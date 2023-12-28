Özbekistan\'ın Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) dönem başkanlığı sürecinde hazırlanan 100 ciltlik \'Türk Edebiyatının İncileri\' kitap serisi kütüphaneye teslim edildi

Özbekistan'ın Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) dönem başkanlığı sürecinde hazırlanan 100 ciltlik "Türk Edebiyatının İncileri" kitap serisi, TDT Genel Sekreterliği kütüphanesindeki yerini aldı.

İstanbul'da TDT Genel Sekreterliği'nde düzenlenen etkinlikte kitaplar, Genel Sekreterlik kütüphanesine teslim edildi.

Kısa bir sinevizyon gösterimiyle eserlerin tanıtıldığı etkinlikte, TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Metin Yazarı Hayriddin Sultanov birer konuşma yaptı.

"Türk edebiyatının en iyi örneklerini de içermektedir"

TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, "Türk Dünyası'nın önde gelen şair ve yazarlarının eserlerini içeren bu seri, atalarımızın zengin edebi mirasının yanı sıra günümüz modern Türk edebiyatının en iyi örneklerini de içermektedir." dedi.

Özbekistan'ın dönem başkanlığı sırasında TDT'ye büyük katkılar sunduğunu belirten Ömüraliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e katkılarından dolayı teşekkür etti.

Ömüraliyev, "Bu değerli külliyatı sekretaryamızın yeni açılan kütüphanesinde muhafaza edecek ve sergileyeceğiz. Böylece personelimiz ve ziyaretçilerimiz, Türk halklarının büyük tarihi mirasının korunmasına ve tanıtılmasına hizmet eden bu önemli eseri yakından inceleme fırsatı bulabilecek." ifadelerini kullandı.

"Eşsiz bir manevi güç kaynağı olacağına inanıyoruz"

Özbekistan Cumhurbaşkanı Danışmanı Sultanov, "Tüm Türk edebiyatının en olgun örnekleri, Özbekistan, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan'ın yanı sıra gözlemci ülkeler olan Türkmenistan ve Macaristan'dan 450'den fazla ünlü şair, yazar ve düşünürün tüm eserleri, bu edebiyatın kapsamına ve ölçeğine tanıklık etmektedir." diye konuştu.

Sultanov, söz konusu eserin Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ve Türkiye'nin önemli üniversitelerinin kütüphanelerine de teslim edildiğini aktardı.

Göstermiş oldukları ilgiden dolayı Türkiye yönetimine ve TDT Genel Sekreterliğine teşekkür eden Sultanov, şunları söyledi:

"Klasik ve modern Türk edebiyatının dünya manevi hazinesinde önemli bir yeri olduğu hepimiz için açıktır. Eski Türki dilinde yazılmış antik taş yazıtlardan, Kaşgarlı Mahmud, Yusuf Has Hacib, Ahmet Yükneki, Nasiruddin Rabguzi gibi büyük alimlerimizin bıraktığı ölümsüz miras, Dede Korkut kitabı, Alpamış, Manas gibi destanlar, tüm Türk halklarının ortak hazinesidir. Alişir Nevai ve Babür Mirza'yı sevdiğimiz kadar Celaleddin Rumi ve Yunus Emre'ye, Nesimi ve Fuzuli'ye, Abay ve Jambul'a, Tokolok Moldo ve Toktogul'a, Mahtumkulu ve Mollanafas'a değer veriyoruz ve saygı duyuyoruz."

Sultanov, eserin hazırlanmasına büyük emek verildiğini anlatarak, "100 ciltlik bu kitap setinin içerdiği edebiyat hazinesinin, günümüzün küresel ve tehlikeli dünyasında insanlığı barışa, dostluğa ve yardımlaşmaya, adalet ve iyiliğe, ilme ve aydınlanmaya çağıran eşsiz bir manevi güç kaynağı olacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Etkinlik, kitapların TDT Genel Sekreterliği kütüphanesine yerleştirilmesinin ardından sona erdi.