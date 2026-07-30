Ortahisar Belediye Başkanı Kaya: "2 Ağustos Dünya Trabzonspor Forma Günü olsun" - Son Dakika
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Ortahisar Belediye Başkanı Kaya: "2 Ağustos Dünya Trabzonspor Forma Günü olsun"

Ortahisar Belediye Başkanı Kaya: "2 Ağustos Dünya Trabzonspor Forma Günü olsun"
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Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzonspor'un 59. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 2 Ağustos'un bundan sonra "Dünya Trabzonspor Forma Günü" olarak kutlanmasını önererek, tüm taraftarlara kuruluş gününde formalarını giymeleri çağrısında bulundu.

(TRABZON)- Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzonspor'un 59. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 2 Ağustos'un bundan sonra "Dünya Trabzonspor Forma Günü" olarak kutlanmasını önererek, tüm taraftarlara kuruluş gününde formalarını giymeleri çağrısında bulundu.

Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzonspor'un 59. kuruluş yılı dolayısıyla bordo-mavili taraftarlara çağrıda bulundu. Başkan Kaya, 2 Ağustos'un bundan sonra "Dünya Trabzonspor Forma Günü" olarak kutlanmasını önererek, Trabzon'da, Türkiye'nin dört bir yanında ve dünyanın neresinde olursa olsun tüm Trabzonsporluları o gün bordo-mavili formalarını giymeye davet etti.

Başkan Kaya, 2 Ağustos'un yalnızca Trabzonspor'un kuruluş yıl dönümü olmadığını, aynı zamanda bir başkaldırının, inancın ve ortak sevdanın simgesi olduğunu vurguladı. Trabzonspor'un Türk futbolunda sürdürdüğü mücadeleye dikkat çeken Başkan Kaya, kulübün 1976 yılında kazandığı ilk Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın da 50. yılının gururla anıldığını belirtti. Kaya, bordo-mavili formayı giymenin büyük mirasa sahip çıkmanın en anlamlı göstergelerinden biri olacağını ifade etti.

"2 AĞUSTOS BİZİM İÇİN ÇOK ÖZEL VE ANLAMLI BİR GÜN"

Başkan Kaya, tüm taraftarları bordo-mavili formalarıyla Trabzonspor'un kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenleyeceği etkinliklere katılmaya davet ederek, şöyle konuştu:

"Biz Trabzonluyuz. Aşkla, tutkuyla bağlı olduğumuz bordo-mavi renkli formamızı giymek bizler için büyük bir gurur, büyük bir mutluluk. Ancak 2 Ağustos bizler için, Trabzonspor'umuz için çok özel, çok anlamlı bir gün. 2 Ağustos, Trabzonspor'umuzun kuruluş yıl dönümü. İstiyoruz ki bundan sonra her 2 Ağustos'ta bütün Trabzonsporlular; şehrimizde, ülkemizin farklı bir şehrinde ya da dünyanın herhangi bir coğrafyasında bordo-mavili formasını giysin ve o günü hep birlikte Dünya Trabzonspor Forma Günü ilan etmiş olalım. Çünkü 2 Ağustos bizim için yalnızca bir kulübün kuruluş yıl dönümü değil; bir başkaldırının, bir inancın ve ortak sevdanın doğduğu gündür."

HERKESİ ÇAĞRISINA DESTEK VERMEYE DAVET ETTİ

Başkan Kaya, belediye başkanlarını, milletvekillerini, sivil toplum kuruluşlarını, iş dünyasını, sanatçıları, aydınları, sporcuları ve tüm hemşehrileri bu anlamlı çağrıya destek vermeye davet etti. "Bu yıl Trabzonspor'umuzun 59. kuruluş yıl dönümünü Dünya Trabzonspor Forma Günü olarak hep birlikte coşkuyla kutlayalım istiyoruz" diyen Başkan Kaya, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Kuruluşunun ardından kısa sürede Türk futboluna damga vuran Trabzonspor'umuzun, 1976 yılında kazandığı ilk Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın da 50. yılını büyük bir onur ve gururla anıyoruz. Bu tarihi başarının 50. yılında bordo-mavili formamızı gururla giymek, o büyük mirasa sahip çıkmanın en güzel göstergelerinden biri olacaktır. Trabzon'da, Türkiye'mizin dört bir yanında ve dünyanın neresinde olursa olsun, kalbi Trabzonspor için atan bütün hemşehrilerimizi ve tüm taraftarlarımızı 2 Ağustos'ta bordo-mavili formamızı giymeye davet ediyoruz. Bu anlamlı çağrıya tüm belediye başkanlarımızı, milletvekillerimizi, sivil toplum kuruluşlarımızı, iş dünyamızı, sanatçılarımızı, aydınlarımızı, sporcularımızı ve bütün hemşehrilerimizi destek vermeye davet ediyorum. Haydi Trabzon! Haydi Trabzonspor'umuza gönül veren değerli kardeşlerim! 2 Ağustos'ta dünyanın dört bir yanında aynı renklerde buluşalım. Bordo-mavi sevdamızı hep birlikte kuşanalım. Çünkü Trabzonspor hepimizin ortak gururu, onuru ve mutluluğudur. Ayrıca tüm halkımızı, bordo-mavili formalarıyla birlikte Trabzonspor'umuzun 2 Ağustos'ta hazırladığı etkinliklere katılmaya davet ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ortahisar Belediye Başkanı Kaya: '2 Ağustos Dünya Trabzonspor Forma Günü olsun' - Son Dakika

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