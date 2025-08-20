Otobüs Kimyasal Saldırıya Uğradı

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Kocamustafapaşa Mahallesi'ndeki bir duraktan çocuk ve yaşlı arabasıyla birlikte İETT otobüsüne binmek isteyen bir yolcu, otobüsün arka demirini kendisi açmak istedi.

YOLCUDAN BİBER GAZLI MÜDAHALE

Bunun üzerine yolcu ile otobüs şoförü arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Diğer yolcuların araya girmesiyle büyüyen kavga esnasında yolculardan birisi, şoföre biber gazı sıktı.

ŞOFÖR OTOBÜSE KİMSEYİ ALMADI

Daha sonra otobüs içerisinde bulunan bütün yolcular biber gazından etkilenirken, otobüsten aşağıya indiler. Bir süre sonra şoför otobüse kimseyi almadan yoluna devam etti.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.