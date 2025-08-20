Otobüs Kimyasal Saldırıya Uğradı - Son Dakika
Otobüs Kimyasal Saldırıya Uğradı

20.08.2025 14:41
Fatih'te İETT otobüsünde şoförle yolcu arasında kavga çıktı, bir yolcu biber gazı sıktı.

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Kocamustafapaşa Mahallesi'ndeki bir duraktan çocuk ve yaşlı arabasıyla birlikte İETT otobüsüne binmek isteyen bir yolcu, otobüsün arka demirini kendisi açmak istedi.

YOLCUDAN BİBER GAZLI MÜDAHALE

Bunun üzerine yolcu ile otobüs şoförü arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Diğer yolcuların araya girmesiyle büyüyen kavga esnasında yolculardan birisi, şoföre biber gazı sıktı.

Fatih'te İETT otobüsündeki tartışmada şoföre biber gazı sıkıldı

ŞOFÖR OTOBÜSE KİMSEYİ ALMADI

Daha sonra otobüs içerisinde bulunan bütün yolcular biber gazından etkilenirken, otobüsten aşağıya indiler. Bir süre sonra şoför otobüse kimseyi almadan yoluna devam etti.

Fatih'te İETT otobüsündeki tartışmada şoföre biber gazı sıkıldı

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: AA

