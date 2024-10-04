Özbekistan Tiyatrosu AKM'de Sahne Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Özbekistan Tiyatrosu AKM'de Sahne Aldı

Özbekistan Tiyatrosu AKM\'de Sahne Aldı

Özbekistan Alisher Navoi Devlet Tiyatrosu, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında AKM'de gösteri yaptı.

04.10.2024 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Özbekistan'ın ulusal sanat kurumu Özbekistan Alisher Navoi Devlet Akademik Bolşoy Opera ve Bale Tiyatrosu, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluştu.

Gösterinin ilk bölümünde sahneye çıkan bale topluluğu, İgor Stravinski'nin "Bahar Ayini" eserini yorumlarken ikinci bölümde ise senfonik orkestra ve opera solistleri dünya operalarından seçkin eserleri seslendirdi.

Şef Viachaslau Chernukha, gösteri öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile Özbekistan arasındaki iş birliğinin önemine işaret ederek, "Burada olmak ve bu muhteşem kültür sarayında gösteri yapmak bizim için büyük bir onur. Elbette biraz stresliyiz. Umarım Türk izleyiciler için ilgi çekici bir gösteri olur. Belki bu gösteri yeni sanatçılar için bir başlangıç olur." dedi.

Büyük bir ekiple çalıştıklarını dile getiren Chernukha, "Gösteri iki bölümden oluşuyor. Birinci bölüm bale gösterisi. Bu bölümde yaklaşık 50 balerin yer alıyor. İkinci bölüm ise orkestra. Bu bölümde de yaklaşık 80 kişi yer alıyor. Toplam 130 kişiden fazla bir ekiple bu gösteriyi yapıyoruz." diye konuştu.

"Türkiye ile Özbekistan'ın müzik tarzları birbirine benziyor"

Gösteride Özbekistan operasından ve kültüründen bazı müziklerin de yer alığını dile getiren Chernukha, şunları kaydetti:

"Bu gösterinin ilginç bir tarzı var. Genelde bale ve filarmoni konserini bir arada görmeyiz. İkinci bölümde Avrupa, Özbek ve Rus müziği yer alıyor. Özbekistan benim için yeni bir yer. Yaklaşık 6 aydır oradayım. Türkiye'de 20 yıl önce çalışmıştım ve en son 3 ay önce Ankara'da bir gösteri yaptık. Türkiye'yi Özbekistan'dan daha iyi biliyorum. Aynı kültüre sahip değiller ama çok fazla benzerlikler var. Geleneksel müzik tarzları da birbirine benziyor."

Chernukha, gelecekte farklı projeler organize etmek istediğini belirterek, "Türkiye'yi uzun zamandır çok seviyorum. Duygusal olarak çok sıcak hissettiriyor. İnsanlar, müzik ve yemekler çok güzel." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Özbekistan, Etkinlik, istanbul, Güncel, Turizm, Kültür, Sanat, Müzik, AKM, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özbekistan Tiyatrosu AKM'de Sahne Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:59 Dünyanın gözü Hamaney’in 4 yıl sonra ilk kez vereceği cuma hutbesinde Dünyanın gözü Hamaney'in 4 yıl sonra ilk kez vereceği cuma hutbesinde
09:07 Soylu’nun elini öpmek istediği Bahçeli tecrübeli siyasetçiyi nezaketle engelledi Soylu'nun elini öpmek istediği Bahçeli tecrübeli siyasetçiyi nezaketle engelledi
08:45 Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri’deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri'deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar
22:46 Husiler, Kızıldeniz’de İngiliz petrol tankerini bomba yüklü tekneyle vurdu Husiler, Kızıldeniz'de İngiliz petrol tankerini bomba yüklü tekneyle vurdu
22:11 Tuzla’daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı Tuzla'daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı
17:07 Beşiktaş’tan Galatasaray’a olay gönderme Beşiktaş'tan Galatasaray'a olay gönderme
16:53 Galatasaray, Muslera’nın yerine gelecek kaleciyi buldu Galatasaray, Muslera'nın yerine gelecek kaleciyi buldu
16:24 Beşiktaş’a Avrupa’da deplasman yasağı getirildi Beşiktaş'a Avrupa'da deplasman yasağı getirildi
15:51 Gittiği ülkedeki polisler, Hayrünnisa Gül’ün para dolu zarflarını çaldı Gittiği ülkedeki polisler, Hayrünnisa Gül'ün para dolu zarflarını çaldı
15:48 Birleşmiş Milletler’de ’Acil’ kodlu toplantı: Askeri seçenekler de masada Birleşmiş Milletler'de 'Acil' kodlu toplantı: Askeri seçenekler de masada
15:48 Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
15:34 Dünya ölüm oranı yüzde 88 olan Marburg virüsü nedeniyle tehdit altında Dünya ölüm oranı yüzde 88 olan Marburg virüsü nedeniyle tehdit altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 11:20:47. #1.12#
SON DAKİKA: Özbekistan Tiyatrosu AKM'de Sahne Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement