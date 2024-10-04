Özbekistan Tiyatrosu AKM\'de Sahne Aldı

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Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Özbekistan'ın ulusal sanat kurumu Özbekistan Alisher Navoi Devlet Akademik Bolşoy Opera ve Bale Tiyatrosu, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluştu.

Gösterinin ilk bölümünde sahneye çıkan bale topluluğu, İgor Stravinski'nin "Bahar Ayini" eserini yorumlarken ikinci bölümde ise senfonik orkestra ve opera solistleri dünya operalarından seçkin eserleri seslendirdi.

Şef Viachaslau Chernukha, gösteri öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile Özbekistan arasındaki iş birliğinin önemine işaret ederek, "Burada olmak ve bu muhteşem kültür sarayında gösteri yapmak bizim için büyük bir onur. Elbette biraz stresliyiz. Umarım Türk izleyiciler için ilgi çekici bir gösteri olur. Belki bu gösteri yeni sanatçılar için bir başlangıç olur." dedi.

Büyük bir ekiple çalıştıklarını dile getiren Chernukha, "Gösteri iki bölümden oluşuyor. Birinci bölüm bale gösterisi. Bu bölümde yaklaşık 50 balerin yer alıyor. İkinci bölüm ise orkestra. Bu bölümde de yaklaşık 80 kişi yer alıyor. Toplam 130 kişiden fazla bir ekiple bu gösteriyi yapıyoruz." diye konuştu.

"Türkiye ile Özbekistan'ın müzik tarzları birbirine benziyor"

Gösteride Özbekistan operasından ve kültüründen bazı müziklerin de yer alığını dile getiren Chernukha, şunları kaydetti:

"Bu gösterinin ilginç bir tarzı var. Genelde bale ve filarmoni konserini bir arada görmeyiz. İkinci bölümde Avrupa, Özbek ve Rus müziği yer alıyor. Özbekistan benim için yeni bir yer. Yaklaşık 6 aydır oradayım. Türkiye'de 20 yıl önce çalışmıştım ve en son 3 ay önce Ankara'da bir gösteri yaptık. Türkiye'yi Özbekistan'dan daha iyi biliyorum. Aynı kültüre sahip değiller ama çok fazla benzerlikler var. Geleneksel müzik tarzları da birbirine benziyor."

Chernukha, gelecekte farklı projeler organize etmek istediğini belirterek, "Türkiye'yi uzun zamandır çok seviyorum. Duygusal olarak çok sıcak hissettiriyor. İnsanlar, müzik ve yemekler çok güzel." ifadelerini kullandı.