Ölümsüz Bayrak Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ölümsüz Bayrak Projesi

Ölümsüz Bayrak Projesi
02.06.2026 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İbrahim Hikmet Odağ, dijital bayrakla Türkleri birleştirip Guinness Rekoru hedefliyor.

İZMİR'e yerleşen İbrahim Hikmet Odağ (60), Türk Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası sürecine destek amacıyla milyonlarca vatandaşı tek bir dijital Türk bayrağında buluşturmayı hedefliyor. 'Ölümsüz Bayrak' adı verilen projede, vatandaşların yükleyeceği fotoğraflarla oluşturulacak dev mozaik bayrağın Guinness Dünya Rekoru'na girmesi amaçlanıyor.

Almanya'da 50 yıl yaşadıktan sonra 5 yıl önce Türkiye'ye dönüp İzmir'e yerleşen İbrahim Hikmet Odağ, 'Ölümsüz Bayrak' adını verdiği bir proje başlattı. Odağ, Türk Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası sürecine destek amacıyla başlattığı proje ile dünyanın dört bir yanındaki Türk vatandaşlarını tek bir dijital platformda buluşturmayı hedefliyor. Proje kapsamında vatandaşların yükleyeceği fotoğraflarla dev bir dijital Türk bayrağı oluşturulacak. Her bir fotoğrafın bayrağın bir pikselini oluşturacağı sistemle, Guinness Dünya Rekoru seviyesinde bir katılım hedefleniyor. Odağ, ilk etapta 250 bin fotoğrafla rekor denemesi yapılabileceğini, asıl hedefin 1 milyon kişinin projeye katılması olduğunu söyledi.

'HER VATANDAŞ, KENDİ INI YÜKLESİN'

Dünya Kupası'nın küresel etkisine dikkati çeken Odağ, projenin hem milli takıma destek hem de birlik duygusunu güçlendirme amacı taşıdığını belirtip, "Bu büyük heyecanda milli takımımızı destekleyebiliriz. Her vatandaş, kendi fotoğrafını yüklesin ve hep birlikte dev bir mozaik bayrak oluşturalım" dedi. Hazırlanacak dijital mozaiğin daha sonra dev bir fiziksel bayrak haline getirilebileceğini kaydeden Odağ, bayrağın 2026 Dünya Kupası'nın düzenleneceği Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da sergilenebileceğini söyledi.

'VİZYONUM, İNSANLARI BİRLEŞTİRMEK'

Odağ, "Bu mozaik, devasa bir büyük afiş şeklinde fiziksel olarak basılırsa, bayrağımız dünya medyasında yer alır. Amacım, Türk bayrağını dünyanın dört bir yanındaki insanların evlerine ve hafızalarına taşımak. Vizyonum, insanları birleştirmek. Projeye destek için influencerlar, holdingler ve devlet kurumlarının katkısını almaya çalışıyorum. Bu sadece Türkiye'de değil, dünya çapında bir tanıtım olacak. Dünya Kupası 205 ülkede yayınlanıyor ve organizasyonun küresel etkisi çok büyük" diye konuştu.

CİMER'E BAŞVURDU

Projeyi resmi kurumlara da taşıyan Odağ, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvurduğunu ve projenin detaylarının dikkat çektiğini söyledi. Odağ, projenin daha güvenilir ve kontrollü ilerleyebilmesi için devlet desteğinin kritik olduğunu belirterek, gerekirse e-Devlet altyapısının kullanılabileceğini ifade etti. Yüklenecek fotoğrafların yapay zeka ile doğrulanabileceğini belirten Odağ, "Sahte fotoğraflar elenebilir. Bu yüzden güçlü bir altyapı kurulması gerekiyor" dedi.

'BİZİM İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR FIRSAT'

Dünya Kupası sonrasında dev bayrağın Türkiye'ye getirileceğini belirten Odağ, "100 metreye 50 metre büyüklüğünde dev bir camekan düşünüyoruz. İçinde ölümsüz bayrağımız olacak. Arkasında dijital ekranlarda mozaik hali yer alacak. Önünde ise bir bayrak müzesi kurulacak. İnsanlar, dünyanın bayraklarını görerek yürüyüp, sonunda bizim dev bayrağımızın karşısına çıkacak. 11 Haziran'da başlayacak Dünya Kupası öncesinde projeyi yetiştirmek için çalışmaları sürdürüyorum. Biz her dört yılda bir Dünya Kupası'na katılan ülkelerden değiliz. Bu bizim için çok büyük bir fırsat. Dünya sahnesinde yer alma imkanımız var. Son gününe kadar bu proje için mücadele edeceğim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Futbol, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ölümsüz Bayrak Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı Polis hemen gözaltına alındı Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı! Polis hemen gözaltına alındı
CHP’de grup toplantısı krizi TBMM takviminde yer almadı, Özel’in ekibini jet başvuru yaptı CHP'de grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, Özel'in ekibini jet başvuru yaptı
TEM Otoyolu’nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu 7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
5 yaşındayken 90 kiloydu Minik Yağız’ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor 5 yaşındayken 90 kiloydu! Minik Yağız'ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor
Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti!
Ali Babacan’dan milli duruş Çin’de Türkiye’nin potansiyelini övdü Ali Babacan'dan milli duruş! Çin'de Türkiye’nin potansiyelini övdü
Kılıçdaroğlu’na bir kötü haber daha Grup Yorum yasak koydu Kılıçdaroğlu'na bir kötü haber daha! Grup Yorum yasak koydu
Tunceli’de ulaşım altyapısına dev yatırım Tunceli'de ulaşım altyapısına dev yatırım

10:36
Bahçeli: Kutuplaşma derinleşti, yaşananlar CHP’ye yakışmıyor
Bahçeli: Kutuplaşma derinleşti, yaşananlar CHP'ye yakışmıyor
10:33
Bahçeli’nin danışmanından İmamoğlu’na sert tepki “Virüs“ diyerek hedef aldı
Bahçeli'nin danışmanından İmamoğlu'na sert tepki! "Virüs" diyerek hedef aldı
10:31
Kılıçdaroğlu’ndan karşı hamle: Özgür Özel’i engellemek için TBMM’ye başvuruda bulunacak
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak
10:08
Özkan Yalım ile Turgut Koç CHP kurultay soruşturmasında yeni ifade verecek
Özkan Yalım ile Turgut Koç CHP kurultay soruşturmasında yeni ifade verecek
09:48
Uzak Şehir’de Türkiye’yi ağlatan sezon finali 3 isim diziye veda etti
Uzak Şehir'de Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti
09:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kökünü kazıyacağız“ demişti Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
08:35
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar Sistem sil baştan değişiyor
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Sistem sil baştan değişiyor
08:31
60 milyar TL’lik operasyon 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
60 milyar TL'lik operasyon! 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
07:55
ABD’yi sarsan patlama 300 ton TNT gücüyle infilak etti
ABD'yi sarsan patlama! 300 ton TNT gücüyle infilak etti
06:32
CHP’de dikkat çeken liste İşte kurultay çağrısına imza atmayan 27 vekil
CHP'de dikkat çeken liste! İşte kurultay çağrısına imza atmayan 27 vekil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 11:04:48. #7.12#
SON DAKİKA: Ölümsüz Bayrak Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.