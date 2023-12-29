Ortodoks Haham Beck: "İsrail Yahudi halkına güvenlik sağlamada başarısız oldu"

İngiltere'nin önde gelen din adamlarından Ortodoks Yahudi Haham Elhanan Beck, İsrail'in Yahudiler için "güvenli olmadığını" ve Müslümanların geçmişte dünyanın farklı coğrafyalarında eziyet gören Yahudileri kurtardığını söyledi.

AA muhabirine konuşan Beck, "Bugün bir Yahudi için, bir Yahudi'nin yaşaması için en tehlikeli yer neresi? Dünyanın her yerini gezin ve sonunda bunun İsrail olduğunu göreceksiniz." ifadeleriyle, İsrail'in Yahudiler için oluşturduğu tehlikeye dikkati çekti.

Beck, 36 yıldır İngiltere'de yaşadığını ve Yahudilerin hem İngiltere'de hem de ABD'de huzurla yaşadığını kaydetti.

Anti-Siyonist Şehir Gardiyanları (anti-Zionist Neturei Karta) üyesi Beck, siyonizmin Yahudi inancına tamamen aykırı olduğunu ve Ortodoks Yahudilerin hem siyonizme hem de İsrail'in kuruluşuna "her zaman karşı olduklarını" öne sürdü.

Siyonizmi Tanrı'ya ihanet olarak tanımlayan Beck, "İsrail, Tanrı'ya yapılmış bir ihanettir ve başarısız olacaktır." ifadesini kullandı.

Beck, "75 yılda kaç ülke kuruldu? Herkes barış içinde yaşıyor. Dünyada tek bir gün bile barış olmayan tek yer İsrail." dedi.

Ortodoks Yahudilerin İsrail'e karşı olduğunu iddia eden Beck, söz konusu Yahudilerin "İsrail'in yıkılmasını" beklediğini ileri sürdü.

"Müslümanlar bize yaşamamız için mükemmel bir yer verdiler"

Yahudilerin İsrail dışında huzurlu hayatlar yaşadığının altını çizen Beck, "Yahudiler, sadece batı dünyasında değil Müslüman dünyasında da barış içinde yaşıyor." değerlendirmesini paylaştı.

Beck, "Dünyanın çoğu yerinde eziyet gördük ve geçmişte Müslümanlar bizi kurtardı. Bize yaşamamız için mükemmel bir yer verdiler." ifadesini kullandı.

Ortodoks Yahudilerin çoğunun "İsrail'e şiddetle karşı çıktığını" ve "İsrail'in parçalanmasını beklediğini" savunan Beck, "Kimse kan dökülmesini istemiyor ama onlar İsrail'in sonunun gelmesini istiyor." açıklamasında bulundu.

Beck, "Siyonistler her seferinde Müslümanların tüm Yahudileri öldürmek istediğini, denize dökmek istediğini iddia etmeye çalışıyor. 'Bu yüzden, bize karşı olsanız bile, bizim yanımızda olmak zorundasınız. Aksi takdirde öldürüleceksiniz.' diyorlar." ifadelerine yer verdi.

Bunun tamamen yanlış olduğunu belirten Beck, "Tarih hakkında biraz bilgisi olan herkes Yahudilerin Müslüman ülkelerde mükemmel bir hayatı olduğunu bilir. Dünyanı çoğu yerinde eziyet gördük ve Müslümanlar bizi kurtardı. Bize yaşamamız için mükemmel bir yer verdiler." diye konuştu.

Müslümanlara yönelik antisemitizm suçlamalarını reddeden Beck, İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmesinin üzerinden 75 yıl geçmesine rağmen Yahudilerin Müslüman dünyasında barış içinde yaşamayı sürdürdüğünü anlattı. Beck, şunları kaydetti:

"Yahudiler hala Müslüman dünyasında barış içinde yaşıyor. Örneğin Fas'ta, Tunus'ta, Cezayir'de, İran'da, Türkiye'de, Yemen'de. Her yerde büyük Yahudi toplulukları var ve orada güzel bir yaşamları var."

"Netanyahu'yu Yahudi olarak görmüyorum"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği "soykırımdaki" rolü nedeniyle eleştiren Beck, Netanyahu'yu Yahudi olarak görmediğini söyledi.

