Osmangazi'de Hasan Ali Yücel Anma Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Osmangazi'de Hasan Ali Yücel Anma Etkinliği Düzenlendi

Osmangazi Belediyesi, eski Milli Eğitim Bakanı ve Köy Enstitüleri'nin kurucusu Hasan Ali Yücel'i vefatının 64'üncü yılında düzenlediği etkinlik ile andı. Etkinlikte söyleşi, konser ve fotoğraf sergisi yer aldı.

27.02.2025 13:44
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(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin eski Milli Eğitim Bakanlarından ve Köy Enstitüleri'nin kurucusu Hasan Ali Yücel'i, vefatının 64'üncü yılında düzenlediği etkinlik ile andı.

Osmangazi Belediyesi, Köy Enstitüleri'nin kurucusu ve eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in ölümünün 64. yılında anma programı düzenledi. Yeni Kuşak Köy Enstitüler Derneği Bursa Şubesi, Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi öğrencileri ve Hasan Ali Yücel Mandolin Orkestrası iş birliğinde düzenlenen anma programı, Osmangazi Gösteri Merkezi'nde gerçekleşti.

Programa, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Yeni Kuşak Köy Enstitüler Derneği Bursa Şube Başkanı Jülide Akköprü, Bursa Büyükşehir Kent Konseyi Başkanı Ertuğrul Aksoy, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları yöneticileri ve Köy Enstitüleri mezunu olan Cahit Yiğit ve Cemal Poyraz katıldı.

Programda sahneye çıkan Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi öğrencileri, emekli öğretim görevlisi Hatice Çağlar Özteke moderatörlüğünde gerçekleştirdikleri söyleşide, Hasan Ali Yücel'in hayatına, araştırmalarına ve yaptığı çalışmalara ilişkin bilgileri katılımcılar ile paylaştı. Söyleşinin ardından sahne alan Hasan Ali Yücel Mandolin Orkestrası, Şef Serpil Ilgaz Uğur yönetiminde unutulmaz bir konser verdi. Konserde Hasan Ali Yücel'in bestelediği şarkılar da seslendirildi.

"Bu kez biz gençlere değil gençler bize anlattı"

Yeni Kuşak Köy Enstitüler Derneği Bursa Şube Başkanı Jülide Akköprü, gecede yaptığı konuşmada, "Bugün aşılamayan eğitimi yükselten ve yücelten eski Milli Eğitim Bakanı'mız Hasan Ali Yücel'i anmak için program düzenledik. Osmangazi Belediyesi ve Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi'nin gönüllü öğrencileriyle beraber güzel bir etkinlik hazırladık. Hasan Ali Yücel, çok yönlü bir Milli Eğitim Bakanı'ydı. Felsefeci, düşünür, yazar ve birçok sanat dalının yolunu açmış bir isimdi. Bu ülkenin vatansever kişilerinden biriydi. Köy Enstitüleri'nin kuruluşunda çok önemli bir yer sahiptir. Hasan Ali Yücel'in bu özelliklerini anlattığımız bir düzenledik. Emekli öğretim görevlisi Hatice Çağlar Özteke ve Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi öğrencileri, beraber gerçekleştirdikleri sunum ile bizlere Hasan Ali Yücel'i anlattılar. Bu kez biz gençlere değil, gençler bize anlattı. Hasan Ali Yücel Mandolin Orkestrası da bizlere unutulmaz bir konser verdi" dedi.

"Hasan Ali Yücel yaptığı tüm çalışmalar ile bugüne iz bıraktı"

Emekli öğretim görevlisi Hatice Çağlar Özteke, "Hasan Ali Yücel'in ölüm yıl dönümü çerçevesinde öğrencilere, gençlere ve tüm katılımcılara, Onun yaşam öyküsü çerçevesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda yılmadan nasıl ilerlediğini anlatmaya çalıştık. Yaptığı tüm çalışmalar bugüne iz bırakmış olan aydın, devlet adamı, filozof ve eğitim insanı olan Hasan Ali Yücel için bir sunum hazırladık. Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi, öğrencileri de bize katkıda bulundular. Onlarla birlikte güzel bir etkinliğe imza attık. Panel ve söyleşi havasında bir etkinlik gerçekleştirdik. Öğrenciler kendi araştırmalarını seyircilerle paylaştılar. Kurgulanmış bir panel havası vermeye çalıştık" diye konuştu.

Etkinliğe katılanlar, anma programının ardından açılışı gerçekleştirilen Hasan Ali Yücel'i anlatan fotoğraf sergisini gezdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osmangazi'de Hasan Ali Yücel Anma Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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