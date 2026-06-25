Özel güvenlik görevlilerine şehitlik ve gazilik hakkı talebi

(ANKARA) - Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, 26 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, özel güvenlik görevlilerine şehitlik ve gazilik hakkı tanınması, yıpranma payı verilmesi, KİT'lerde kadro sorununun çözülmesi ve okullarda daha fazla özel güvenlik görevlisi istihdam edilmesi çağrısında bulundu.

Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, 26 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, özel güvenlik görevlilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini belirterek, şehitlik ve gazilik hakkı, fiili hizmet süresi zammı (yıpranma payı), KİT'lerde kadro ve banka promosyonu başta olmak üzere mesleğin temel taleplerinin karşılanmasını istedi.

Çağırıcı, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un kabulünün 23. yıl dönümünde kutlanan Özel Güvenlik Günü ve Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'de 390 bin 645 özel güvenlik görevlisinin görev yaptığını, bunların 259 bin 554'ünün silahlı, 131 bin 91'inin ise silahsız olarak çalıştığını belirtti. Sektörde 64 bin 377 kadın özel güvenlik görevlisinin bulunduğunu kaydeden Çağırıcı, özel güvenlik görevlilerinin ülke genelinde 100 bin 183 farklı noktada kamu güvenliğine katkı sunduğunu ifade etti.

Özel güvenlik görevlilerinin havalimanlarından hastanelere, adliyelerden üniversitelere, enerji üretim tesislerinden ulaşım ağlarına kadar birçok kritik noktada görev yaptığını belirten Çağırıcı, özel güvenlik sektörünün kamu güvenliğinin tamamlayıcı unsuru haline geldiğini ancak mesleğin görünürlüğü ve toplumsal farkındalığının istenilen seviyede olmadığını söyledi.

Çağırıcı, sendika olarak son yıllarda özel güvenlik mesleğinin tanıtılması amacıyla eğitim faaliyetleri, seminerler, kamu spotları, billboard çalışmaları ve gençlere yönelik farkındalık projeleri yürüttüklerini belirtti. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen KAAN ve ÖZGE projelerinin de sektörün gelişimine önemli katkı sunduğunu ifade eden Çağırıcı, her iki projeyi desteklediklerini kaydetti.

"ŞEHİTLİK VE GAZİLİK HAKKI ERTELENEMEZ BİR İHTİYAÇTIR"

Özel güvenlik görevlilerinin en önemli taleplerinden birinin şehitlik ve gazilik hakkı olduğunu belirten Çağırıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Görevi başında saldırıya uğrayan, yaralanan ve hayatını kaybeden özel güvenlik görevlilerimiz bulunmaktadır. Devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde görev yapan meslektaşlarımız için şehitlik ve gazilik hakkı artık ertelenemez bir ihtiyaçtır. Şehit veren bir meslek grubunun şehitlik ve gazilik hakkından mahrum bırakılması kabul edilemez. Bu talebimiz bir ayrıcalık değil, görev sırasında hayatını ortaya koyan özel güvenlik görevlilerinin en temel hakkıdır."

Çağırıcı, şehitlik ve gazilik hakkına ilişkin taleplerinin geçtiğimiz dönemde MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş tarafından TBMM gündemine taşındığını hatırlatarak, konunun yasal zemine kavuşması için girişimleri sürdüreceklerini söyledi.

YIPRANMA PAYI VE KİT'LERDE KADRO TALEBİ

Özel güvenlik görevlilerinin bir diğer beklentisinin fiili hizmet süresi zammı olduğunu belirten Çağırıcı, gece gündüz, bayram ve tatil demeden riskli alanlarda görev yapan çalışanların yıpranma payından yararlanmasının zorunluluk haline geldiğini ifade etti.

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT) görev yapan özel güvenlik görevlilerinin kadro beklentisinin sürdüğünü kaydeden Çağırıcı, aynı kurumlarda uzun yıllardır görev yapan çalışanların kadroya alınmasının hem kurumsal aidiyeti güçlendireceğini hem de mağduriyetleri gidereceğini belirtti.

Çağırıcı ayrıca, KİT'lerde ve özel sektörde çalışan emekçilerin banka promosyonlarından güncel ekonomik koşullara uygun şekilde yararlanması gerektiğini ifade etti.

"ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE YÖNELİK ŞİDDET KABUL EDİLEMEZ"

Özel güvenlik görevlilerine yönelik şiddet olaylarına da değinen Çağırıcı, Pendik Marmaray İstasyonu'nda yaşanan olayda görev yapan özel güvenlik görevlilerinin olayın büyümesini önlediğini ancak sözlü ve fiziksel saldırıya maruz kaldığını belirterek, "Görevini yapan özel güvenlik görevlilerinin sözlü ve fiziksel saldırılara maruz kalması kabul edilemez" dedi.

Çağırıcı, olay sırasında görev yapan sendika üyelerini ziyaret ederek plaket takdim ettiklerini, özel güvenlik görevlilerinin kamu güvenliğine sunduğu katkının bu olayda bir kez daha görüldüğünü ifade etti.

OKULLARDA DAHA FAZLA ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÇAĞRISI

Son dönemde okullarda yaşanan şiddet olaylarının eğitim kurumlarının güvenliğini yeniden gündeme taşıdığını belirten Çağırıcı, öğretmenlere yönelik saldırılar ve okul çevresindeki güvenlik sorunlarına karşı kalıcı adımlar atılması gerektiğini söyledi.

PİKTES kapsamında görev yapan özel güvenlik görevlilerinin önemli bir kamu hizmeti yürüttüğünü kaydeden Çağırıcı, çalışanların istihdam sürekliliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Çağırıcı, "Öğrencilerimizin güvenliği, öğretmenlerimizin huzuru ve velilerimizin içinin rahat olması için okullarımızda daha fazla özel güvenlik görevlisi istihdam edilmelidir. PİKTES kapsamında görev yapan özel güvenlik görevlilerimizin çalışma sürekliliğini sağlayacak düzenlemeler bir an önce hayata geçirilmelidir" dedi.

Çağırıcı, Güvenlik-İş Sendikası olarak özel güvenlik görevlilerinin haklarının geliştirilmesi, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve mesleğin hak ettiği değere kavuşması için mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.