Netanyahu'yu "Tanrı'ya isyan eden insanların başbakanı", olarak tanımlayan Beck, "Soykırımı meşrulaştırabilen, soykırım yapabilen bir kişiyi Yahudi olarak göremem. Soykırımı meşrulaştıran insanlar, Yahudilerden çok Nazilerdir." dedi.

Beck, Netanyahu'nun Yahudi inancının günlük gerekliliklerini ihlal ederek kendisini laik göstermeye çalıştığını öne sürdü.

Netanyahu'nun İngiltere'ye yaptığı son ziyaret sırasında, Yahudilerin inançları nedeniyle uzak durduğu yiyecek ve içecekleri servis eden bir restoranda yemek yediğini aktaran Beck, "Onu nasıl Yahudi olarak görebiliriz? Ben onu Yahudi olarak görmüyorum." ifadelerini kullandı.

"Corbyn, Yahudilerin iyi bir dostu"

Antisemitizmin Holokost'tan bu yana bir tehdit unsuru olarak azaldığını anlatan Beck, İsrail'in "Yahudi halkını antisemitizmden kurtarmak" için çalıştığı iddiasına karşı çıktı.

Yahudilere karşı ifade kullanan herhangi bir siyasetçinin "haritadan silindiğini" söyleyen Beck, İngiltere İşçi Partisinin eski lideri Jeremy Corbyn'ı örnek verdi.

Beck, Corbyn'in Yahudilerle bir sorunu olmadığını ve sadece İsrail'in Filistin'i işgaline karşı çıktığını belirterek, "Jeremy Corbyn'a ne yaptıklarına bakın. Onu şahsen tanıyorum. Yahudi halkının iyi bir dostudur. Yahudiler için pek çok iyilik yapıyor. Bu bir antisemitizm meselesi değil. Siyonistler onu antisemitizmle yaftaladı, haritadan sildi." şeklinde konuştu.

Siyonizm'in antisemitizme büyük katkı sağladığını ifade eden Beck, Siyonizm'in sadece kan dökülmesine neden olduğunu aktardı.

Beck, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını "gerçek bir soykırım aracı" olarak nitelendirerek, bölgede yaşananları "acı verici" olduğunu dile getirdi.

"7 Ekim'de başlamadı"

Çatışmanın Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısıyla başlamadığını vurgulayan Beck, "1948'de 15 Mayıs'ta başladı. Filistinliler için Nakba ile başladı. Bu oldu ve onlar cinayetlerini, soykırımlarını daha fazla soykırımla, daha fazla cinayetle örtbas etmek istiyorlar." açıklamasını yaptı.

Beck, 7 Ekim'de yaşananların İsrail politikasının "sonucu" olduğunun altını çizerek, dünya liderlerini "İsrail'e yardım etmenin Yahudi halkının lehine olmadığını anlamaları için gözlerini açmaya" ve "doğru olanı" yapmaya çağırdı.

Öldürme ve işgalin "başka bir soykırımı" haklı çıkaramayacağını kaydeden Beck, "İsrail'e yardım etmek istemelerini anlıyoruz çünkü Yahudi halkına yardım etmek istiyorlar. İkinci Dünya Savaşı'nda olanlardan dolayı kendilerini suçlu hissediyorlar. 6 milyon Yahudi öldürüldü ve Yahudilere yardım etmek istiyorlar. Ancak yaptıkları şeyler tamamen yanlış." dedi.

"Nehirden denize Filistin özgür olmalı"

Ortodoks Yahudi inancına göre Yahudilerin "bir karış toprağı bile" yönetmelerine izin verilmediğini yineleyen Beck, iki devletli bir çözümü desteklemediklerini söyledi.

Beck, "İsrail devletinin sona ermesini söylediğimizde, (bu) nehirden denize kadar Filistin'in özgür olması, Filistinlilerin geri dönmesi gerektiği anlamına geliyor." diye konuştu.

Bunun Yahudilerin öldürülmesi ya da sürülmesi anlamına gelmediğine dikkati çeken Beck, Yahudilerin diğer Müslüman ülkelerde olduğu gibi yaşamlarını sürdürebileceklerini kaydetti.

Daha önce Filistinli liderlerle görüştüğünü bildiren Beck, onların Yahudilerle bir sorunları olmadığını ancak sorunun "işgalcilerden" kaynaklandığını belirttiklerini ifade etti.