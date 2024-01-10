ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ersoy, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre ve yaşam", "spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Deprem: Umut" kategorisinde Aydın Arik'in, "Ha Gayret" adlı Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da arama kurtarma çalışmalarına katılan polis özel harekat ekibini gösteren fotoğrafa oy veren Ersoy, şunları kaydetti:

"6 Şubat'ta 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen bir deprem meydana geldi. Bu fotoğraf, bize Türkiye'nin tüm kurumlarıyla beraber askeri, polisi, STK'sı, vatandaşı el birliğiyle bu depremlerin nasıl üstesinden geldiğini, kardeşliğin, dayanışmanın en büyük göstergelerinden bir tanesi."

Ersoy, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Mustafa Hassona'nın, "Fosfor" isimli, İsrail'in Gazze Şeridi'nde nüfusun yoğun olduğu bölgelere düzenlediği saldırıda fosfor bombası kullanıldığını gösteren fotoğrafa oy verdi.

"Bu fotoğraf bizim İsrail'in Gazze'de savaş suçu işlediğinin en büyük kanıtı" diyen Ersoy, "Bu anlamda Anadolu Ajansına teşekkür ediyoruz. İnşallah mahkemede İsrail suçlu bulunur ve gerekli olan cezayı da alır." ifadesini kullandı.

"Spor" kategorisinin kendisini en zorlayan kategori olduğunu belirten Ersoy, David Alvaro'nun, "Gazze'ye Destek" adlı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İskoç temsilcisi Celtic ile İspanya ekibi Atletico Madrid arasındaki maçta, Celtic taraftarının, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları nedeniyle Filistin bayrağı açtığı kareyi seçti.

ÖSYM Başkanı Ersoy, şunları kaydetti:

"Aslında tüm dünya devletleri, yönetimleri gerekli tepkiyi göstermese de halkların göstermiş olduğu tepkiyi burada görebiliriz. Tüm dünyanın, haklı olan Gazze direnişinde onların yanında olduğunun en büyük kanıtı. O anlamda Celtic taraftarlarına ve tüm dünya halklarına teşekkür ediyoruz. Din, dil, ırk ayrımı yapmadan herkes birleşti. Zulüm karşısında herkes birleşti."

"Çevre ve yaşam" kategorisinde Oğuz Yeter'in, "Kuraklık Köprüsü" isimli fotoğrafına oy veren Ersoy, "İşte olması gereken İstanbul, olması gereken dünya" ifadesini kullandı. Fotoğraf karesinde yer alan Güzelce Kemeri'ne değinen Ersoy, "Ecdadın yapmış olduğu su kemerlerini görüyorsunuz, her daim suya, çevreye verdiği önemi." dedi.

Ersoy, "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in, "Eksi'de Operasyon" isimli, Van'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, bölgenin huzur ve güvenliği için olumsuz hava koşullarına rağmen gerçekleştirdiği operasyon anını gösteren fotoğrafı oyladı.

Prof. Dr. Ersoy, "Kahraman Mehmetçiğimizin her zorlu şartta devlet ve millet için yapmış olduğu mücadelenin, bana göre en büyük kanıtı olarak bu fotoğrafı seçmek istiyorum." diye konuştu.