Özbekistan\'da Türkiye Cumhuriyeti\'nin 101. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

Güncel

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılı, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar'ın ev sahipliğinde Taşkent'teki bir otelde düzenlenen resepsiyona, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, Özbek yetkililer ve çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı ve Özbekistan milli marşının okunmasıyla başlayan etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı gösterildi.

Büyükelçi Bekar, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 101. kuruluş yıl dönümünü dost ve kardeş ata yurdu Özbekistan'da kutluyor olmanın kendileri için büyük onur ve ayrıcalık olduğunu ifade etti.

Bekar, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in dirayetli liderliğinde, Türkistan coğrafyasının merkezini teşkil eden Özbekistan'ın sahip olduğu tarihi, ekonomik, kültürel ve siyasi potansiyeli kullanmak için büyük çaba sarf ettiğini kaydederek Özbekistan'ın küresel ve bölgesel ölçekte her geçen gün artan belirsizlikler ve tehditlere rağmen istikrar ve barış kaynağı olmaya devam ettiğini belirtti.

Komşularıyla kurduğu barışçıl ve karşılıklı fayda içeren işbirlikleri temelinde Özbekistan'ın bölgesel sahiplenme ve dayanışmanın itici gücü haline geldiğini belirten Bekar, "Özbekistan'ın reform ve dönüşüm sürecini tüm gücümüzle daima desteklediğimizi ve desteklemeye devam edeceğimizi huzurlarınızda tekrar vurgulamak isterim." dedi.

Bekar, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin kardeşlik hukukuna dayalı "Kapsamlı Stratejik Ortaklık" çerçevesinde her alanda gelişmesini sürdürdüğünü dile getirerek ekonomi, enerji, eğitim, kültür, ulaşım, savunma sanayisine, güvenlik, turizm, tarım ve sağlık sektörlerinde ilişkilerin hızla ilerlediğini vurguladı.

İki ülke Cumhurbaşkanlarının ikili ve çok taraflı platformlarda sürekli bir araya geldiklerini ve görüş alışverişinde bulunduklarını anlatan Bekar, ikili siyasi ve ekonomik ilişkilerin en üst düzeyde gözden geçirildiği Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı Aralık 2023'te ve Cumhurbaşkanlarının başkanlıklarında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı ise Haziran 2024'de yapıldığını, ayrıca her seviyede düzenlenen karşılıklı ziyaretlerle ikili ilişkilerin güçlenmeye devam ettiğini aktardı.

Bekar, "Tarihin hiçbir döneminde ikili ilişkilerimiz bugünkü kadar üst seviyeye yükselmemiştir. Türkiye ve Özbekistan arasındaki dostluk ve kardeşlik yalnızca ülkelerimizin değil komşularımızın da refah, barış ve istikrarına büyük katkılar yapmaktadır." ifadelerini kullandı.

Çok sayıda davetlinin yer aldığı resepsiyonda, katılımcılara Türk mutfağından çeşitli lezzetler ikram edildi.

Taşkent Türk İlköğretim Okulu'nda tören düzenlendi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Taşkent Türk İlköğretim Okulu'nda da tören düzenlendi.

Büyükelçi Bekar ve Büyükelçilik mensuplarının yanı sıra öğrenciler ve velilerin katıldığı tören, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Bekar, öğrencilere günün anlamı ve önemini anlattı, ayrıca katılımcıların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Etkinlikte Taşkent Türk İlköğretim Okulu öğrencileri şiirler okudu, halk oyunları ve dansları sahneledi.