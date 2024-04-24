Ordu'da Gezgin Arıcılar Göç Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Ordu'da Gezgin Arıcılar Göç Hazırlıklarını Sürdürüyor

Ordu\'da Gezgin Arıcılar Göç Hazırlıklarını Sürdürüyor

Ordu'da arıcılık yapan gezgin arıcılar, daha kaliteli bal üretebilmek için başka bölgelere göç etmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Ordu'da 3 bin 500 üretici yaklaşık 600 bin kovanda bal üretirken, arıcılar yayla yolculuğuna başlamadan önce kovan ve çerçeveleri tamir ediyor ve yaylada arı bakımı için gerekli malzemeleri tedarik etmeye çalışıyor. Ordu Arıcılar Birliği Başkanı Akın Çiftçi, Ordu'nun Türkiye'nin en çok bal üreten illerinden biri olduğunu belirtirken, arıcıların genelde çiçek balı ürettiğini ve çam, kestane, ayçiçeği ve üçgül balı da ürettiklerini ifade etti. Arıcılar, kokarca zararlısının fındığı tehdit etmesi nedeniyle daha erken göç edebileceklerini söylerken, üreticiler ise yeni sezondan umutlu olduklarını dile getirdi.

24.04.2024 12:38  Güncelleme: 12:49
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Ordu'da gezgin arıcılar, daha kaliteli bal üretebilmek için başka bölgelere göç için hazırlıklarını sürdürüyor.

Fındıktan sonra en önemli geçim kaynağının arıcılık olduğu Ordu'da 3 bin 500 üretici yaklaşık 600 bin kovanda bal üretiyor.

Mayısın ilk haftasından itibaren yayla yolcuğuna başlamayı planlayan arıcılar, bir yandan kovan ve çerçeveleri tamir ediyor, diğer yandan da yaylada arı bakımı için gerekli malzemeleri tedarik etmeye çalışıyor.

Ordu Arıcılar Birliği Başkanı Akın Çiftçi, AA muhabirine, kentte arıcılığın yaygın olduğunu, her yıl ortalama 20 bin ton bal üretildiğini söyledi.

Ülkenin en çok bal üreten illerinin başında Ordu'nun geldiğini belirten Çiftçi, 3 bin 500 arıcının yaklaşık 600 bin kovanda üretim yaptığını ifade etti.

Çiftçi, kovan varlığı bakımından Ordu'nun ikinci sırada olduğunu anlatarak, " Türkiye'de en çok bal üretilen illerden birinin Ordu olmasının başlıca sebebi çok fazla gezginci arıcımızın olması. Ege, Akdeniz, Doğu, Güneydoğu ile İç Anadolu Bölgesi'nde üretim yapan arıcılarımız var." dedi.

Ordulu arıcıların genelde çiçek balı ürettiğini dile getiren Çiftçi, ayrıca çam, kestane, ayçiçeği ve üçgül balı üretildiğini belirtti.

Çiftçi, binbir emekle arıcılık yapan üreticilerin bu günlerde yoğun bir göç hazırlığında olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Şu anda arıcılarımız arılarına göç öncesi bahar beslemesi yapıyor. Kek ve şurup vererek arılarını göçe hazır hale getiriyorlar. Bazı arıcılarımız kovan ve çerçevelerini yeniliyor. Bazıları ise gerekli tedarikleri hazır hale getirmeye çalışıyor. Yaklaşık 2 bin gezginci arıcımız göçe hazırlanıyor. Mayıs ayı itibarıyla arıcılarımız yeni sezonun üretimine başlayacaklar."

Kokarca zararlısı uyarısı

Bölgede sıkça görülmeye başlayan ve fındığı tehdit eden kokarca zararlısı nedeniyle birçok arıcının daha erken göç edebileceğini vurgulayan Çiftçi, "Fındık üreticileri kokarca zararlısına yönelik yoğun bir şekilde bahçelerinde ilaçlama yapıyor. Bu ilaçlar arıcılarımızı da olumsuz etkiliyor. Bundan dolayı arıcılarımızın önemli kısmı daha erken göç edebilir." diye konuştu.

Çiftçi, Ordulu gezgin arıcıların birçok bölgeye göç ederek arıcılık faaliyetinde bulunduklarını belirterek, "Arıcılarımızın gittiği illerin başında Hakkari, Van, Erzurum, Şırnak, Siirt, Muş, Erzincan, Kars, Ağrı, Sivas ve Yozgat geliyor. Türkiye'nin hemen hemen 50 ilinde Ordulu arıcılarımızı görmek mümkün." ifadelerini kullandı.

Üreticiler sezondan umutlu

Altınordu ilçesinde bal üreticisi Ercan Yıldız ise 250 kovanla göç hazırlığını sürdürdüğünü söyledi.

Kovanlarını Erzurum'a götüreceğini anlatan Yıldız, "Şu anda Ordu'da bahar ayı iyi geçiyor. Arılarımız iyi gelişiyor ancak göç edeceğimiz yerdeki mevsim bizim için çok daha önemli. 3,5 ay yaylalarda kalacağız. Sezondan umutluyuz, güzel bir sezon geçirmeyi diliyoruz." dedi.

Arıcı Emin Kılıç da sezon öncesi son hazırlıkları yaptıklarını dile getirdi.

Yaklaşık 600 kovanla üretim yapan Kılıç, "Mayısın ikinci haftası itibarıyla Ordu'dan göç etmiş olacağız. Çok iyi bir sezon bekliyoruz. Mevsim şartları istediğimiz gibi giderse çok yüksek rekolte ve kalitede bal üreteceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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