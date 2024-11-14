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Ordu Dernekler Federasyonu tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Ordu Kültür Buluşmaları, İstanbul'da başladı.

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen programda ziyaretçiler, yöresel lezzetler ve kültürel etkinliklerle karşılandı.

Etkinliğin açılışında konuşan TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer, Ordu'nun doğal güzellikleriyle, yeşiliyle, deniziyle, insanıyla Türkiye'nin en değerli şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Özer, ilin geleceğiyle ilgili olarak, "Ordu'muz, küresel olarak iklim değişikliğiyle bağlantılı etkiler göz önüne alındığı zaman önümüzdeki dönemde, 20-30 yılda ülkemizde nitelikli, yaşanılabilir, nadir illerden bir tanesi olacak. Son 20 yılda da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada, altyapıda gerçekten büyük bir dönüşüm yaşayan ve artık sadece çevresindeki illerle değil dünyadaki yaşanılabilir kentlerle rekabet edebilme potasına gelmiş çok güzel bir şehir." dedi.

İlçedeki siyasilerin parti ayrımı yapmaksızın birlik, beraberlik içinde Ordulu vatandaşların daha yaşanılabilir bir kentte, her türlü hizmete erişimiyle ilgili gece gündüz demeden çalıştıklarını dile getiren Özer, şöyle devam etti:

"Bizler de hem bakanlık müktesebatımızla geçmişteki hem de milletvekili olarak Ordu'muza Ankara'dan daha büyük bütçe alabilmek için büyük çaba sarf ediyoruz. Gerçekten 1,5 yıl içinde sayın valimiz, milletvekillerimiz, büyükşehir belediye başkanımız da artık her alanda Ordu'nun ne kadar büyük bütçeler alabildiğini, derdini Ankara'ya nasıl anlatabildiğini gösterdik. İnşallah birlik, beraberlik içinde de bunu göstermeye, Ordu'nun geçmişteki kronik problemlerini teker teker ortadan kaldırmaya ve Ordu'da bambaşka bir hikaye üretmeye devam edeceğiz."

Özer, bu tarz etkinliklerin Ordu'nun güzelliklerini tanıtmak, birlik, beraberliği tahkim etmek ve özellikle Ordulu olmayan kendisi gibi kişilere de ili tanıtmak için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, emeği geçenleri tebrik etti.

"İnanılmaz turizm potansiyelimiz var"

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, etkinliğin bu yıl 13'üncüsünü gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu tür günleri düzenlemenin kolay olmadığını, arkasında büyük bir emek ve çaba olduğunu ifade eden Torun, "En büyük çaba da siyasetten arındırmaya çalışmak, böyle tarafsız yapmaya çalışmak. Onun ne kadar zor olduğuna ben her defasında da tanık oluyorum ama bizim ortak paydamız, her şey bir yana Ordulu olmak ve Ordu adına mücadele etmek, Ordu'yu daha da büyütmek." diye konuştu.

Her gelenin Ordu'nun beklediğinden çok daha güzel, çok daha gelişmiş olduğunu görmesinin kendileri için de sevindirici olduğunu söyleyen Torun, "İnanılmaz turizm potansiyelimiz var, inanılmaz aslında ekonomik potansiyelimiz var. Tek bir şeye ihtiyacımız var, bunları birleştirmek ve geliştirmek ama nedense birleşirken biraz zorluk çekiyoruz. Ortak paydada buluşma noktasında biraz eksiklerimiz var. Bunu başardığımızda inanıyorum ki çok çok daha farklı yere gelecek." ifadesini kullandı.

Torun, etkinliğe gelecek Ordululara, başka illerden arkadaşlarını, tanıdıklarını da getirme, illerini tanıtma çağrısında bulundu.

"Sizi Ordu'ya davet ediyorum"

Ordu Valisi Muammer Erol da kente atandığı ilk günlerde gazetecilere, "Valiniz olarak geldim ama inşallah günün birinde, canımız sağ kalır da sağ salim gidebilirsek kardeşiniz olarak gitmek isterim." şeklinde açıklama yaptığını dile getirdi.

Erol, Ordu söz konusu olduğunda hemen herkesin üzerinde ittifakla durduğu tek kelimenin "Yaşanılabilir şehir." olduğunu söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de Ordu'nun "anlatılmaz yaşanır" olduğunu ifade ederek, "Resimleri çerçevelere sığmaz, duyguları ifade eden kelimeler yetersiz kalır. En iyisi gelin Ordu'ya gidelim, sizi Ordu'ya davet ediyorum." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Ordu ile İstanbul arasında bir gönül köprüsü kurmaktan son derece mutlu olduğunu kaydeden Güler, "Gelin hep birlikte 4 gün burada olalım, geri kalan günler için de sizi Ordu'ya davet ediyoruz. Zaten havaalanıyla birlikte İstanbul'un en uzak semti kadar, belki ondan daha yakın, 1 saat 15 dakika." diye konuştu.

Güler, büyük bir değişim ve dönüşüm içinde bulunduklarını vurgulayarak, Ordu'nun bir huzur kenti olduğunu ifade etti.

Etkinlikte, Ordu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Necati Özdemir de selamlama konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından Özer ve beraberindeki heyet, alanda kurulan kültür çadırını gezdi, Ordulu belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarına ait stantları ziyaret etti, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Ordu'nun yerel kanallarının çadırdaki stüdyo alanlarını da gezen Özer, programlarına katılarak sunucuların sorularını yanıtladı.

Alanda kurulan yöresel ürünler çadırında ise Ordu döneri, Yalıköy köftesi, balık ekmek, lahana sarması, turşu, su böreği, fındıklı baklava, mısır ekmeği, ısırgan otu, pancar çorbası, keşkek, Akkuş fasulyesi, Ordu yağlısı gibi lezzetlerin yer aldığı stantlar dikkati çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Ordu Valiliği ile Ordu Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle gerçekleştirilen program, 17 Kasım Pazar akşamına kadar devam edecek.