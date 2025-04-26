Orta Asya-Çin Zirvesi Hazırlıkları Almatı'da Toplantı ile Başladı - Son Dakika
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Orta Asya-Çin Zirvesi Hazırlıkları Almatı'da Toplantı ile Başladı

Orta Asya-Çin Zirvesi Hazırlıkları Almatı\'da Toplantı ile Başladı

Kazakistan'da Orta Asya-Çin Devlet Başkanları Zirvesi hazırlıkları için Dışişleri Bakanları toplantısı yapıldı.

26.04.2025 12:41
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Kazakistan'ın başkenti Astana'da bu yıl yapılacak olan Orta Asya-Çin Devlet Başkanları 2. Zirvesi'ne hazırlıkların ele alındığı Orta Asya ve Çin Dışişleri Bakanları 6. Toplantısı, Kazakistan'ın Almatı şehrinde gerçekleştirildi.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu'nun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Çin Devlet Konseyi üyesi ve Dışişleri Bakanı Vang Yi, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ve Türkmenistan'dan adı verilmeyen bir temsilci ile bu toplantının sekreteri katıldı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Almatı şehrinde gerçekleşen Orta Asya ve Çin Dışişleri Bakanları 6. Toplantısı'nda, bölgedeki siyasi diyaloğun güçlendirilmesi, ticaret ve ekonomik bağların genişletilmesi, ulaşım bağlantılarının geliştirilmesi, tehditlerle ortak mücadele edilmesi, sürdürülebilir kalkınma ve çevre güvenliği konuları ele alındı.

Ayrıca, Orta Asya ile Çin arasında karşılıklı saygı ve eşitlik ilkelerine dayalı çok taraflı işbirliğine yönelik öneriler masaya yatırıldı.

Bakan Nurtleu, konuşmasında, "Yaklaşan Orta Asya-Çin Devlet Başkanları 2. Zirvesi'nin sonsuz dostluk ve refahın temeli olması için çalışıyoruz." dedi.

Toplantıda, Orta Asya-Çin Devlet Başkanları İkinci Zirvesi'ne hazırlıklar ele alındı

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Bakan Kulubayev'in katıldığı toplantıda, Kazakistan'ın başkenti Astana'da bu yıl yapılacak olan Orta Asya-Çin Devlet Başkanları 2. Zirvesi'ne hazırlıkların ele alındığı belirtilirken, tarafların, siyasi, ticari, ekonomik, kültürel ve insani alanlardaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesi konularına değindiği aktarıldı.

Toplantıda, ülkeler arasında çeşitli alanlarda kurulan işbirliği mekanizmalarının harekete geçirildiği kaydedilen açıklamada, ayrıca bölgesel ve uluslararası gündemde yer alan güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu ve Birleşmiş Milletler (BM), Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (AİGK) ve diğer çok taraflı formatlardaki işbirliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkatin çekildiği ifade edildi.

Açıklamada, Kulubayev'in, toplantıda Orta Asya-Çin formatının, Çin ile ortaklık halinde Orta Asya bölgesinin güven, iyi komşuluk ve refahını güçlendirmenin yanı sıra bölgesel ve küresel konulara koordineli yaklaşımlar geliştirmek için önemli bir mekanizma olduğunu vurguladığı aktarıldı.

Tacikistan Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre ise Muhriddin, konuşmasında, bu format çerçevesinde çok taraflı işbirliğinin daha da güçlendirilmesi konularında ülkenin tutumunu ve bu yıl ki Orta Asya-Çin Devlet Başkanları Zirvesi'ne yönelik hazırlık konularını anlattı.

"Ticareti ve yatırımı daha da artırmak için önlemler geliştirmeliyiz ve uygulamalıyız"

Çin Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, dışişleri bakanları toplantısında, bu yıl ikincisi düzenlenecek Çin-Orta Asya Zirvesi için kapsamlı siyasi hazırlıkların ve Çin ile Orta Asya arasındaki işbirliğinin her alanda geliştirilmesi konusunda derinlemesine görüşmeler yapıldığı kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Vang Yi, toplantıda yaptığı konuşmada, günümüzde dünyada tarihte benzeri görülmemiş bir değişimin yaşandığını belirterek, "Tek taraflılık ve ticaret korumacılığı artıyor. Bunlardan serbest ticaret sistemi ciddi şekilde etkileniyor. ABD, 180'den fazla ülkeye tek taraflı ve keyfi olarak gümrük vergileri uygulayarak, tüm ülkelerin meşru hak ve çıkarlarını ihlal ediyor, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarını ihlal ediyor, kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemine zarar veriyor ve küresel ekonomik istikrarı baltalıyor." ifadesini kullandı.

Vang Yi, Çin'in, yalnızca meşru hak ve çıkarlarını korumak için değil, aynı zamanda uluslararası kuralları, düzeni, uluslararası adaleti ve hakkaniyeti sağlamak için de gerekli karşı önlemleri alma inisiyatifini üstlendiğini paylaştı.

Çin'in, altı ülkenin egemenliklerini, bağımsızlıklarını, toprak bütünlüklerini ve ulusal onurlarını korumalarını ve güçlerini artırmak için birleşmelerini kararlılıkla desteklediğini ifade eden Vang Yi, "Karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine bağlı kalmalıyız. Nesiller arası dostluğu korumamız gerekiyor. Adalet ve hakkaniyetten yana olmalıyız. Ticareti ve yatırımı daha da artırmak için önlemler geliştirmeliyiz ve uygulamalıyız." diye konuştu.

Orta Asya-Çin Dışişleri Bakanları 6. Toplantısı sonuçlarına ilişkin ortak bildiri kabul edildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Orta Asya-Çin Zirvesi Hazırlıkları Almatı'da Toplantı ile Başladı - Son Dakika

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