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OSMANİYE SON

MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 23:10
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MERKEZ

Toplam Sandık : 492
Toplam Seçmen : 164.166
Açılan Sandık : 348
Açılan Sandık Oranı : % 70,73
Kullanılan Oy : 80.679
Geçerli Oy : 77.134
Katılım Oranı : % 69,69

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPİBRAHİM ÇENET% 39,830.695
İYİ PARTİALPASLAN KOCA% 24,518.893
CHPSERKAN KARAYİĞİT% 22,1417.077
DİĞER% 3,172.447
DEM PARTİZİVER GÜMÜŞ% 2,822.177
DPHAYDAR AKTÜRK% 2,271.748
ZAFER PARTİSİAHMET ATAKAN ERTUĞ% 2,061.589
SAADETAHMET KILIÇ% 0,84650
HÜDA PARİSMAİL KUTLU% 0,79610
DEVA PARTİSİYUNUS BAYAZİT% 0,32248
BTPALPARSLAN KAYA% 0,3230
BAĞIMSIZHÜSEYİN KÖSE% 0,19145
MİLLETHALİL İBRAHİM BOZOĞLAN% 0,15117
MEMLEKETBEKİR LEVENT ERSOYLU% 0,1295
ANAPAKİF DÖNDÜ% 0,0972
VATAN PARTİSİMEHMET NURİ BÖRÜBAN% 0,0972
HAK-PARDERSİM DENİZ CEVHEROĞLU% 0,0970
HKPMEHMET ALİ AYGÜN% 0,0753
YTPEDA BENGÜ OBUT% 0,0753
DSPARİF YİĞİT% 0,0646
TKPMURAT KÖKEN% 0,0429
TKHAHMET ÖZGÜR KESKİN% 0,0218
BAHÇE

Açılan Sandık Oranı : % 60
Katılım Oranı : % 84,72

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPZEYNEL METE KADIOĞLU% 52,053.087
AK PARTİİBRAHİM BAZ% 42,812.539
DİĞER% 1,8107
YENİDEN REFAHEROL AKTAŞ% 1,77105
CHPEMRAH YILMAZ% 0,9355
İYİ PARTİBEKİR AKTAŞ% 0,2414
MİLLETMUSTAFA SOYLU% 0,2314
SAADETMEHMET ALİ NERGİS% 0,085
ZAFER PARTİSİSAADET ORKUN KARA% 0,053
BTPRABİA KOCA% 0,021
HÜDA PARSUAT SAİKE% 0,021
DÜZİÇİ

Açılan Sandık Oranı : % 68,03
Katılım Oranı : % 81,34

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA İBA% 30,756.583
CHPSÜLEYMAN ALGAN% 28,386.075
İYİ PARTİÖKKEŞ NAMLI% 26,445.659
MHPMEHMET FATİH MART% 10,532.254
DİĞER% 2,56549
YENİDEN REFAHABDULLAH YILDIRIM% 0,98209
SAADETABDULLATİF ÇELEBİ% 0,1634
HKPKENAN ÇETİNDAĞ% 0,0613
HÜDA PARABDULKADİR ALAKUŞ% 0,0613
YTPMUSTAFA YÜCEL% 0,036
ANAPYUSUF DÖNDÜ% 0,025
BTPUĞUR ŞANAL% 0,024
MİLLETİBRAHİM BAYAZITOĞLU% 0,012
HASANBEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 62,5
Katılım Oranı : % 89,78

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİEMRAH KIROĞLAN% 27,94347
AK PARTİŞEVKET YUMRUTEPE% 27,62343
BÜYÜK BİRLİKMUSTAFA YILMAZ% 27,21338
MHPLATİF KAHVECİOĞLU% 11,84147
CHPERDOĞAN BORAN% 4,6758
DİĞER% 0,648
SAADETYAHYA GÖZÜBENLİ% 0,081
KADİRLİ

Açılan Sandık Oranı : % 43,66
Katılım Oranı : % 78,00

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUSTAFA MERT OLCAR% 48,1910.935
AK PARTİMUSTAFA BÜYÜKBOZDUĞAN% 21,564.893
MHPÖMER TARHAN% 18,374.168
İYİ PARTİİRFAN KEDEROĞLU% 3,87877
YENİDEN REFAHMAHMUT BOZDOĞAN% 3,44781
ZAFER PARTİSİKÜRŞAT AKBIYIK% 0,85193
BAĞIMSIZRAMAZAN BÜLBÜL% 0,84191
BÜYÜK BİRLİKSELÇUK SAVRAN% 0,58131
SAADETALİ ŞAHİN% 0,52118
MİLLETSERKAN SEKNİ% 0,490
BTPBARAN BİRKAÇ% 0,3682
DİĞER% 0,3579
DPİBRAHİM SAVRUN% 0,2251
GELECEK PARTİSİHALİL İBRAHİM ÇUHADAR% 0,1942
HÜDA PARSEDAT AKAGÜNDÜZ% 0,122
DSPMEHMET KURT% 0,0716
HKPMEHMET DOĞAN% 0,0511
ANAPMUSTAFA DÖNDÜ% 0,0410
SUMBAS

Açılan Sandık Oranı : % 66,67
Katılım Oranı : % 94,75

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİZEKİ DEMİROĞLU% 42,84446
MHPNİHAT GÖÇER% 40,15418
DPHABİP GÜNERİ% 15,56162
SAADETALİ GÖNEN% 0,485
YENİDEN REFAHENVER GÖÇER% 0,293
ANAPMUSTAFA DÖNDÜ% 0,192
İYİ PARTİASALET HATUNOĞLU% 0,11
HKPMEHMET ERLALE% 0,11
HÜDA PARERSİN AKGÜN% 0,11
MİLLETSIDIKA BOZOĞLAN% 0,11
DİĞER% 0,091
TOPRAKKALE

Açılan Sandık Oranı : % 40,74
Katılım Oranı : % 86,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBEKİRHAN UYUTMAZ% 36,691.007
BÜYÜK BİRLİKMEHMET DAŞÖZ% 34,97960
MHPSEDAT ŞANAL% 10,67293
İYİ PARTİALİ BEKİRÇAVUŞOĞLU% 9,36257
CHPRECEP AYDEDE% 6,48178
ZAFER PARTİSİMERYEM SEYREK% 0,5515
DEM PARTİMELTEM TAŞKIN% 0,4412
BTPÇİSEM SENA ÇALIŞTIR% 0,339
SAADETSEDAT MANTAR% 0,298
HKPSEYDİ VAKKAS HOROZ% 0,072
HÜDA PARMURAT ÜNAL% 0,072
ANAPKALENDER PALTA% 0,041
MİLLETFURKAN VATAN% 0,041

Kaynak: AA

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