Orbiba Robotics, Tarım Teknolojileri Alanında CERN\'de Türkiye\'yi Temsil Edecek

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YTÜ Yıldız Teknopark şirketi tarım teknolojileri alanında Türkiye'yi CERN'de temsil edeceğini duyurdu.

YTÜ Yıldız Teknopark şirketlerinden Orbiba Robotics, CERN Venture Connect (CVC) programına kabul edildi. Şirket, CERN'in Yapılandırılmış Lazer Işını teknolojisini tarım robotlarına entegre ederek çiftçilerin maliyetlerinin düşürmeye hazırlanıyor. Yapay zeka ve yenilenebilir enerjiyle çalışan robotik platformlar geliştirerek sürdürülebilir ve verimli tarım çözümleri sunan Orbiba Robotics, CERN Venture Connect (CVC) programına tarım teknolojileri alanında kabul edilen girişim, Türkiye'de ise CERN Venture Connect'e seçilen startup oldu. YTÜ Yıldız Teknopark bünyesinde yer alan YTU Innovation Hub'ta ürünlerini geliştiren şirket, CERN'ün teknolojilerine ve uzmanlıklarına erişim sağlayacak. Özellikle, CERN'ün Yapılandırılmış Lazer Işını (Structured Laser Beam - SLB) teknolojisinin global lisansını alarak bu teknolojiyi tarım robotlarına entegre edecek olan Orbiba Robotics, robotların daha az enerji tüketerek daha yüksek doğrulukla çalışmasını sağlayarak çiftçilerin maliyetini düşürecek.

'GLOBALDE KABUL ALAN İLK TARIM TEKNOLOJİ GİRİŞİMİ OLDUK'

Orbiba Robotics olarak, derin teknoloji ve yenilikçi çözümler geliştirme misyonumuz doğrultusunda, CERN Venture Connect (CVC) Programı'na başvurduklarını ifade eden şirketin CEO'su İlker Bektaş, "Başvuru sürecinde, tarım teknolojileri alanındaki projelerimizi ve CERN teknolojileriyle nasıl entegre edebileceğimizi detaylandırdık. Değerlendirme sürecinin ardından, programın bir parçası olmaya hak kazandık. Globalde kabul alan ilk tarım teknoloji girişimi olduk. CVC Programı sayesinde, CERN'ün ileri teknolojilerine ve uzmanlıklarına erişim imkanı elde ettik. Ayrıca, program kapsamında düzenlenen etkinliklerde projelerimizi tanıtma ve uluslararası yatırımcılarla bir araya gelme fırsatı bulduk. CERN ile iş birliğimiz, tarım teknolojileri alanında yenilikçi çözümler geliştirmeyi hedeflemektedir. Özellikle, CERN'ün Yapılandırılmış Lazer Işını (Structured Laser Beam - SLB) teknolojisinin global lisansını alarak, bu teknolojiyi tarım robotlarımıza entegre etme ayrıcalığını kazandık. Ayrıca, CERN teknolojilerinin ticarileştirilmesi sürecinde bize rehberlik etmekte ve CERN'ün yatırımcı ve teknoloji paydaş ağlarına erişimimizi sağlamaktadır" dedi.

'İNOVASYON KAPASİTEMİZİ SÜREKLİ GELİŞTİRMEYİ PLANLIYORUZ'

SLB teknolojisinin entegrasyonu hakkında da bilgi veren Bektaş şöyle devam etti:

"Bu teknoloji tarım robotlarımızın hassasiyetini ve etkinliğini artıracaktır. Bu süreçte, CERN uzmanlarıyla birlikte çalışarak, lazer ışınının bitki tanıma, yabancı ot tespiti ve diğer tarımsal uygulamalarda optimal kullanımını sağlayacağız. Ayrıca, basit bir lazer kaynağı kullanarak, düşük enerji tüketimiyle yabancı ot gelişimini durdurma üzerine çalışmalar yürüteceğiz. SLB teknolojisi, tarım robotlarımızın daha az enerji tüketerek daha yüksek doğrulukla çalışmasını mümkün kılacak, böylece çiftçiler için maliyetleri düşürürken çevresel sürdürülebilirliği destekleyecektir. SLB teknolojisinin entegrasyonu, tarım robotlarımızın yeteneklerini önemli ölçüde artıracak ve çiftçilere daha verimli, sürdürülebilir çözümler sunmamızı sağlayacak. Gelecekte, bu tür ileri teknolojileri kullanarak, tarım sektöründe dijital dönüşüme öncülük etmeyi ve global ölçekte sürdürülebilir tarım uygulamalarını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Ayrıca, farklı CERN teknolojilerini de ürünlerimize entegre ederek, inovasyon kapasitemizi sürekli geliştirmeyi planlıyoruz."