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Özbekistanlı Anne ve Kızları Çanakkale'de Yeniden Hayata Tutundu - Son Dakika
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Özbekistanlı Anne ve Kızları Çanakkale'de Yeniden Hayata Tutundu

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te meydana gelen patlamada ağır yaralanan anne ve iki kızı, Çanakkale'de yapılan başarılı operasyonlarla hayata yeniden döndü. ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören aile, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Mustafa Akyürek ve ekibi tarafından tedavi edildi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin uluslararası sağlık hizmeti sunumu işbirliği protokolü kapsamında gerçekleştirilen tedavi, Özbekistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sağlayacak.

Özbekistanlı Anne ve Kızları Çanakkale\'de Yeniden Hayata Tutundu
24.01.2024 - 15:25,
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Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 2020 yılında meydana gelen patlamada ağır yaralı kurtulduktan sonra tedavi süreçlerinde sorunlar yaşanan anne ile iki kızı, Çanakkale'de üniversite hastanesinde yapılan başarılı operasyonlarla fiziksel ve mental olarak yeniden hayata tutundu.

Özbekistan uyruklu 39 yaşındaki Khulkar Pırnazar ve kızları 5 yaşındaki Asila ile 6 yaşındaki İnoyot, memleketlerinde geçirdikleri operasyonlarla hayati tehlikeyi atlattı ancak bazı uzuvlarını kaybetmeleri nedeniyle işlev bozuklukları yaşadı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ile Taşkent Tıbbiyat Akademisi arasında imzalanan eğitim ve sağlık hizmeti sunumu işbirliği protokolü kapsamında 21 Ekim 2023'te kente getirilen Pırnazar ve kızları, ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akyürek ve ekibince tedaviye alındı.

Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, hastanede düzenlediği basın toplantısında, patlamada anne ve iki kızının vücutlarının yandığını, çocukların bazı parmaklarını kaybettiklerini söyledi.

Günlük yaşamlarını idame ettiremeyen iki küçük bedene dokunduklarını belirten Erenoğlu, başta Mustafa Akyürek olmak üzere tüm hekimlere ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Amaçlarının topluma dokunmak ve uluslararası faaliyetlerde bulunmak olduğunu dile getiren Erenoğlu, şöyle konuştu:

"Bu misyon güzel bir başlangıç oldu. YÖK Başkanımızın haberi olmuş, beni aradı. Hastane yönetimini tebrik etti. Özbekistan ve Azerbaycan sağlık bakanlıkları ile protokolümüz var. Balkan, Kafkas ve Türk coğrafyasındaki ülkelerle görüşmelerimiz var. Özbekistan Sağlık Bakanı ile görüştük. Üniversitemize Özbekistan Devlet Beratı tevdi edecekler. İlişkilerimiz daha öteye geçecek. Özbekistan'dan sağlık turizmi kapsamında aylık 4 bin hasta aktarılacak. Özbekistan'da tanı teşhis birimi kuracağız. Ön tanıları yapılıp bize değerleri iletilecek, biz de onlar gelmeden tedaviyi programlayacağız."

ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine geçen yıl Sağlık Bakanlığınca Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi verildiğini ifade eden Erenoğlu, yaptıkları çalışma ve planlamaların hem teknik hem de mevzuat bakımından meyvelerini aldıklarını sözlerine ekledi.

Erenoğlu, toplantının ardından Başhekim Doç. Dr. Hasan Ali Kiraz ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muammer Karaayvaz ile hastane odasında Pırnazar ve kızlarını ziyaret ederek, Akyürek'ten sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: AA
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