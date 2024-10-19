Otomotivde doğrulanmış ilan dönemi başlıyor

Güncel

İşte haftanın en çok kazandıranı

"Maç bitti" derken en iyi bildiği şeyi yaptı

Yeni atama kararları belli oldu! Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı

Ticaret Bakanlığının, emlak sektöründeki fiyat manipülasyonlarını ve kayıt dışılığı önlemek için hayata geçirdiği "doğrulanmış ilan"ın otomotiv sektöründe de uygulanacak olmasının bu alandaki dolandırıcılık riskini azaltması bekleniyor.

UYGULAMAYLA SAHTE İLANLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

"TAZMİNAT HAKKININ KULLANILMASINDA DELİL OLABİLECEK"

"OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE GÜVEN TESİS EDİLECEK"