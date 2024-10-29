Otizmli Yüzücü Yiğit, Milli Takım Hedefliyor!

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ANTALYA'da otizmli yüzücü Yiğit Kerem Karakuş (20), milli sporcu olmayı hedefliyor. 18 yaşında yüzmeye başlayan, 2 yıl içinde önemli dereceler elde eden Karakuş, açık denizde 10 kilometre kulaç atmak istiyor.

Antrenörünün fark etmesiyle 18 yaşında yüzmeye başlayan otizmli Yiğit Kerem Karakuş, kentte önemli dereceler elde ederek birçok kategoride 1'inci oldu. 2021 yılında özel sporcular 50 metre sırtüstü yarışında Türkiye şampiyonu, 2022 yılında 100 metre serbest kategorisinde 1'inci, 2023 yılında 100 metre kurbağalama yarışında Türkiye şampiyonu olan, 2 yılda profesyonel yüzücü seviyesine ulaşan Karakuş, milli takım ile dünya şampiyonlukları elde etmek istiyor.

'ÇOK İYİ YÜZÜYOR VE YETENEKLİ'

Bir öğrencisine ders verirken Yiğit Kerem Karakuş'un dikkatini çektiğini söyleyen Türkiye Yüzme Federasyonu Gençlerden Sorumlu Milli Takım Antrenörü Hakan Delibaş, "Yiğit, gerçekten çok iyi yüzüyor ve yetenekli. Ailesiyle görüştüm ve hemen Yiğit'i yüzmeye başlattık. Şu anda çalışmalarımız çok güzel gidiyor. Türkiye şampiyonlukları aldı. Uzun mesafe ve 3 kilometre yarışlarında şampiyonluklar elde etti. Maratonda da iyi gideceğine eminiz. Hedefimiz, 5-10 kilometre yarışlarında yüzdürmek. Kaş'tan Meis arası yarışlarımız oluyor. Orada 6 kilometre kulaç atacak. Hedefimiz, bu yarışta da birincilik almak" dedi.

'ONU OTİZMLİ GÖRMÜYORUZ'

Yiğit Kerem Karakuş'un milli takıma gireceğini söyleyen Delibaş, "Bir aksilik olmazsa Yiğit'i yakın bir zamanda milli takımlarda göreceğiz. Bayrağımızı göndere çekmek istiyor. Yiğit otizmli bir gencimiz ve yüzmeye çok bağlandı. Sabahları erkenden onu buraya getiriyoruz. Bizleri hiçbir şekilde yormuyor. Takım da onu benimsedi. Milli takımda yer alan sporcular ile antrenman yapıyor. Bu uyumu sağladığımız zaman başarı gelmeye başladı. Yiğit'in hayatında da olumlu yönde değişiklikler oldu. Yüzmeye tutundu ve bağlandı. Haftada yaklaşık 8-9 antrenman yaparken ağırlık egzersizleri de yaptırıyoruz. Onu otizmli görmüyoruz. Sporcularımızdan hiçbir şekilde ayırt etmiyoruz. Diğer sporcularımızla nasıl ilgileniyorsak, nasıl antrenman yapıyorsak, Yiğit'le de aynı seviyedeyiz" diye konuştu.

'HER ZAMAN NORMAL OKULLARDA EĞİTİM ALDI'

Antrenör Remzi Kaya Aksuoğlu ise "Ailesi bu zamana kadar bütün eğitimleriyle ilgilendi. Yiğit çok iyi eğitim almış bir sporcu. Bu yüzden bizleri hiç yormuyor. Yiğit'le yakından ilgileniyorum. Antrenmanlarını birlikte yapıyoruz. Algısı açık, yetenekli bir çocuk. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyor. Özel gereksinim gerektiren bireylerle değil, her zaman normal okullarda eğitim aldı. İlkokul, lise ve üniversitede örgün öğretim gördü. Ailesi her konuda Yiğit'e tam destek veriyor" dedi.

Haber: İrem GÜNEYBAZ - Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,