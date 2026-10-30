Özbek gazeteci paylaştı! Özbekistan Cumhurbaşkanı, Külliye\'ye böyle geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında karşıladı. İki liderin buluşması, renkli ve samimi görüntülere sahne oldu.

ÖZBEK GAZETECİ O ANLARI KAYDA ALDI

Özbekistan'ın ünlü gazetecilerinden ve tanınmış televizyon sunucularından Jahongir Olimov, Şevket Mirziyoyev'in Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılandığı anları kayda alarak sosyal medya hesabından paylaştı.

TERCÜMANSIZ, AYAKÜSTÜ SAMİMİ SOHBET

Görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'i son derece sıcak karşıladığı, Mirziyoyev'in de Erdoğan'ı gördüğünde büyük bir sevinç duyduğu gözlendi. Diplomatik protokollerin ötesinde kardeşane bir diyaloğun yaşandığı anlarda iki lider, bir süre boyunca herhangi bir tercümana ihtiyaç duymadan ayakta sohbet etti.