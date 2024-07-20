Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın Muharrem ayında aşure dağıttı

Güncel

İktidar ile muhalefet arasında bu zamana kadar görülmemiş oy farkı

(BURSA)- Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Muharrem ayı dolayısıyla ilçe sakinlerine aşure dağıttı.

Belediye Başkanı Erkan Aydın, eşi Nadire Aydın, CHP Bursa milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Hasan Öztürk, Orhan Sarıbal, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten ile birlikte Meydan ve metro istasyonunda kurulan noktalarda, yurttaşlara aşure ikramında bulundu.

Muharrem ayının birlik, beraberlik ve kardeşliğin sembolü olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Muharrem ayı başladı. Matem oruçları bitti, aşure günleri başladı. Kerbelada şehit olan Hazreti Hüseyin ve ehlibeytin, ruhları şad olsun. O acıları unutmadığımızı göstermek için birlik, beraberlik ve kardeşliğin sembolü olan aşuremizi Osmangazi Metro İstasyonu önünde milletvekillerimiz, il ve ilçe başkanızla birlikte yurttaşlarımıza dağıtıyoruz. Allah kabul etsin. Allah bir daha insanlığa böyle acılar yaşatmasın. Hep birlikte güzel günlere inşallah erişelim" dedi.