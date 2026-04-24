"Oya Tekin'e Özgürlük" Mitingi... Ali Mahir Başarır: "Bu Halk da Sizi Sandıkta Cezalandıracak, Affetmeyecek"

(ADANA) - Adana'da " Oya Tekin'e Özgürlük" mitinginde konuşan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Adana halkını cezalandırdınız. Ama şunu bilin bu halk da sizi sandıkta cezalandıracak, affetmeyecek" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin için Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde "Oya Tekin'e Özgürlük" mitinginde konuştu.

Mitinge katılanları selamlayan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Her Silivri'ye gittiğimde yüreğimden, kalbimden bir parçayı orada bırakıyordum. Zeydan abiyi orada bırakıp arkamı döndüğümde gözlerim doluyordu. Bugün Adana'ya gelir gelmez evde onu ziyaret ettim ve sıkı sıkı sarıldım. Şimdi ise karşımda, çok mutluyum ama bir o kadar da kızgın, kırgın ve üzüntülüyüm. Neden Adanalılara bu kötülüğü yaptınız? Adanalılar ne suç işledi? Biz Çukurova'nın güzel insanları bu iktidara hangi kötülüğü yaptık, soruyorum. Neden seçmiş olduğumuz belediye başkanlarını bizden aldınız? Buna hakkınız yok. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı, sayın bakanlar, çok kıymetli yargıçlar; Zeydan Karalar'ı, Oya Tekin'i siz atamadınız, onları millet seçti" diye konuştu.

"Zeydan Karalar'ın evini, iş yerini aradınız, ne buldunuz?"

Oya Tekin'in 330 gündür cezaevinde olduğunu hatırlatan Başarır, "Zeydan ağabeyi aldınız; ailesinin, çocuklarının, yedi sülalesinin hesaplarına baktınız. Evini aradınız, iş yerini aradınız. Ne buldunuz? Hiçbir şey. Onun çok büyük bir serveti var, ne biliyor musunuz? Milyonlarca Adana halkı. Ne buldunuz Sayın Cumhurbaşkanı, sayın bakanlar, Sayın Ömer Çelik? Yolsuzluk var mı, yok mu? Kim karar versin? Mahkemeler doğru karar vermiyor; onları Akın Gürlek atıyor. Benim bir teklifim var: Gelin, Adana'nın bir büyükşehir belediye başkanı var, ilçe başkanları var, 15 tane de milletvekili var; getirin sandığı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini yapalım. Kim birinci olursa halk karar versin, ona göre bir karar daha verelim. Eğer AKP bir olursa 5 yıl seçim lafını ağzımıza almayalım ama Cumhuriyet Halk Partisi bir olursa, 9 milletvekilini alırsa, Adana Büyükşehir Belediyesi'ni yüzde 75 ile kazanırsa, sandığı getiriyor musun Tayyip Bey? Halk karar versin. Biz varız" dedi.

"Neden bu insanları Silivri'ye götürdünüz?"

"Biz millete, halka güveniyoruz; siz atadığınız yargıçlara güveniyorsunuz" diyen Başarır, sözlerini şöyle sürdürdü:"

"Neden Adana Büyükşehir Belediye Başkanını, Seyhan ve Ceyhan belediye başkanını tutukladınız? Tutuklamamanız gerekiyor. Hadi tutukladınız; neden bu insanları Silivri'ye götürdünüz? Adana mahkemelerine bile güvenmediniz. Ne işi vardı bu insanların Silivri'de? Akrabalarının, eşlerinin, çocuklarının ne işi vardı? Şimdi soruyorum, 86 milyona soruyorum, analara, babalara, evlatlara soruyorum: Seyhan Belediye Başkanı'nın 3 evladını anasız babasız bırakırken hiç mi vicdanınız sızlamadı? Bir yıldır o çocuklar analarından, babalarından uzak. Neyin kini, neyin nefreti? Hiçbir koltuk, makam insanlara bu kötülüğü yaptıramaz. Yarın seçim olacak, iktidar değişecek. Genel Başkanımızın örnek verdiği gibi belki ben Adalet Bakanı olacağım. Adana'dan da başka bir partiden belediye başkanı olacak; onu mu tutuklattıracağım? Ben bu kadar zavallı mıyım? Biz bu kadar aciz miyiz? Hayır. Hiç kimse bizim düşmanımız değil, hiç kimse bizim hasmımız değil. Adana'ya başka bir partiden belediye başkanı gelse, onu topal ördek mi yapacağım? Siz Zeydan Başkan ile bizi değil, milleti, Adana halkını cezalandırdınız. Ama şunu bilin: Bu halk da sizi sandıkta cezalandıracak, affetmeyecek. Bundan sonra partinin seçilmişlerinin, milletin onuruyla oynayanın onuruyla oynarız. Hepimizin anası, babası, çocukları var. Hiç kimse bize iftira atıp, şahsiyetimizle oynayamaz. Ben senin, senin belediye başkanlarının ne yaptığını bilmem ama Zeydan Başkan'ın şerefine, namusuna kefil olurum. Seyhan'ın seçilmiş ilk kadın belediye başkanını hapiste tutamazsınız, bundan utanmalısınız."

