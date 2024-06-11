MEB\'e bağlı okullarda 20 milyon öğrenci karne alarak yaz tatiline girecek

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Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyondan fazla öğrenci, 14 Haziran'da karne alarak yaz tatiline girecek.

İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci ile 1,2 milyona yakın öğretmen için 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ders zili 74 bin okulda 11 Eylül 2023'te çaldı. Birinci dönem ara tatili 13-17 Kasım 2023'te, ikinci dönem ara tatili ise 8-12 Nisan'da yapıldı.

Öğrenciler, eğitim-öğretimin yorgunluğunu 14 Haziran'daki son ders zilinin ardından atacak.

Ayrıca bu yıl, ortaokul öğrencilerine, ders notlarının yanında sosyal etkinliklere katılım durumlarının da işleneceği yeni tasarımlı karneler dağıtılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı yeni tasarımlı karnelere, öğrenciye özel detaylı değerlendirmelerin titizlikle yansıtılmasını istedi.

Okul içi ve okul dışında gerçekleştirilen sosyal etkinliklerde "bilimsel", "kültürel", "sanatsal", "sportif etkinlikler" ve "toplum hizmeti" olmak üzere 5 ana başlıkta değerlendirmeye alınan öğrenciler karnelerinde sosyal etkinlik durumlarını da görebilecek.

Öğrencilerin sosyal etkinlikleri, karnelerinde "katılım", "ürün ortaya koyma", "performans gösterme" ve "derece alma" şeklinde 4 ana düzeyde işlenecek.

Böylece öğrencilerin sosyal etkinliklere katılım durumları, derecelendirilmiş bir sistemle karnelere yansıtılmış olacak.

Sınıfta kalma geri geldi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla Bakanlık, bu yıl eğitim-öğretim sürecinde hem öğretmen hem de öğrenciler için bir dizi değişikliğe gitti.

Mevzuat düzenlemeleriyle liselerde devamsızlık koşulları yeniden düzenlendi, sınıf tekrarı yeniden uygulamaya konuldu ve açık öğretime geçişler zorlaştırıldı. Ayrıca, öğrencilerin 50 ortalama ile sınıf geçebilmesine yönelik uygulamaya kademeli uygulanmak üzere son verildi.

Bu yıl ilk defa yeni ders ortalaması 50 olan öğrencilerden en fazla 3 dersten başarısız olanlar, sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecek. Yönetmeliğe göre, 9'uncu sınıflarda 4 ders ve üzeri zayıfı olan öğrenciler, artık sınıf tekrarı yapacak.

Ayrıca sınıf geçmede Türkçe baraj puanı 70'e çıkarıldı.

Öte yandan, velilerin okul müdürü ve öğretmen görüşmelerini dijital ortama taşıyan "veli randevu sistemi" hayata geçirildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni eğitim öğretim döneminde ortaokul ve liselerde "Türk sosyal hayatında aile", liselerde adabımuaşeret, ortaokullarda "görgü kuralları ve nezaket gibi" farklı seçmeli dersler ilk kez yer aldı.

Öğrenciler ortak yazılı sınavlarla tanıştı

Bakanlık tarafından ilk kez yayımlanan çatı yönetmelik ile okullarda yapılan sınavlara ilişkin yeni düzenlemeler bu eğitim öğretim yılında hayata geçirildi. MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği ile okullarda birden fazla öğretmen tarafından okutulan derslerin tüm sınavlarının "ortak yazılı" olarak yapılması hükmü yer aldı.

Okullarda sınav haftası uygulamasına geçilen eğitim öğretim yılında Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile yabancı dil dersleri sınavlarının 4 dil becerisini ölçecek şekilde yapılması hayata geçirildi.

Ayrıca okullarda öğrencilerin okul içinde ve sınıflarda derslerini aksatacak şekilde cep telefonu kullanmaları ve bu türden cihazlarla sınıflara girilmemesi konusunda önlemler alındı.

Şehit, gazi yakını ve koruma altına alınan çocukların kanuni hakları gereği özel okullara ücretsiz erişimini kolaylaştırmak amacıyla, merkezi yerleştirme yapılması kararı alındı.

Gelecek eğitim öğretim yılından itibaren tüm özel okulların derslerde Bakanlık onaylı ücretsiz ders kitaplarını okutması zorunlu olacak.

Son hafta "yıl sonu faaliyet haftası" ilan edildi

İlk kez eğitim öğretim dönemlerinin son haftası, öğrencilerin keyifli ve öğretici bir hafta geçirmeleri, sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmasının teşvik edilmesi için "yıl sonu faaliyet haftası" düzenlenmesi kararı alındı.

Öğrenciler, Bakanlığın önerdiği faaliyetler kapsamında yeni müfredatta da bulunan beceri temelli uygulamaları eğlenerek deneyimliyor.

Yeni eğitim öğretim yılı yeni müfredatla başlayacak

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredat 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasından itibaren okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulanacak.

Yeni programların hazırlanması aşamasında görev alan akademisyenler ve alan uzmanlarınca öğretmenlere yönelik başlatılan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitici eğitimi kursları"nın başlatılmasının ardından eylül ayında öğretmenlerin mesleki çalışma döneminde, 720 bin öğretmenin müfredat eğitimi alması sağlanacak.

Yaz döneminde 20 bin sözleşmeli öğretmenin sözlü sınavı yapılacak

Bakanlıkça 20 bin sözleşmeli öğretmen atanacak. Bu kapsamda objektif kriterlerle sözlü sınavların yapılması için yazılı sınavlardaki uygulamaya benzer sıkı önlemler hayata geçirilecek. Yeni düzenleme ile yapılacak sözlü sınavlar 1 Temmuz'dan itibaren gerçekleştirilecek.

Yaz aylarında kademeler arası geçiş sınavları olan LGS kapsamındaki merkezi sınav ile YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirme süreçleri başlatılacak.

2024-2025 eğitim-öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.