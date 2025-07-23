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Orman Yangınları Kontrol Altında

Orman Yangınları Kontrol Altında
23.07.2025 12:31
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Bakan Yumaklı, İzmir, Sakarya ve Eskişehir'deki orman yangınlarının kontrol altına alındığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Urla ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını, Sakarya- Bilecik ve Eskişehir'deki yangınların da büyük oranda kontrol altında olduğunu açıkladı.

Yumaklı, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde orman yangınlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, dün akşamki konuşmasında ülkede devam eden 4 yangından bahsettiğini hatırlattı.

Bu yangınların son durumlarıyla ilgili bilgi veren Yumaklı, "Dün onlardan bir tanesi, İzmir Urla'daki yangındı. Çok şükür, gece boyu devam eden müdahalelerle bu yangın kontrol altına alındı." dedi.

Yumaklı, Sakarya Geyve'den başlayıp Bilecik Osmaneli sınırlarında devam eden orman yangınına ilişkin de şunları kaydetti:

"Gece boyunca müdahaleler devam etti. Sabah saatlerinde de hava araçlarımız bu müdahalelere katıldı. Şu anda yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı, çok şükür. Öğlen saatlerinden itibaren hem sıcaklığın artışı hem de kuvvetli bir rüzgar bekliyoruz. Dolayısıyla risk algımız yüksek. Arkadaşlarımız nöbetlerine devam edecekler. Aynı zamanda soğutma çalışmaları da sürüyor şu anda. Yine D-650 kara yoluyla ilgili Osmaneli'nin içerisine trafiğin verildiğini söylemiştim. Bu da açıldı şu anda, trafikte herhangi bir sıkıntı yok."

Karabük Çukurca'daki yangına değinen Bakan Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burası da yine çok büyük oranda kontrol altına alındı. Orada da soğutma çalışmaları devam ediyor. Diğer bir yangın, Eskişehir Seyitgazi'deydi. Burada da arkadaşlarımız gece boyunca çok yoğun bir müdahale ve mücadele ettiler. Çok küçük sarp kayalık bir alanda kaldı ama risk teşkil etmiyor. Biz de buraya 'Büyük oranda kontrol altına alındı' diyebiliyoruz. Yine alandaki soğutma çalışmaları da devam edecek. Soğutma çalışmaları birkaç gün sürecek. Zaman zaman yanan alanların içerisinden tütmeler olabilir ama bu herhangi bir şekilde risk teşkil etmiyor bizim için."

"Bugün, belki de tarihin yazdığı en sıcak gün olacak"

Yumaklı, yılbaşından bu zamana kadar çıkan yangınların sayısının 4 bini aştığına dikkati çekti.

Bunlardan 1728'inin ormanlık alanda olduğunu dile getiren Yumaklı, şöyle devam etti:

"Küresel iklim değişikliğinden bahsediyoruz. Bugün, belki de tarihin yazdığı en sıcak gün olacak. Dolayısıyla ilk 6 aylık kuraklık haritaları ve bundan sonraki Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınladığı kuraklık haritalarına da baktığımızda yangın riskinin Türkiye'nin tamamı için kesinlikle ve kesinlikle bu süreç içerisinde çok yüksek olduğunu bir kez daha belirtmek istiyorum. Dolayısıyla bütün vatandaşlarımızdan kapalı alanların dışında herhangi bir sebeple ne olursa olsun bir ateş yakmamalarını ya da yapacakları faaliyetlerin bir ateşe sebep olmamasını özellikle rica ediyoruz. Bize bu konuda destek veren, hassasiyet taşıyan bütün vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Dün gece arkadaşlarımızın mücadelelerinde yanlarında olduk, bizatihi mücadelelerini de müşahede ettik. Tabii onlar görünmüyor buradan ama bu kardeşlerimiz, bu memleketin bir dalına, bir taşına halel gelmeyecek şekilde cansiperane bir mücadele yürütüyor."

Yumaklı, Türkiye'deki yangınların kontrol altına alınmasındaki sürece katkıda bulunan herkese teşekkür ederek, "15 Ekim 2025'e kadar biz teyakkuz halindeyiz, bütün vatandaşlarımız da bizim bu durumumuzu hassasiyetle anlar, anlayış gösterir ve bizlere yardımcı olur." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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