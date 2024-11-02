Osman Kavala'nın Serbest Bırakılması Talebi - Son Dakika
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Osman Kavala'nın Serbest Bırakılması Talebi

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Osman Kavala'nın hukuksuz olarak cezaevinde tutulduğunu belirtti.

02.11.2024 14:15
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OGÜN AKKAYA

(ANKARA) - İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Türkiye Direktörü Emma Sinclair Webb, Gezi Davası'ndan yedi yıldır cezaevinde bulunan Osman Kavala'yla ilgili; "Siyasi kararla Kavala serbest bırakılabilir. Biz insan hakları kurumu olarak siyasi bir kararla bırakılsın demiyoruz. Kavala'yı bırakması gereken mahkeme. Ama maalesef hükümet, mahkemeler öyle bir kararın verilmesi için rahat bırakmıyor. Bekleyeceğiz. Osman Kavala'nın cezaevinde ne işi var? Hiçbir suç işlememiş, hiçbir düzgün gerekçe yok. Osman Kavala şimdi 67 yaşında. Bu seneleri geri alamaz. Er ya da geç serbest bırakılacağına inanıyoruz" dedi.

İş insanı Osman Kavala Gezi Davası'ndan 25 Nisan 2022 yılında "Türkiye Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Kavala'nın cezası 28 Eylül 2023'te Yargıtay 3. Ceza Dairesi, tarafından onandı.

Cezaevinde 7. yılını dolduran Osman Kavala'nın serbest bırakılması için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne, (AİHM) Uluslararası Hukukçular Komisyonu ve Türkiye Dava Destek Projesi ile birlikte üçüncü taraf müdahalesinde bulunan İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Türkiye Direktörü Emma Sinclair Webb, Anka Haber Ajansı'na konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Webb şunları söyledi:

"Osman Kavala ve diğer Gezi tutsakları tamamen hukuksuz bir süreçten geçti. Bu dava Türkiye için çok utanç verici bir dava. Biz üç kurum olarak AİHM'e rapor sunduk. Çünkü Osman Kavala, bu senenin ocak ayında tekrar AİHM'e başvurdu. AİHM, Kavala'nın siyasi amaçla tutuklandığını söyledi. Serbest bırakılmasını talep etti. Türkiye'nin bu kararın uygulanmamasından sonra Avrupa Konseyi'nde kriz çıktı ve Türkiye'ye karşı yaptırım süreci başladı. Maalesef Türkiye hala direniyor.

"Kavala 67 yaşında, bu seneleri geri alamaz"

Üçüncü taraf olarak mahkemeye, Türkiye'de yargının bağımsız olmadığı, mahkemelerde siyasi kararlar verildiği hakkında sunum yaptık. Osman Kavala yedi senedir cezaevinde. Bu bir skandal. Bu Türkiye'de savcıların ve mahkemelerin tamamen siyasi kontrol altında hareket ettiğinin mesajını veriyor. Osman Kavala davası bunun için örnek bir dava. Türkiye'de süreç bitti resmen. Kavala'nın cezası Yargıtay tarafından onandı. Ama bir siyasi kararla Kavala serbest bırakılabilir. Biz insan hakları kurumu olarak siyasi bir kararla bırakılsın demiyoruz. Kavala'yı bırakması gereken mahkeme. Ama maalesef hükümet, mahkemeler öyle bir kararın verilmesi için rahat bırakmıyor. Bekleyeceğiz. Osman Kavala'nın cezaevinde ne işi var? Hiçbir suç işlememiş, hiçbir düzgün gerekçe yok. Osman Kavala şimdi 67 yaşında. Bu seneleri geri alamaz. Er ya da geç serbest bırakılacağına inanıyoruz."

Kaynak: ANKA

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