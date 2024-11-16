Ormana Köyü 'En İyi Turizm Köyü' Seçildi - Son Dakika
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Ormana Köyü 'En İyi Turizm Köyü' Seçildi

Ormana Köyü \'En İyi Turizm Köyü\' Seçildi

Kültür ve Turizm Bakanı, Ormana'nın uluslararası başarı ile Türkiye'yi gururlandırdığını belirtti.

16.11.2024 16:17
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın İbradı ilçesindeki Ormana köyünün, "en iyi turizm köyü" seçilmesinin Türkiye'yi gururlandırdığını belirterek, "Tarihi dokusu, eşsiz doğal güzellikleri ile Ormana'nın sürdürülebilir turizm ve kırsal kalkınmaya yaptığı katkı uluslararası düzeyde tescillenmiş oldu." ifadesini kullandı.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ormana'nın "en iyi turizm köyü" seçildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler Turizm Teşkilatı tarafından düzenlenen En İyi Turizm Köyü Programı'nda, 2024 yılı değerlendirmelerinde Antalya'nın İbradı ilçesinde bulunan Ormana köyü 'en iyi turizm köyü' unvanını kazanarak ülkemizi gururlandırdı. Tarihi dokusu, eşsiz doğal güzellikleri ile Ormana'nın sürdürülebilir turizm ve kırsal kalkınmaya yaptığı katkı uluslararası düzeyde tescillenmiş oldu. Ayrıca Karabük-Yörük köyümüz, aynı programın İyileştirme Programına dahil edildi. Antalya-Ormana'nın bu başarı hikayesi küresel tanınırlık kazanması için yeni bir fırsat yaratacak. Hayırlı olsun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ormana Köyü 'En İyi Turizm Köyü' Seçildi - Son Dakika

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