktarmakla sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, çocukların doğayı tanıyan, deneyimleyen ve ormanlar ile ekosistemleri koruma sorumluluğunu benimseyen bireyler olarak yetişmesinin hedeflendiğini söyledi. Doç. Dr. Ateş, Okullarda Orman Programı ile çocukların doğayla bağı güçlendirilirken çevre bilincinin okullardan ailelere ve toplumun geneline yayılmasının amaçlandığını belirtti.

Kaynak: DHA

İstanbul, Eğitim, Güncel, Çevre, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okullarda Orman Programı'na 267 Okul Sertifika Aldı - Son Dakika

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