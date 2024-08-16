OMÜ'de Kenevirin Endüstriyel Kullanımı İçin Çalışmalar Yürütülüyor - Son Dakika
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OMÜ'de Kenevirin Endüstriyel Kullanımı İçin Çalışmalar Yürütülüyor

OMÜ\'de Kenevirin Endüstriyel Kullanımı İçin Çalışmalar Yürütülüyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde kenevirin endüstriyel bir ürün olarak katma değerinin arttırılması için çalışmalar yürütülüyor. Savunma sanayi, yalıtım malzemesi, sağlık sektörü ve endüstride kullanılması üzerine projeler ve AR-GE çalışmaları yapılıyor.

16.08.2024 11:46
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) kenevirin endüstriyel bir ürün olarak katma değerinin arttırılması için çalışmalar yürütülüyor.

Samsun'da kenevirin ekimi ve hasadının yanı sıra savunma sanayi, yalıtım malzemesi, sağlık sektörü ve endüstride kullanılması üzerine projeler ve AR-GE çalışmaları yapılıyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, AA muhabirine, OMÜ'nün 25 yıl önce kenevir üretim ve işleme çalışmalarına başladığını söyledi.

2019 yılında üniversite bünyesinde "Kenevir Araştırmaları Enstitüsü" kurduklarını bildiren Ünal, "Kenevirin öncelikle endüstriyel bir ürüne dönüştürülmesi konusunda ciddi çalışmalara ev sahipliği yaptık. Özellikle üniversitemizde farklı bölgelerde, farklı toprak ve farklı iklim ortamlarında yetiştirilebilecek genler üretilmesi noktasında çalışmalarımız oldu ve bu çalışma Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından da desteklenmeye değer görüldü. OMÜ elindeki 2 bini aşkın kenevir geniyle aslında Türkiye'ye bir hazine sunuyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde ve farklı amaçlarla kullanılabilecek kenevir üretme konusunda ürün çeşitliliğini sağlamaya çalışıyor." dedi.

"Savunma sanayisinde dışa bağımlılık azalacak"

Kenevirin katma değerinin arttırılmasının bu bitkinin endüstriyel bir ürüne dönüştürülmesiyle mümkün olabileceğini söyleyen Ünal, "OMÜ Milli Savunma Bakanlığı ile yerli ve milli bir kablo üretme konusunda protokol yaptı. Yakın bir zamanda bunun prototipi üretilmiş olacak. Önce makaronun, devamında da kablonun üretimi sağlanarak bu noktadaki dışa bağımlılığın ortadan kaldırılması konusunda önemli bir projemiz var." ifadelerini kullandı.

Kenevir üzerine TUSAŞ'la yaptığımız farklı bir çalışmanın da olduğuna değinen Rektör Ünal, "Kenevirin esnek, hafif ve dayanıklı yapısı, bunun farklı amaçlarla kullanılmasını, özellikle savunma sanayindeki uçak ve benzeri farklı yerlerde farklı amaçlarla kullanmasını mümkün kılıyor. Bu gelecek açısından ümit veriyor. Türkiye'nin savunma sanayindeki hareketine, kalkınma çabasına çok ciddi bir farklılık katacaktır, hız katacaktır diye düşünüyoruz." diye konuştu.

Bu çalışma ve projelerin dışında Türkiye Uzay Ajansı ilede yaptıkları bir protokol olduğuna değinen Yavuz Ünal, "Bu alanda çalışmamız devam ediyor. Yakın zamanda proje başlamış olacak. Ancak özel olduğu için çok fazla da ayrıntı vermek istemediğimiz bir çalışma alanı. Bu anlamda Türkiye Uzay Ajansı ile OMÜ iyi bir işbirliğine girdi. Muhtemelen iki farklı proje ile birlikte yola devam edecek." diye konuştu.

"OMÜ kenevir konusunda Türkiye'de öncülük edecek kurumlardan birisi olacak"

Keneviri sağlık sektöründe de piyasaya sunularak katma değerinin arttırılması ile ilgili çalışmaların da yürütüldüğünü bildiren Prof. Dr. Ünal, "Önemli olan şeylerden bir tanesi de kenevirin kanser ve benzeri sağlık sorunlarında doğrudan kullanılıyor olması. Henüz yasal süreç tamamlanmadığı için ortaya çıkmamış olmakla birlikte üniversite olarak yürüttüğümüz ciddi projeler var. İlaç sanayini destekleyecek çalışmalarımız var. Ümit ediyorum yakın bir zaman içerisinde kenevir OMÜ açısından öncelikli bir alan olarak tanımlanacak. Üniversitemiz kenevir konusunda Türkiye'de öncülük eden kurumlardan birisi olacak." dedi.

"Kenevir, mucize bir bitki"

Kenevirin çok yönlü bir malzeme olduğunu ve tekstilde de geleneksel bir malzeme olduğuna değinen Ünal, şunları kaydetti:

"Tekstili önemsiyoruz çünkü geleneksel olarak bu milletin kültürünün bir parçası. Kenevir, aksesuar, giyim eşyası ve günlük araç gereç olarak da kullanılan hem dayanıklı hem sağlıklı hem de yerli bir ürün. Bu nedenle keneviri sadece bir bitki olarak görmemek gerekiyor. Aslında kenevir mucize bir bitki. Hemen her yönde bizim için ümit veren, gelecek açısından bizim ufkumuzu genişleten, çalışma alanlarımızı yönlendiren mucize bir bitki olarak görünüyor."

Kaynak: AA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Kenevir, samsun, Tarım, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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