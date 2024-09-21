Önemli Etkinlikler İzmir ve İstanbul'da - Son Dakika
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Önemli Etkinlikler İzmir ve İstanbul'da

Önemli Etkinlikler İzmir ve İstanbul\'da

İzmir Körfezi'nde tatbikat, İstanbul'da kadın çalıştayı ve derbi gibi etkinlikler yapılacak.

21.09.2024 09:19
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10.00 - 13.00 - İzmir Körfezi ve Karadeniz Ereğli yaklaşma sularında icra edilecek olan NUSRET-2024 Davet Tatbikatı, basın toplantısının ardından sergi, sunum ve fiili gösterimleri yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

11.00- Demokrat Kadınlar "Kadın ve Demokrasi Çalıştayı", TBMM Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca moderatörlüğünde Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

13.00- Çiğli'de 26 mahallenin muhtarı ve STK temsilcileri, "Çöp-Katı Atık Tesisi"nin çalışmalarını mahkeme kararına rağmen durdurmaması  nedeniyle yürüyüş ve basın açıklaması yapacak (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

14.00 - CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenleyeceği Kent Yoksulluğu Sempozyumu'nda "Kentsel dönüşüm" konusu ele alınacak. Sempozyuma, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, İPA Başkanı Buğra Gökce ve İBB Meclis üyesi Oğuz Demir katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ- İSTANBUL)

19.15 - 22.00- Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi stad çevresi son durum ve maç sonu açıklamaları takip edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

17.00 - 20.00 - Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Tümosan Konyaspor- Net Global Sivasspor, Fenerbahçe -Galatasaray maçları oynanacak (KONYA - İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

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