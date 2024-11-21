Organ Bağışı, 4 Hastaya Şifa Olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Organ Bağışı, 4 Hastaya Şifa Olacak

Burdur'da beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki Fatma Sude Uran'ın organları 4 hastaya nakledilecek.

21.11.2024 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da beyin ölümü gerçekleşen genç kızdan alınan kalp, böbrekler ve karaciğer, Antalya ve Konya'daki 4 hastaya nakledilecek.

Geçirdiği trafik kazası sonucu tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki Fatma Sude Uran'ın ailesi, kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı.

Antalya ve Konya'daki doku ve organ nakil merkezlerinden yola çıkan özel ekipler, sabah saatlerinde Burdur'a ulaşarak ameliyata başladı.

Operasyonla alınan kalp Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, karaciğer Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve sağ böbrek de Antalya'daki özel bir hastaneye nakil bekleyen hastalar için gönderildi.

Sol böbrek ise ambulansla Konya'daki Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.

"İnşallah kızım birilerine örnek olur"

Baba Muhammet Uran, gazetecilere, kızının organlarının hastalara şifa olmasını dilediğini söyledi.

Hastanede doktorların 'Organ bağışı yapmak ister misiniz?' diye sormaları üzerine bağış kararını aldıklarını anlatan Uran, "İnşallah hastalara umut olur, faydalı olur, kızım birilerine örnek olur. Bizden sonraki vatandaşlarımız da organlarını böyle bağışlarsa faydalı olur." dedi.

Burdur Devlet Hastanesi Başhekimi Murat Yüksel de Burdur'da son bir ay içinde ikinci organ bağışının yapıldığını belirterek, "Ailemize öncelikle başsağlığı diliyoruz. Burdur, bu konuda bilinçlenmeye başladı. Tüm halkımızı bağış konusunda daha da duyarlı olmaya davet ediyoruz. Vefat eden kızımızın organları dört hastaya umut oldu. Olaya tek taraflı değil diğer taraftan da bakmak lazım. Organ bekleyen kişilerin vücudunda bu organlar can bulacak, insanlara hayat olacak." diye konuştu.

"Bağışlara gerçekten çok fazla ihtiyacımız var"

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Birimi Sorumlusu Doç. Dr. Kemal Eyvaz ise organ nakli konusunda kadavra sayılarının az olduğunu dile getirerek, "Bağışlara gerçekten çok fazla ihtiyacımız var. Bağışçı aileye bu anlamda çok teşekkür ediyoruz. Şimdi nakil yapmak üzere de Antalya'ya gideceğiz. Nakil, bakanlığın belirlediği kriterlerle listede en uygun ve en acil olan hastaya yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Biriminde görevli Genel Cerrah Opr. Dr. Sami Kolsuz da aileye sabır dileyip başsağlığında bulunarak, "Kızımızın mekanı cennet olsun." dedi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de bağışçı aileye başsağlığı diledi.

Gölhisar ilçesinde 12 Kasım'da Mustafa Kıllar'ın (21) kullandığı hafif ticari araç devrilmiş, Hasret Akbaş (21) kaza yerinde yaşamını yitirmişti. Yaralanan sürücü ile Fatma Sude Uran ve İrem Musluk (18) hastaneye kaldırılmıştı. Burdur Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Fatma Sude Uran'ın dün beyin ölümü gerçekleşmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Beyin Ölümü, Beyin Ölümü, 3-sayfa, Hastane, Antalya, burdur, Sağlık, Güncel, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Organ Bağışı, 4 Hastaya Şifa Olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:14 Meteoroloji ve AKOM’un uyarıları sonrası İstanbul’da beklenen yağış başladı Meteoroloji ve AKOM'un uyarıları sonrası İstanbul'da beklenen yağış başladı
13:58 Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı
13:14 3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış 3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış
11:35 Rusya, Ukrayna’ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi
10:20 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar
22:04 Galatasaraylı futbolcu, antrenmana maskeyle çıkmak zorunda kaldı Galatasaraylı futbolcu, antrenmana maskeyle çıkmak zorunda kaldı
21:39 İzmir’de ihbara giden polislere silahlı saldırı İzmir'de ihbara giden polislere silahlı saldırı
21:32 MHP’den istifası istenen 3 vekilden ilk açıklama geldi: Liderimizin emrindeyiz MHP'den istifası istenen 3 vekilden ilk açıklama geldi: Liderimizin emrindeyiz
21:30 Fiyatı dudak uçuklatıyor: Real Madrid, soyunma odasındaki dolapları satışa çıkardı Fiyatı dudak uçuklatıyor: Real Madrid, soyunma odasındaki dolapları satışa çıkardı
21:10 MHP’den istifası istenen 3 milletvekili ile ilgili ’Kaçak altın’ iddiası MHP'den istifası istenen 3 milletvekili ile ilgili 'Kaçak altın' iddiası
20:48 Wanda Nara, Icardi’yi taciz etti Wanda Nara, Icardi'yi taciz etti
20:37 Çanakkale’de patlamamış 50 top mermisi bulundu Çanakkale'de patlamamış 50 top mermisi bulundu
20:32 İstanbullular için önemli uyarı: Yarın 58 kilonun altındaki kişiler mümkünse dışarı çıkmasın İstanbullular için önemli uyarı: Yarın 58 kilonun altındaki kişiler mümkünse dışarı çıkmasın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 15:01:32. #1.12#
SON DAKİKA: Organ Bağışı, 4 Hastaya Şifa Olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.