Orman Yangınlarıyla Mücadelede Yeni Adımlar

Şevval CİNDİR/ Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Alev Hattı Eğitim Programı'na katıldı. Programda konuşan Yumaklı, "Orman yangınıyla mücadele sadece bir kurumun, bir birimin konusu diye görmüyoruz. 86 milyonun ortak hareket etmesi gereken önemli bir başlık olarak görüyoruz. Bugün itibariyle 28 bin personelimiz var; bizzat yangınlarla mücadele eden. 140 bini aşkın gönüllümüz var. 28 yangın söndürme uçağımız var. 119 helikopterimiz var, 14 insansız hava aracımız var. 462 tona ulaşmış bir filodan bahsediyorum. Yani 462 ton su atabilir kapasitede. 1953 arazözümüz var, 2766 ilk müdahale aracımız var, 878 iş makinamız var, 776 yangın kulemiz var ve 4822 su havuzu ve göletimiz var" dedi.

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nde Türkiye Haber Kameramanları Derneği iş birliği ile Alev Hattı Eğitim Programı düzenlendi. Programa Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanı sıra Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Zihni Oğuz Akın katıldı. Bakan İbrahim Yumaklı, program sonrası Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yaptı.

'28 BİN PERSONELİMİZ SAHADA'

Programda konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Orman yangınıyla mücadele sadece bir kurumun, bir birimin konusu diye görmüyoruz. 86 milyonun ortak hareket etmesi gereken önemli bir başlık olarak görüyoruz. Değerli arkadaşlar, iklim değişikliği artık geleceğin değil, bugünün bir gerçeği. Herhangi bir yorumdan, herhangi bir köşe yazısından, herhangi bir makaleden ya da herhangi bir akademik çalışmadan öteye geçmiş durumda. Tamamen hayatımızın göbeğinde. Bugün itibariyle 28 bin personelimiz var; bizzat yangınlarıyla mücadele eden. 140 bini aşkın gönüllümüz var. Tamamen belli şartlar çerçevesinde eğitim alan arkadaşlarımız. Bunlar toplumun herhangi bir kesiminden olabilir, herhangi bir iş durumundan olabilir, burada kesinlikle bir ayrım yok. 28 yangın söndürme uçağımız var. 119 helikopterimiz var, 14 insansız hava aracımız var. 462 tona ulaşmış bir filodan bahsediyorum. Yani 462 ton su atabilir kapasitede. 1953 arazözümüz var, 2766 ilk müdahale aracımız var, 878 iş makinamız var, 776 yangın kulemiz var ve 4822 su havuzu ve göletimiz var. Aslında mücadele etmemiz gereken orman yangınları değil; bilinçsizlik, ihmalkarlık ve boş vermişlik açıkçası. Bu noktada işte basın mensuplarına da çok büyük görevler düştüğünü tekrar ifade etmek istiyorum. Orman yangını haberleri sadece alev görüntülerinden ibaret değil. Bunun bir öncesi var, hazırlığı var. Emin olun işte o ne kadar sürerse saatler süren bir yangını sizler haber yapıyorsunuz ama onun olmaması için, gerçekleşmemesi için bu kötü olayın öncesinde çok ciddi bir hazırlık süreci var. Risk azaltma çalışmaları var, vatandaşlarımızın bilincini ve algısını yükseltme çabaları var. Muhtarlarımızla örneğin toplantılar yapıyoruz. Bulundukları bölgelerdeki riskli durumları kendilerine ifade ediyoruz. Herhangi bir olayla karşılaştıklarında bizlere nasıl ulaşmaları gerektiğini ifade ediyoruz. Gönüllülerimizin biraz önce söylediğim gibi aldığı eğitimler var. Hep söylüyoruz, bir daha altını çizerek tekrar edelim; orman yangınlarıyla mücadelede en güçlü silahımız ne uçaktır, ne helikopterdir, ne arazözdür. Bu bilinci üst düzeye çıkararak engellediğimiz her yangın bizim en büyük gücümüzdür" ifadelerini kullandı.

