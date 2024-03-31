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OSMANİYE SON

MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 22:33  Güncelleme: 22:36
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MERKEZ

Toplam Sandık : 492
Toplam Seçmen : 164.166
Açılan Sandık : 322
Açılan Sandık Oranı : % 65,45
Kullanılan Oy : 73.965
Geçerli Oy : 70.845
Katılım Oranı : % 69,11

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPİBRAHİM ÇENET% 40,0528.377
İYİ PARTİALPASLAN KOCA% 24,5217.369
CHPSERKAN KARAYİĞİT% 22,2615.773
DİĞER% 3,52.483
DEM PARTİZİVER GÜMÜŞ% 2,872.033
DPHAYDAR AKTÜRK% 2,021.433
ZAFER PARTİSİAHMET ATAKAN ERTUĞ% 1,821.286
HÜDA PARİSMAİL KUTLU% 0,79557
SAADETAHMET KILIÇ% 0,74525
DEVA PARTİSİYUNUS BAYAZİT% 0,31219
BTPALPARSLAN KAYA% 0,25175
BAĞIMSIZHÜSEYİN KÖSE% 0,19132
MİLLETHALİL İBRAHİM BOZOĞLAN% 0,14100
MEMLEKETBEKİR LEVENT ERSOYLU% 0,1175
VATAN PARTİSİMEHMET NURİ BÖRÜBAN% 0,0860
HAK-PARDERSİM DENİZ CEVHEROĞLU% 0,0753
ANAPAKİF DÖNDÜ% 0,0748
HKPMEHMET ALİ AYGÜN% 0,0644
YTPEDA BENGÜ OBUT% 0,0639
DSPARİF YİĞİT% 0,0535
TKPMURAT KÖKEN% 0,0321
TKHAHMET ÖZGÜR KESKİN% 0,018
BAHÇE

Açılan Sandık Oranı : % 60
Katılım Oranı : % 84,03

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPZEYNEL METE KADIOĞLU% 52,313.087
AK PARTİİBRAHİM BAZ% 43,032.539
DİĞER% 1,81107
YENİDEN REFAHEROL AKTAŞ% 1,5692
CHPEMRAH YILMAZ% 0,847
MİLLETMUSTAFA SOYLU% 0,212
İYİ PARTİBEKİR AKTAŞ% 0,159
ZAFER PARTİSİSAADET ORKUN KARA% 0,053
SAADETMEHMET ALİ NERGİS% 0,053
BTPRABİA KOCA% 0,021
HÜDA PARSUAT SAİKE% 0,021
DÜZİÇİ

Açılan Sandık Oranı : % 61,48
Katılım Oranı : % 80,75

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA İBA% 30,325.854
CHPSÜLEYMAN ALGAN% 28,55.502
İYİ PARTİÖKKEŞ NAMLI% 26,445.104
MHPMEHMET FATİH MART% 10,522.031
DİĞER% 3,21620
YENİDEN REFAHABDULLAH YILDIRIM% 0,74142
SAADETABDULLATİF ÇELEBİ% 0,1223
HKPKENAN ÇETİNDAĞ% 0,0611
YTPMUSTAFA YÜCEL% 0,036
HÜDA PARABDULKADİR ALAKUŞ% 0,035
ANAPYUSUF DÖNDÜ% 0,012
BTPUĞUR ŞANAL% 0,012
MİLLETİBRAHİM BAYAZITOĞLU% 0,012
HASANBEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 37,5
Katılım Oranı : % 89,02

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİŞEVKET YUMRUTEPE% 27,59192
İYİ PARTİEMRAH KIROĞLAN% 27,3190
BÜYÜK BİRLİKMUSTAFA YILMAZ% 26,15182
MHPLATİF KAHVECİOĞLU% 13,2292
CHPERDOĞAN BORAN% 5,3137
DİĞER% 0,292
SAADETYAHYA GÖZÜBENLİ% 0,141
KADİRLİ

Açılan Sandık Oranı : % 28,64
Katılım Oranı : % 76,76

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUSTAFA MERT OLCAR% 48,887.210
AK PARTİMUSTAFA BÜYÜKBOZDUĞAN% 21,63.186
MHPÖMER TARHAN% 18,52.729
İYİ PARTİİRFAN KEDEROĞLU% 3,71547
YENİDEN REFAHMAHMUT BOZDOĞAN% 3,35494
ZAFER PARTİSİKÜRŞAT AKBIYIK% 0,83123
BAĞIMSIZRAMAZAN BÜLBÜL% 0,82121
BÜYÜK BİRLİKSELÇUK SAVRAN% 0,5886
DİĞER% 0,5378
BTPBARAN BİRKAÇ% 0,2943
SAADETALİ ŞAHİN% 0,2638
DPİBRAHİM SAVRUN% 0,2232
GELECEK PARTİSİHALİL İBRAHİM ÇUHADAR% 0,1725
MİLLETSERKAN SEKNİ% 0,0913
HÜDA PARSEDAT AKAGÜNDÜZ% 0,0711
DSPMEHMET KURT% 0,046
ANAPMUSTAFA DÖNDÜ% 0,035
HKPMEHMET DOĞAN% 0,035
SUMBAS

Açılan Sandık Oranı : % 66,67
Katılım Oranı : % 93,86

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİZEKİ DEMİROĞLU% 44,11446
MHPNİHAT GÖÇER% 41,34418
DPHABİP GÜNERİ% 13,06132
SAADETALİ GÖNEN% 0,495
YENİDEN REFAHENVER GÖÇER% 0,33
ANAPMUSTAFA DÖNDÜ% 0,22
İYİ PARTİASALET HATUNOĞLU% 0,11
HKPMEHMET ERLALE% 0,11
HÜDA PARERSİN AKGÜN% 0,11
MİLLETSIDIKA BOZOĞLAN% 0,11
DİĞER% 0,11
TOPRAKKALE

Açılan Sandık Oranı : % 33,33
Katılım Oranı : % 87,46

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKMEHMET DAŞÖZ% 37,5840
AK PARTİBEKİRHAN UYUTMAZ% 36,12809
MHPSEDAT ŞANAL% 9,82220
İYİ PARTİALİ BEKİRÇAVUŞOĞLU% 9,69217
CHPRECEP AYDEDE% 5,45122
DEM PARTİMELTEM TAŞKIN% 0,49
ZAFER PARTİSİMERYEM SEYREK% 0,49
SAADETSEDAT MANTAR% 0,276
BTPÇİSEM SENA ÇALIŞTIR% 0,225
HÜDA PARMURAT ÜNAL% 0,092
ANAPKALENDER PALTA% 0,041

Kaynak: AA

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