Akkan: "Oya Başkanımızı alana kadar da bir yere asla gitmeyeceğiz"

Seyhan Belediye Başkan Vekili Hasibe Akkan, adalet yolunu yerini bulana kadar mücadelelerinin devam edeceğini belirterek, "Yine birlikteyiz. Yine gür bir sesle başkanımıza özgürlük çağrısında bulunuyoruz. Geçtiğimiz gün Kadir başkanımızın tahliyesiyle 'Gözümüz aydın' dedik ama sevincimiz eksik kaldı çünkü başkanımız hala aramızda değil. Oya Başkanımız hürriyetine kavuşmadan, gelip tekrar görev başlamadan bu meydanlar bize huzur vermeyecek. Biz sadece adalet istiyoruz. Sadece halkın seçtiği iradenin yerine dönmesini istiyoruz ve bekliyoruz. Oya Başkanımızı alana kadar da bir yere asla gitmeyeceğiz. Vazgeçmiyoruz, yorulmuyoruz, bıkmıyoruz. Oya Başkanımızla bu meydandan kucaklaşana kadar mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bir süre önce yargılandığı "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" davasından tahliye edilen Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar da şöyle konuştu:

"Bizler bu mücadelenin sonunda adaletin devamının geleceğine inanıyoruz. Arkadaşlarımızdan eminiz. Bu iş en çok da sizlere düşüyor. Silivri'de 12 metrekarede yatmak kolay değil ama sizlerin de bu kadar zulme rağmen gelip burada desteğiniz de o kadar kolay değil. Yaptığınız destek bizim mücadelemizde, içimizde en büyük yüreğimizde sizi hissediyoruz. Ben Kadın Kapalı'daki C5'de yatan Oya Tekin'e selam ediyorum. Kolay değil, Adana'nın ilk seçilmiş kadın belediye başkanı olmak. O yüzden bu tahliyeler başladıkça ben şuna inanıyorum. Önce Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'ı bıraktılar. Zaten niye alındığını çıkana kadar o da bilmiyordu. Yine de anlamış değiliz."

Zeydan Başkanımız tahliye oldu. Pazartesi duruşma salonundaydım. Ben tahliye oldum. Pazartesi duruşma salonuna gidiyorum. Yani şunu söylemek istiyorum. Herkes yargılanabilir ama tutuksuz yargılanmalar esas olmalıdır. Bir yere kaçtığımız, göçtüğümüz yok. Aynı Zeydan Başkanımız gibi biz de pazartesi orada tutuksuz yargılanmakla birlikte orada olacağız. Hepinize selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bir de volta arkadaşımı unuttum Özcan Zengin. O da Seyhan'da yaptığı işler Temizlik İşleri Müdürlüğünde 7/24 yaptığı çalışmalar sonucunda insanların gönlünde taht kurdu. kazandı. Şimdi 7/24 Silivri'de. Hatası ne? Vatandaşa gece 12'de bile olsa ulaşılabilir olması. Şimdi onun karşılığında orada."

CHP Sanayi ve Teknoloji Politika Kurulu Başkanı Yalçın Karatepe de yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Biliyorsunuz her zorluğa rağmen önüne çıkarılan her engele rağmen yaratılan en zor koşullara rağmen partisinin başında partisine koşar adım iktidara götüren bir genel başkanımız var. Sizlerin dayanışma ve desteği ile biz biliyoruz ki ilk seçimde o seçim sandığı önünüze geldiğinde Türkiye'nin kaderini değiştiren bir sonucu o sandıktan çıkaracak."

Sizin desteğiniz o açıdan kıymetlidir. Zalimin zulmü varsa Adanalı başkanlarında adanalıları var. Bugün bu meydanda bunu tekrar görüyorum. Sizlerin varlığı ve desteğiyle içeride hiçbir belediye başkanımızı bırakmayacağız. Sadece belediye başkanlarımızı içeriden çıkarmakla kalmayacağız Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında hiçbir vatandaşımızı geride bırakmadan refaha, huzura, adalete ve hukuka doğru koşar adım birlikte yürüyeceğiz. İyi ki varsınız, iyi ki bizimle berabersiniz yolumuz açık olsun."