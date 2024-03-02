Opera ve Sinema Sanatçısı Altan Günbay\'ın Vefatının 10. Yılı

Opera, sinema ve müzik alanında eserler veren çok yönlü sanatçı Altan Günbay'ın vefatının üzerinden 10 yıl geçti.
Günbay, 19 Ocak 1931'de Konya'da dünyaya geldi. Ankara Gazi Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara Devlet Konservatuvarı'nı bitirdi.
Bir süre Almanya'da eğitim gören sanatçı, sanat hayatının başlangıcına dair bir röportajında, "Ben küçükken konservatuvarın keman bölümüne girdim. Annem çok ileri görüşlü bir bayandı. İlk gazeteyi çıkaran, ilk şapka giyen, ilk Konya milletvekili olmasına rağmen beni konservatuvara göndermek istemedi. 'Çalgıcı mı olacaksın' dedi. Yıllarca keman dersi almıştım. O gün onu dinleyip, konservatuvara gitmekten vazgeçmiştim." ifadelerini kullanmıştı.
250'den fazla filmde rol aldı
Sanattan vazgeçmeyen Günbay, daha sonra Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde çalıştı. Sahneye ilk defa 1954'te "Cavalleria Rusticana" operasıyla çıktı.
"Othello", "Lucia", "Carmen" ve "Salome" gibi 20 operada başrol oynayan Günbay, 1969'da İstanbul Devlet Opera ve Balesinin kurulmasıyla İstanbul'a yerleşti.
Usta sanatçı, İstanbul'da 30 yıl boyunca sürdürdüğü solist sanatçılığının yanı sıra rejisörlük ve müdür yardımcılığı görevlerinde de bulundu. "Şehrazat" filmiyle 1964'te sinema oyunculuğuna başlayan Günbay, 250'den fazla filmde rol aldı.
Günbay, aslında kel olmadığı halde saçlarını kazıttığı için bir zamanlar Türkiye'nin "Yull Bryner"i olarak tanındı. 1966 yapımı "Altın Çocuk" filminde usta yönetmen Memduh Ün'ün Günbay'dan saçlarını kazıtmasını isteyince 18 yıl o imajla gezdi.
Usturaya vurulmuş başı, ince bıyıkları ve karakteristik ifadeleriyle Türk sinemasının önemli karakter oyuncularından biri olan Altan Günbay, üstlendiği kötü adam rollerini başarıyla canlandırarak, kendisine ün getiren fiziğini de uzun yıllar korudu.
Günbay, "Uykusuz Geceler" filminin müziklerini yaptı. "Buğulu Gözler" ve "Bekliyorum" gibi birçok şarkı da besteledi. 1982'de ise "Beni Unutma" ve "Seni Kalbime Gömdüm" filmlerinin yapımcılığını üstlendi.
Sinema filmlerinin yanı sıra dizilerde de oynadı
Sinema filmlerinin yanı sıra dizilerde de rol alan Günbay, son olarak "Çocuklar Duymasın" adlı televizyon dizisinde Haluk karakterinin babasını canlandırdı.
Günbay, 2004 yerel seçimlerinde Demokratik Sol Parti'den İstanbul Bahçeşehir Belediyesi başkan adayı olarak yarıştı.
Sinema ve opera sanatçısı Altan Günbay, 2 Mart 2014'te 82 yaşındayken hayatını kaybetti. Vefatının ardından Günbay için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlendi. Usta oyuncunun cenazesi Büyükçekmece Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Günbay'ın rol aldığı bazı yapımlar şöyle:
"Polis", "Önce Canan", "Duvardaki Kan", "Seni Kalbime Gömdüm", "Beni Unutma", "Rezil", "Kanunsuz Sokak", "Kana Kan", "Tatlı Tatlı", "Seferim Var", "Pembe Panter", "Hababam Taburu", "Gördüğün Yerde Vur", "Yankesici", "Yalnız Adam", "Tarzan Korkusuz Adam", "Öldüren Şarkı", "Murtaza", "Makber"
Son Dakika › Güncel › Opera ve Sinema Sanatçısı Altan Günbay'ın Vefatının 10. Yılı - Son Dakika
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