Osmangazi Belediyesi'nin 2025 Yılı Bütçesi, 6 Milyar 307 Milyon 893 Bin Lira Oldu - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi'nin 2025 Yılı Bütçesi, 6 Milyar 307 Milyon 893 Bin Lira Oldu

Osmangazi Belediyesi’nin 2025 yılı bütçesi, 6 milyar 307 milyon 893 bin lira olarak kabul edildi. Başkan Erkan Aydın, “Bu bütçenin her bir kuruşunu, halkımız ve Osmangazi’miz için üreteceğimiz hizmetlerde harcamak nasip olsun” dedi.

06.11.2024 19:05  Güncelleme: 19:59
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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi'nin 2025 yılı bütçesi, 6 milyar 307 milyon 893 bin lira olarak kabul edildi. Başkan Erkan Aydın, "Bu bütçenin her bir kuruşunu, halkımız ve Osmangazi'miz için üreteceğimiz hizmetlerde harcamak nasip olsun" dedi.

Osmangazi Belediyesi'nin 2025 Mali Yılı Bütçesi ve Performans Programı, kasım ayı olağan meclis toplantısında görüşüldü. Başkan Aydın'ın yönettiği toplantıda, 2025 Mali Yılı Tahmini Gelir ve Gider Bütçesi, 6 milyar 307 milyon 893 bin lira olarak onaylandı.

2025 yılı mali bütçesinde yer alan kalemlerin her biri madde madde okunarak meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. 2025 yılı gider bütçe tahmininde yer alan 6 milyar 307 milyon 893 bin lira ödeneklere, gelir bütçesinde tahmini 6 milyar 233 milyon 893 bin lira gelir ile finansmanın ekonomik tablosundaki 74 milyon lira net finansman karşılık gösterilerek, bütçede denklik sağlandı.

Bir önceki yıla göre 2 milyar 788 milyon liralık artışın olduğu bütçede, 3 milyar 839 milyon 191 bin lira mal ve hizmet alımına ayrıldı. Toplam bütçenin yüzde 61'ine denk gelen mal ve hizmet alım giderlerinin ardından ikinci en yüksek pay ise 970 milyon 285 bin lira ile bütçenin yüzde 15'lik kısmını oluşturan sermaye giderlerine ayrıldı. Bütçenin yüzde 15'lik bölümünü oluşturan 961 milyon 829 bin lira personel giderlerine ayrıldı.

2025 yılı için gerçekçi bir bütçe oluşturduklarının altını çizen Başkan Aydın, şunları söyledi:

"Bütçemiz daha yüksek olabilirdi. Kağıt üzerinde daha büyük rakamlar yazabilirdik. Başka belediyeler gibi daha büyük bütçeler oluşturabilirdik. Ancak kağıda yazmakla para gelmiyor. Yüksek enflasyondan dolayı 2025'in mali açıdan zor bir yıl olacağını ön görerek, bütün müdürlüklerimizin tek tek gelir ve giderlerini hesapladık ve bu bütçeyi oluşturduk. Şişirme bir bütçe değil. Enflasyon artışını da öngörerek yapılmış bir bütçe. Tamamen müdürlüklerimizden bize gelen harcama kalemleriyle ilgili bütçemizi oluşturduk. Bu bütçenin her bir kuruşunu, halkımız ve Osmangazi'miz için üreteceğimiz hizmetlerde harcamak nasip olsun."

"SGK ve vergi borcumuz yok"

Seçimin ardından göreve geldiklerinde Osmangazi Belediyesi'nin yaklaşık 1 milyar lira borcu bulunduğunu açıklayan Başkan Aydın, "Göreve başlamamızın ardından geçen 7 aylık sürede bu borcun 400 milyon lirasını ödedik. Ayrıca 7 aylık dönemde 20 milyon liraya yakın bir repo geliri sağladık. Belediye olarak SGK ve vergi borcumuz da yok" diye konuştu.

Gündeme ilişkin açıklamalarda da bulunan Aydın, şöyle devam etti:

"Çocukların öldürülmediği, istismara uğramadığı güzel bir Türkiye diliyoruz"

" TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimizle birlikte, ülkemizin ve milletimizin güvenliği için hayatlarını ortaya koyan tüm güvenlik güçlerimize de bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. Cumhuriyetimizin 101'inci yılını bir kez daha kutluyorum. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimizi de saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. 15 Kasım Filistin Bağımsızlık Günü. 22 Kasım ise Lübnan Bağımsızlık Günü. Ancak bütün dünyanın, 50 bin insanın katledilişini adeta film seyreder gibi izlediği bir süreci yaşıyoruz. Bir kez daha İsrail'in yaptığı bu terörü ve soykırımı lanetliyoruz. Umarım yaşanan zulüm ve ölümler en kısa sürede sona erer. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. Çocuk cinayetlerinin yaşandığı, yeni doğan bebeklerin öldürüldüğü bir dönemde umarım çocuklarımız geleceğe daha güvende bakarlar. Çocukların öldürülmediği, istismara uğramadığı güzel bir Türkiye diliyoruz. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü. Maalesef bu konuda da dünya gündemindeyiz. Sadece Ekim ayında 48 kadın cinayete kurban gitti. Bu cinayetler artarak devam ediyor. Umarım İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülür. Bu cinayetlerin engellenmesi adına da adımlar atılır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osmangazi Belediyesi'nin 2025 Yılı Bütçesi, 6 Milyar 307 Milyon 893 Bin Lira Oldu - Son Dakika

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