'ALEV HATTI PROGRAMI ÇOK ÖNEMLİ'

Bakan Yumaklı,"Afet dönemlerinde bunu tekrar ifade edelim, güvenilir bilgi en az müdahale araçları kadar önemli. "Alev Hattı Eğitim Programı" adıyla çıktığımız bu yolculuğu yalnızca bugünkü toplantıyla sınırlı görmediğimizi ifade etmek istiyorum. Önümüzdeki süreçte daha kapsamlı bilgilendirmeler, bilgi paylaşımları karşılıklı, buluşmalar ve istişare toplantılarıyla hepimizin ortak değeri olan ülkemizin yeşil vatanını koruma adına, geliştirme adına bu ülkenin evlatları olarak çok önemli bir iş yapacağımızı ifade etmek istiyorum. İnanıyorum ki ben bu program sayesinde orman yangınlarına karşı verilen mücadelenin hem Orman Genel Müdürlüğü çalışanları hem Orman Genel Müdürlüğü çalışanlarına destek veren tüm kamu kurumları, sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra siz kıymetli basın mensuplarına ve özellikle de bu görüntüleri kamuoyumuza ulaştıran haber kameramanları kardeşlerime hep birlikte daha güçlü, daha anlaşılır bir dili oluşturma adına sonuç elde edeceğiz inşallah. Bunu hep birlikte başaracağız" şeklinde konuştu.

'ORMANLAR SADECE AĞAÇLARDAN İBARET DEĞİL'

Bakan İbrahim Yumaklı, "Ormanlar sadece ağaçlardan ibaret değil. Oralarda yaşayan bir ekosistem var; bizim gördüğümüz ve görmediğimiz. Aslında biz insanlar olarak dünyayı paylaştığımız bir ekosistemin bir parçasıyız. Ancak yaptığımız ya da yapmadığımız herhangi bir şey bizim dışımızda bu dünyayı bizlerle paylaşan o ekosistemdeki bütün canlılara çok derin zararlar verme potansiyeline sahip. Havaların çok hızlı bir şekilde ısındığına hepimiz şahidiz. Lokal olarak ya da birkaç günlük yağmur yağması ya da havada bulut oluşması riskin geçtiği anlamına gelmez. Ekim 2026'ya kadar, yani 15 Ekim diye tarihleyelim hatta, 15 Ekim 2026 tarihine kadar Tarım ve Orman Bakanlığının bu işte görevli Orman Genel Müdürlüğü ekipleri teyakkuz halindeler. 7/24 görevlerinin başındalar. Arkadaşlarımızın tamamı sahadalar. Ancak konuşmamda belirttiğim, istediğiniz kadar mükemmel ekipmanlarınız olsun, çok ki şu anda Cumhuriyet tarihinin en güçlü filosuna sahibiz, çok küçük bir ihmal, çok küçük bir dikkatsizlik biz oraya varana kadar oradaki ekosistemi tehlike altına alacak bir hasarı verebiliyor. Dolayısıyla vatandaşlarımıza benim buradan uyarım ve istirhamım şudur ki: Lütfen bu riskli dönemde açık alanda herhangi bir şekilde ateş yakmayalım. Hani eskiden olduğu gibi hadi bakalım biz buraya arabamızın arkasına bir şey atalım, yangın alanına gidelim dediğinizde oradaki yangın söndürme çalışmalarını sekteye uğratıp hatta zaman zaman da zafiyete düşürecek bir, hususa yol açabilirsiniz. Yolları kapatabilirsiniz. Gelip geçen araçların hızlı hareket etmesi gerektiği bir yerdesinizdir, kazalara sebep olabilirsiniz. Dolayısıyla burada bilgilendirme sizlere ifade edildiği şekliyle kamuoyuna en doğru şekilde, o olayla ilgili, bilgilendirme son derece kritik. Dolayısıyla biz, bakanlık olarak yangın terimleri diye bir, tabiri caizse, bir el kitapçığı hazırladık. Bunu, bakanlığımızın tüm platformlarından vatandaşlarımızla, kamuoyumuzla paylaşacağız. Yani biz "Yangının enerjisi düşürüldü." dediğimizde ne ifade ediyor? "Yangını kısmen kontrol altına aldık." ne ifade ediyor? "Yangını kontrol altına aldık." ne ifade ediyor? "Soğutma çalışmalarına başladık." ne ifade ediyor? Yangının kontrol altına alınması demek, oraya kontrolsüz bir şekilde girileceğini ifade etmez. Soğutma çalışmaları bittikten sonra o durumdan alana oradaki kamu görevlilerinin vermiş olduğu bilgilerle girilmesi gerekir" dedi.