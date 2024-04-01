MHP adayı İbrahim Çenet, Osmaniye Belediye Başkanlığını kazandı

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Osmaniye Belediye Başkanlığını MHP adayı İbrahim Çenet kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, İbrahim Çenet 42 bin 197, İYİ Parti adayı Alpaslan Koca 25 bin 133 oy aldı. (Açılan sandık oranı: yüzde 95,53 )

Çenet'in özgeçmişi

İbrahim Çenet, 7 Ekim 1975'te Osmaniye'de doğdu.

İlk, orta ve lise eğitimini Osmaniye'de tamamlayan Çenet, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

2004-2005'te Eskişehir Günyüzü, 2005-2007'de Malatya Kuluncak, 2007-2012'de Çanakkale Bozcaada, 2012-2013'te Şanlıurfa Ceylanpınar, 2014-2016'da Hakkari Yüksekova, 2016-2018'de Ankara Çubuk'ta kaymakamlık yapan Çenet, 2019-2021'de Kastamonu Taşköprü Kaymakamı olarak İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevinde bulundu.

Son olarak Mersin Toroslar Kaymakamlığı yapan Çenet, evli ve 2 çocuk babasıdır.