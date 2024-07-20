Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın Muharrem ayında aşure dağıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın Muharrem ayında aşure dağıttı

Geniş Video İzle

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Muharrem ayı dolayısıyla ilçe sakinlerine aşure dağıttı. Aydın, CHP milletvekilleri ve parti yöneticileriyle birlikte Meydan ve metro istasyonunda kurulan noktalarda vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Aydın, aşurenin birlik, beraberlik ve kardeşliğin sembolü olduğunu belirterek, Kerbela şehitlerini anmak ve acıları unutmadıklarını göstermek amacıyla dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

20.07.2024 15:34  Güncelleme: 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BURSA)- Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Muharrem ayı dolayısıyla ilçe sakinlerine aşure dağıttı.

Belediye Başkanı Erkan Aydın, eşi Nadire Aydın, CHP Bursa milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Hasan Öztürk, Orhan Sarıbal, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten ile birlikte Meydan ve metro istasyonunda kurulan noktalarda, yurttaşlara aşure ikramında bulundu.

Muharrem ayının birlik, beraberlik ve kardeşliğin sembolü olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Muharrem ayı başladı. Matem oruçları bitti, aşure günleri başladı. Kerbelada şehit olan Hazreti Hüseyin ve ehlibeytin, ruhları şad olsun. O acıları unutmadığımızı göstermek için birlik, beraberlik ve kardeşliğin sembolü olan aşuremizi Osmangazi Metro İstasyonu önünde milletvekillerimiz, il ve ilçe başkanızla birlikte yurttaşlarımıza dağıtıyoruz. Allah kabul etsin. Allah bir daha insanlığa böyle acılar yaşatmasın. Hep birlikte güzel günlere inşallah erişelim" dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın Muharrem ayında aşure dağıttı
Kaynak: ANKA

Muharrem Ayı, Erkan Aydın, Osmangazi, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın Muharrem ayında aşure dağıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:27 Evine misafir olan babasını öldürüp, kardeşini ağır yaraladı Evine misafir olan babasını öldürüp, kardeşini ağır yaraladı
12:43 KKTC’deki törende dikkat çeken anlar Erdoğan ile Özel arasında samimi sohbet KKTC'deki törende dikkat çeken anlar! Erdoğan ile Özel arasında samimi sohbet
11:33 Yazılım krizi sonrası piyasaların gözü 2 veride Merkez Bankası salı günü açıklama yapacak Yazılım krizi sonrası piyasaların gözü 2 veride! Merkez Bankası salı günü açıklama yapacak
11:03 Dünyaca ünlü markanın sahibi denizde kalbine yenik düştü Dünyaca ünlü markanın sahibi denizde kalbine yenik düştü
15:37 Evine gelen kayınvalide ve kayınpedere damat dayağı Evine gelen kayınvalide ve kayınpedere damat dayağı
15:22 Adidas, 1972 Münih Olimpiyatları temalı ayakkabı kampanyasından Filistin yanlısı model Bella Hadid’i çıkardı, karar İsrail’in tepkisi sonrası alındı Adidas, 1972 Münih Olimpiyatları temalı ayakkabı kampanyasından Filistin yanlısı model Bella Hadid'i çıkardı, karar İsrail'in tepkisi sonrası alındı
14:40 Tüylerimiz diken diken olmuştu Mert Müldür’ün Gürcistan’a attığı gol EURO 2024’ün en güzel golü seçildi Tüylerimiz diken diken olmuştu! Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı gol EURO 2024'ün en güzel golü seçildi
14:08 Akın Akınözü’nün kendisi gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü, kansere yenik düştü Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü, kansere yenik düştü
13:58 Satışlarda patlama yaşanıyor Arda Güler İspanya’yı sallamaya devam ediyor Satışlarda patlama yaşanıyor! Arda Güler İspanya'yı sallamaya devam ediyor
13:54 İmaj değiştiren İlayda Alişan, saçlarını kısacık kestirdi İmaj değiştiren İlayda Alişan, saçlarını kısacık kestirdi
13:44 Güzellik Kraliçesi Alexis Smith, konuşması sırasında seyirciler arasında bulunan eski istismarcısını ifşa etti Güzellik Kraliçesi Alexis Smith, konuşması sırasında seyirciler arasında bulunan eski istismarcısını ifşa etti
12:35 Altınlarının yerini unutan şahıs polisi alarma geçirdi Altınlarının yerini unutan şahıs polisi alarma geçirdi
12:22 Damla Ersubaşı ve eski eşi birbirine girdi Eskort göndermesi ortalığı karıştırdı Damla Ersubaşı ve eski eşi birbirine girdi! Eskort göndermesi ortalığı karıştırdı
12:18 Tam 7 kilo verdi Wanda Nara’dan ayrılan Icardi adeta iğne ipliğe döndü Tam 7 kilo verdi! Wanda Nara'dan ayrılan Icardi adeta iğne ipliğe döndü
11:06 İktidar ile muhalefet arasında bu zamana kadar görülmemiş oy farkı İktidar ile muhalefet arasında bu zamana kadar görülmemiş oy farkı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2024 16:33:12. #1.12#
SON DAKİKA: Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın Muharrem ayında aşure dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement