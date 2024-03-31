OSMANİYE SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|492
|Toplam Seçmen
|:
|164.166
|Açılan Sandık
|:
|322
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 65,45
|Kullanılan Oy
|:
|73.965
|Geçerli Oy
|:
|70.845
|Katılım Oranı
|:
|% 69,11
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|İBRAHİM ÇENET
|% 40,05
|28.377
|İYİ PARTİ
|ALPASLAN KOCA
|% 24,52
|17.369
|CHP
|SERKAN KARAYİĞİT
|% 22,26
|15.773
|DİĞER
|% 3,5
|2.483
|DEM PARTİ
|ZİVER GÜMÜŞ
|% 2,87
|2.033
|DP
|HAYDAR AKTÜRK
|% 2,02
|1.433
|ZAFER PARTİSİ
|AHMET ATAKAN ERTUĞ
|% 1,82
|1.286
|HÜDA PAR
|İSMAİL KUTLU
|% 0,79
|557
|SAADET
|AHMET KILIÇ
|% 0,74
|525
|DEVA PARTİSİ
|YUNUS BAYAZİT
|% 0,31
|219
|BTP
|ALPARSLAN KAYA
|% 0,25
|175
|BAĞIMSIZ
|HÜSEYİN KÖSE
|% 0,19
|132
|MİLLET
|HALİL İBRAHİM BOZOĞLAN
|% 0,14
|100
|MEMLEKET
|BEKİR LEVENT ERSOYLU
|% 0,11
|75
|VATAN PARTİSİ
|MEHMET NURİ BÖRÜBAN
|% 0,08
|60
|HAK-PAR
|DERSİM DENİZ CEVHEROĞLU
|% 0,07
|53
|ANAP
|AKİF DÖNDÜ
|% 0,07
|48
|HKP
|MEHMET ALİ AYGÜN
|% 0,06
|44
|YTP
|EDA BENGÜ OBUT
|% 0,06
|39
|DSP
|ARİF YİĞİT
|% 0,05
|35
|TKP
|MURAT KÖKEN
|% 0,03
|21
|TKH
|AHMET ÖZGÜR KESKİN
|% 0,01
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 60
|Katılım Oranı
|:
|% 84,03
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ZEYNEL METE KADIOĞLU
|% 52,31
|3.087
|AK PARTİ
|İBRAHİM BAZ
|% 43,03
|2.539
|DİĞER
|% 1,81
|107
|YENİDEN REFAH
|EROL AKTAŞ
|% 1,56
|92
|CHP
|EMRAH YILMAZ
|% 0,8
|47
|MİLLET
|MUSTAFA SOYLU
|% 0,2
|12
|İYİ PARTİ
|BEKİR AKTAŞ
|% 0,15
|9
|ZAFER PARTİSİ
|SAADET ORKUN KARA
|% 0,05
|3
|SAADET
|MEHMET ALİ NERGİS
|% 0,05
|3
|BTP
|RABİA KOCA
|% 0,02
|1
|HÜDA PAR
|SUAT SAİKE
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 61,48
|Katılım Oranı
|:
|% 80,75
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA İBA
|% 30,32
|5.854
|CHP
|SÜLEYMAN ALGAN
|% 28,5
|5.502
|İYİ PARTİ
|ÖKKEŞ NAMLI
|% 26,44
|5.104
|MHP
|MEHMET FATİH MART
|% 10,52
|2.031
|DİĞER
|% 3,21
|620
|YENİDEN REFAH
|ABDULLAH YILDIRIM
|% 0,74
|142
|SAADET
|ABDULLATİF ÇELEBİ
|% 0,12
|23
|HKP
|KENAN ÇETİNDAĞ
|% 0,06
|11
|YTP
|MUSTAFA YÜCEL
|% 0,03
|6
|HÜDA PAR
|ABDULKADİR ALAKUŞ
|% 0,03
|5
|ANAP
|YUSUF DÖNDÜ
|% 0,01
|2
|BTP
|UĞUR ŞANAL
|% 0,01
|2
|MİLLET
|İBRAHİM BAYAZITOĞLU
|% 0,01
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 37,5
|Katılım Oranı
|:
|% 89,02
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ŞEVKET YUMRUTEPE
|% 27,59
|192
|İYİ PARTİ
|EMRAH KIROĞLAN
|% 27,3
|190
|BÜYÜK BİRLİK
|MUSTAFA YILMAZ
|% 26,15
|182
|MHP
|LATİF KAHVECİOĞLU
|% 13,22
|92
|CHP
|ERDOĞAN BORAN
|% 5,31
|37
|DİĞER
|% 0,29
|2
|SAADET
|YAHYA GÖZÜBENLİ
|% 0,14
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 28,64
|Katılım Oranı
|:
|% 76,76
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MUSTAFA MERT OLCAR
|% 48,88
|7.210
|AK PARTİ
|MUSTAFA BÜYÜKBOZDUĞAN
|% 21,6
|3.186
|MHP
|ÖMER TARHAN
|% 18,5
|2.729
|İYİ PARTİ
|İRFAN KEDEROĞLU
|% 3,71
|547
|YENİDEN REFAH
|MAHMUT BOZDOĞAN
|% 3,35
|494
|ZAFER PARTİSİ
|KÜRŞAT AKBIYIK
|% 0,83
|123
|BAĞIMSIZ
|RAMAZAN BÜLBÜL
|% 0,82
|121
|BÜYÜK BİRLİK
|SELÇUK SAVRAN
|% 0,58
|86
|DİĞER
|% 0,53
|78
|BTP
|BARAN BİRKAÇ
|% 0,29
|43
|SAADET
|ALİ ŞAHİN
|% 0,26
|38
|DP
|İBRAHİM SAVRUN
|% 0,22
|32
|GELECEK PARTİSİ
|HALİL İBRAHİM ÇUHADAR
|% 0,17
|25
|MİLLET
|SERKAN SEKNİ
|% 0,09
|13
|HÜDA PAR
|SEDAT AKAGÜNDÜZ
|% 0,07
|11
|DSP
|MEHMET KURT
|% 0,04
|6
|ANAP
|MUSTAFA DÖNDÜ
|% 0,03
|5
|HKP
|MEHMET DOĞAN
|% 0,03
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 66,67
|Katılım Oranı
|:
|% 93,86
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ZEKİ DEMİROĞLU
|% 44,11
|446
|MHP
|NİHAT GÖÇER
|% 41,34
|418
|DP
|HABİP GÜNERİ
|% 13,06
|132
|SAADET
|ALİ GÖNEN
|% 0,49
|5
|YENİDEN REFAH
|ENVER GÖÇER
|% 0,3
|3
|ANAP
|MUSTAFA DÖNDÜ
|% 0,2
|2
|İYİ PARTİ
|ASALET HATUNOĞLU
|% 0,1
|1
|HKP
|MEHMET ERLALE
|% 0,1
|1
|HÜDA PAR
|ERSİN AKGÜN
|% 0,1
|1
|MİLLET
|SIDIKA BOZOĞLAN
|% 0,1
|1
|DİĞER
|% 0,1
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 33,33
|Katılım Oranı
|:
|% 87,46
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET DAŞÖZ
|% 37,5
|840
|AK PARTİ
|BEKİRHAN UYUTMAZ
|% 36,12
|809
|MHP
|SEDAT ŞANAL
|% 9,82
|220
|İYİ PARTİ
|ALİ BEKİRÇAVUŞOĞLU
|% 9,69
|217
|CHP
|RECEP AYDEDE
|% 5,45
|122
|DEM PARTİ
|MELTEM TAŞKIN
|% 0,4
|9
|ZAFER PARTİSİ
|MERYEM SEYREK
|% 0,4
|9
|SAADET
|SEDAT MANTAR
|% 0,27
|6
|BTP
|ÇİSEM SENA ÇALIŞTIR
|% 0,22
|5
|HÜDA PAR
|MURAT ÜNAL
|% 0,09
|2
|ANAP
|KALENDER PALTA
|% 0,04
|1
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Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy sayımı sırasında kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından tabancayla ateş edildi. Olay sonucunda 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildi. Jandarma, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Resmi olmayan sonuçlara göre Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı. Böcek, destek veren herkese teşekkür etti ve herkesin belediye başkanı olmaktan vazgeçmeyeceklerini belirtti.
Çok partili siteme geçildikten sonra Manisa'da CHP, resmi olmayan sonuçlara göre birinci parti oldu. CHP adayları, 15 belediyede önde bulunurken, AK Parti 2, MHP ise 1 ilçede önde yer aldı. Manisa'da CHP'nin Şehzadeler Belediye Başkan adayı Gülşah Durbay, yarışı önde tamamlayarak Manisa tarihindeki ilk kadın belediye başkanı oldu.
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