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Osmaniye'deki 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları depremzedelere yardım etti - Son Dakika
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Osmaniye'deki 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları depremzedelere yardım etti

Osmaniye\'deki 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları depremzedelere yardım etti

Osmaniye'de meydana gelen depremlerin ardından gece gündüz çalışan 112 Acil Çağrı Merkezi personeli, afetzedelerin çağrılarına cevap vererek yardım etti. Deprem günü normalde 1500 çağrı alan merkez, bu sayıyı 11 bin 650'ye çıkardı. Çalışanlar, deprem sürecinde yalan haberlerle mücadele ederken, nöbet yerlerini terk etmeden görevlerini yerine getirdi.

02.02.2024 11:43
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Osmaniye'de 6 Şubat depremlerinin ardından gece gündüz dinlenmeden çalışan 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları, afetzedelerin imdadına yetişti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de, sağlık, emniyet, jandarma, orman ve itfaiye gibi kurumların acil çağrılarının tek merkezde toplandığı 112 Acil Çağrı Merkezi personeli, deprem gecesi ve sonrasında cevapsız çağrı bırakmamak için var güçleriyle çalıştı.

Gece gündüz merkezde kalan 112 çalışanları, bazen gözyaşlarıyla bazen de soğukkanlı kalıp ihbarları ilgili birimlere ulaştırdı.

Deprem günü normal günden 10 kat fazla çağrıyı yanıtlamayı başaran çalışanlar, yaşadıkları o günleri unutamıyor.

Osmaniye 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık, AA muhabirine, 5 Şubat günü bir yakınının sağlık sorunlarından dolayı yıllık izne çıktığını ve Tekirdağ'da olduğunu söyledi.

Arık, 6 Şubat'ta depremi haber alır almaz görevinin başına döndüğünü belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Acil çağrı merkezinde görevli arkadaşlarımızı WhatsApp'tan görüntülü arayarak durumlarını sordum. Allah'a şükür, kimseye zarar gelmemişti. Bunun üzerine 'Vatandaşlarımızın bugün bize ihtiyacı var, onlar bugün bize ulaşamazsa bu görevimizi yapmamış oluruz. Bunun için herkesin bütün gayretiyle görevini yapmasını ve çağrı merkezine gelmesini istiyorum.' diye konuşma yaptım. Arkadaşlarım da bu sözüme binaen çağrı merkezine gelerek görevlerinin başını geçti."

"Günde 1500 çağrı alırken deprem günü bu sayı 11 bin 650'ye çıktı"

Deprem gününde 11 bin 650 çağrı aldıklarına işaret eden Arık, "Eskişehir ve Manisa'ya aktardığımız çağrılar bunun haricinde. Günde 1500 çağrı alırken deprem günü bu sayı 11 bin 650'ye çıktı. Hiçbir arkadaşım istirahat etmedi, 3 gün boyunca 32 personelimizle görevlerimizi layıkıyla yerine getirmeye çalıştık." dedi.

Arık, deprem sürecinde yapılan "Baraj patladı." gibi yalan haberlerden dolayı panik yaşayan vatandaşların da çağrı merkezinde yoğunluk oluşturduğunu ifade ederek, bu yalan haberlerle de mücadele etmek zorunda kaldıklarını aktardı.

Her zaman olduğu gibi deprem zamanı da bir an olsun görevlerinin başından ayrılmadıklarını vurgulayan Arık, "İlk günkü gibi vatandaşımızın hizmetindeyiz. Zor bir süreçten geçtik ama bunu da atlattık. Biz buradayız, hizmet için elimizden gelen gayreti gösterme çabasındayız." diye konuştu.

"Artçı depremlere rağmen nöbet yerlerimizi terk etmedik"

Acil Çağrı Merkezi çalışanı Nilgül Çolak ise 6 Şubat depreminde merkezde nöbetçi olduklarını ve büyük korku yaşadıklarını anlattı.

Depremin sadece Osmaniye'de olduğunu düşündüklerini ama daha büyük yıkımların yaşandığını gördüklerini belirten Çolak, şunları kaydetti:

"Evlerindeki arkadaşlarımız da görevlerinin başına geldi, hemen çağrıları almaya başladık. Gelen aramalarda hep feryat figan sesleri vardı. Vatandaşımız ağladı, biz de ağladık. Bir yandan ailemize ulaşmaya çalışıyorduk, bir yandan da vatandaşlarımızın çağrılarını cevaplıyorduk. Artçı depremlere rağmen nöbet yerlerimizi terk etmedik. Allah bir daha hiç kimseye yaşatmasın."

Çolak, ailelerinin de çağrı merkezinde yatıp kalktığını, 3 gün boyunca kurumu hiç terk etmeyerek gelen çağrıları sorunsuz karşıladıklarını dile getirdi.

Merkez çalışanı Fatih Curabaz da depremden soran üstlerindeki korkuyu atarak hemen çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Deprem sürecinin kendileri için yıpratıcı olduğunu vurgulayan Curabaz, "Depremde 2 gün boyunca merkezden ayrılmadan çalıştık. Takviye ekiplerin gelmesiyle rahat bir nefes aldık. İhbarları gerekli birimlere ileterek üzerimize düşen görevi yaptık." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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