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Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Ostim İlkokulu'nda, "Anadolu Masalevi" açıldı.

Öğretmen ve öğrenci velilerinin verdiği destekle düzenlen "Masalevi"nin açılışı, AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Yenimahalle Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ve Ankara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yeliz Çakır'ın katılımıyla gerçekleşti.

Açılış, "Ülkemizin Zenginlikleri" projesi kapsamında oluşturulan etkinlik köşesinde başladı. Öğrenciler, katılımcıları Türkiye'nin yedi bölgesini temsil eden yöresel kıyafetler ve şiirlerle karşıladı.

Öğrencilerin, okula ve okumaya olan ilgilerini artırmak amacıyla oluşturulan sınıfın açılış kurdelesi, Vekil Babacan, Kaymakam Kurtbeyoğlu ve Okul Müdürü Atila Cantürk tarafından kesildi.

Kurdele kesiminin ardından Anadolu Masalevi'nin tanıtımını, sınıf öğretmeni Filiz Karapınar yaptı. Sınıfın, öğrencilerin sosyal gelişimlerinde önemli rol oynayacağını dile getiren Karapınar, oluşturulan dekorla da kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya kalan milli ve kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını hedeflediklerini belirtti.

Açılış, öğrencilerin yaptığı tiyatral masal anlatımının ardından sona erdi.