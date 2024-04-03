Onursal Adıgüzel, İstanbul Ataşehir Belediye Başkanı olarak göreve başladı

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31 Mart yerel seçiminde yüzde 56,39 oy alarak İstanbul Ataşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Onursal Adıgüzel, mazbatasını alarak göreve başladı. Adıgüzel, "Bu bir son değil, bizim için yeni bir başlangıçtır. Bu yeni başlangıç Türkiye'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında çağdaş medeniyetler seviyesine yürüyüşünün başlangıcıdır" dedi.

CHP'nin adayı Onursal Adıgüzel, Ataşehir'deki seçimi en yakın rakibinden 52 bin 722 oy fazla alarak kazandı. Onursal Adıgüzel, bugün İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alarak Ataşehir Belediye Başkanlığı görevine başladı.

CHP Ataşehir İlçe Başkanı Celal Yalçın, Ataşehir Belediye Meclisi üyeleri, eşi Elif Duygu ve kızı Algı Adıgüzel ve vatandaşlarla birlikte mazbatasını teslim alan Onursal Adıgüzel, Cumhuriyet Meydanı'na gelerek Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Cumhuriyet Meydanı'nda Ataşehirlilere hitap eden Başkan Adıgüzel, şunları söyledi:

"BU BİR SON DEĞİL, BİZİM İÇİN YENİ BİR BAŞLANGIÇTIR"

"Bundan tam 16 yıl önce üniversite öğrencisi olarak siyasete başladığım Ataşehir'de, bugün sizlere Belediye Başkanı olarak seslenen bir genç olmak benim için tarif edilemez bir onur ve mutluluktur. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Çünkü bu başarı Onursal Adıgüzel'in tek başına hayata geçirdiği bir başarı değildir. Bu başarı CHP'nin, Ataşehir İlçe Başkanlığı'nın, Gençlik Kolları'mızın, Kadın Kolları'mızın, Ataşehir'de yaşayan binlerce gönüllü dostumuzun başarısıdır. Onların bizimle birlikte omuz omuza, sokak sokak, kapı kapı, yapmış oldukları mücadelenin sonucudur. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki benim yol arkadaşlarımsınız. Uzun zaman sonra CHP bugün Türkiye'de birinci parti olmuştur. Ülkenin dört bir yanında demokrasiye olan inancımızla, vatandaşa olan hizmet aşkımızla mücadelemizi sürdürüyor olacağız. Bu bir son değil, bizim için yeni bir başlangıçtır. Değerli dostlar bu yeni başlangıç Türkiye'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında çağdaş medeniyetler seviyesine yürüyüşünün başlangıcıdır. Ataşehir'i bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi'ne emanet eden tüm Ataşehirlilere yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Siz değerli komşularımızın huzurunda buradan; çocuklarımızın, gençlerimizin ve kentimizin geleceği için çok çalışacağımızın sözünü bir kez daha veriyorum."

ATAŞEHİR BELEDİYESİ'NDE DEVİR TESLİM TÖRENİ

Başkan Adıgüzel, mazbatasını aldıktan sonra Ataşehir Belediye Başkanlığı'na giderek, önceki dönem Belediye Başkanı Battal İlgezdi ile devir teslim töreni gerçekleştirdi. Belediye Binası önünde belediye çalışanları ve Ataşehirli vatandaşlar tarafından karşılanan Başkan Adıgüzel'e, Kadıköy'ün yeni Belediye Başkanı Mesut Kösedağı da eşlik ederek, kendisini tebrik etti.

2009 yılında ilçe olan Ataşehir'in kurucu Belediye Başkanı olan Battal İlgezdi, yeni Başkan Adıgüzel'e çiçek sunup makamını teslim ederek, görevinde başarılar diledi. İlgezdi, şöyle konuştu:

"Sevgili arkadaşlarım bu koltuklar daimi değildir, gelip geçicidir. Önemli olan halka hizmettir. Ataşehir yine Cumhuriyet Halk Partisi Belediyesi'ne emanettir. Kendi arkadaşımıza devretmenin gururunu yaşıyoruz. Ben kendisine bir kez daha başarılar diliyor ve yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Görevi teslim alan Başkan Adıgüzel, burada yaptığı konuşmada da şunları kaydetti:

"İLGEZDİ'DEN ALDIĞIMIZ BAYRAĞI DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ"

"Değerli Başkanımla birlikte 2009 yılından bu yana, çok önemli mücadelelerimiz oldu. Kurucu Belediye Başkanı'mız Battal İlgezdi, Ataşehir'e çok güzel hizmetler gerçekleştirdi. Ataşehir, 2009 yılında kurulan diğer ilçeler gibi şanslı değildi. Başkanımız sıfırdan başlayarak Ataşehir'i çok iyi bir konuma getirdi. Nasip olursa biz de ondan aldığımız bu bayrağı, daha ileriye taşıyacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal belediyecilik anlayışını 17 mahalleye yaymaya devam edeceğiz. Kendisine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda kendisinden siyaset anlamında birçok şey öğrendim ve ağabeyliğinden dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum."

Adıgüzel, X hesabından da "İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatamızı aldık. 16 yıl önce genç bir üniversite öğrencisi olarak siyasete başladığım bu güzel kente Belediye Başkanı olarak hizmet edecek olmanın mutluluğunu ve onurunu yaşıyorum" paylaşımını yaptı.

ONURSAL ADIGÜZEL KİMDİR

Onursal Adıgüzel, 1985 yılında mali müşavir baba ve öğretmen bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladı. Siyasi hayatına 2008 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Ataşehir Gençlik Kolları'nda başlayan Onursal Adıgüzel, 2010 yılında Ataşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi Kurucu Başkanı seçildi. 2015 yılındaki seçimlerde CHP'nin en genç milletvekili olarak 30 yaşında TBMM'ye girdi. İyi derecede İngilizce bilen Onursal Adıgüzel, Ataşehir Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), TMMOB Makine Mühendisleri Odası ve Fenerbahçe Spor Kulübü gibi çeşitli kuruluşlara üyedir.