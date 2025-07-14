ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 14 Temmuz 2025

6 Nisan 1920

1- Anadolu Ajansının "FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 9. YILI" tema başlığıyla yayımlanacak haberleri:

Darbe girişimi davalarının ceza bilançosu

(İsmet Karakaş-Abdullah Sarica/Ankara)

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminden bu yana 113 bin 837 zanlı tutuklandı

(Zeynep Yeşildal/İstanbul) (Grafikli)

- Şehit Gülşah Güler'in ailesi darbe girişiminin başarısız olmasıyla teselli buluyor

(Salim Taş/Hatay) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Boynundaki mermi parçasıyla 9 yıldır yaşayan gazi, darbe gecesi bir kız çocuğuna kalkan olmuş

(Talha Koca/Erzurum) (Fotoğraflı-Görüntülü)

İstanbul polisi, FETÖ'nün yeniden yapılanmak için attığı her adıma engel oldu

(Emrah Gökmen/İstanbul)

15 Temmuz'da şehit olan muhtarın eşi hayatını 2 çocuğuna adadı

(Halis Akyıldız/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15 Temmuz Derneği, şehit ailelerini ve gazileri yalnız bırakmadı

(Hüseyin Kul/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15 Temmuz'da ağır yaralanan gazi Alkılıç, karanlık gecede yaşadıklarını anlattı:

(Mikail Bıyıklı/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15 Temmuz gazileri "o gece" yaşadıklarını unutamıyor

(Koray Taşdemir/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15 Temmuz gazisi genç kız o gecenin hafızalarda diri kalmasını istiyor

(Fatma Nur Duman Arı/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Hukukçular yıllar süren 15 Temmuz darbe girişimi davalarındaki tanıklıklarını anlattı

(Zeynep Rakipoğlu- Gökçe Karaköse/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Avusturya'nın eski Ankara Büyükelçisi Wölfer, 15 Temmuz darbe girişiminde yaşadıklarını AA'ya anlattı:

(Salih Okuroğlu/Viyana) (Görüntülü)

2- MEB, öğretmen-veli iletişimini yerli ve milli uygulamayla yürütecek

Bakanlık hem öğretmenlerin velilerle doğrudan iletişim kurabilmesi hem de velilerin öğrencilerinin notlarına, devamsızlık ve sınav tarihi gibi bilgilerine anlık ulaşmasını sağlamak üzere BiP üzerinden Öğretmen Bilgi Servisi ve Okul-Veli Asistanı servisini kuracak

Öğretmen Bilgi Servisi ile Bakanlığın yayınlayacağı duyurular tek bir kaynaktan, tüm taşra birimlerine, öğretmenlere ve diğer personeline doğru bilgiyi yerli ve milli mesajlaşma aracığıyla doğrudan ulaştırılacak

Okul-Veli Asistanı ise velilerin çocuklarının sınav tarihi, notları ve devamsızlık gibi bilgilerine erişmesine olanak sağlayarak çocuklarının performanslarına daha yakından ve düzenli takip edebilmesine imkan tanıyacak

(Buğrahan Ayhan/Ankara)

3- MASAK, FETÖ/PDY'nin mali yapılanmasının izini adım adım takip ediyor

FETÖ/PDY kapsamında, 2024 yılı sonuna kadar 559 gerçek ve tüzel kişi ile ilgili olarak yurt dışı muadil mali istihbarat birimlerine bilgi paylaşımı talebi iletildi

Bu çerçevede dondurulan mal varlığının değeri yaklaşık 5,5 milyar lira, 2 milyon 455 bin 851 dolar, 282 bin 594 avro, 106,77 gram altın olurken, 851 gayrimenkul, 66 araç ile bir yat ve 132 ticari sicil kaydı da yer aldı

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

4- Yılın ilk yarısında en fazla "turizm ve otelcilik" elemanı istihdam edildi

İŞKUR verilerine göre, yılın ilk 6 ayında 287 bin 353'ü kadın, 472 bin 592'si erkek olmak üzere 759 bin 945 kişi işe yerleştirildi. Bu kişilerden 25 bin 42'si engellilerden oluştu

Yılın ilk yarısında 60 bin 689 kişi turizm ve otelcilik elemanı, 42 bin 901 kişi silahsız özel güvenlik görevlisi, 24 bin 193 kişi reyon görevlisi, 20 bin 18 kişi güvenlik görevlisi olarak istihdam edildi

(Sega Bilgitekin/Ankara)

5- IDEF 2025'E DOĞRU - Şartlar değişse de görüntü değişmeyecek

Düşük ışık ve kızılötesi gözlem kabiliyetini bir araya getiren DFG-I Dijital Füzyon Görüş Sistemi, IDEF 2025 Fuarı'nda tanıtılacak

İki dedektörden gelen görüntülerin birleştirilmesi ile oluşturulan füzyon görüntü, kullanıcıların zorlu şartlarda hem detaylara hakim olmalarını hem de derinlik algısı içerisinde yüksek farkındalık elde etmelerine olanak veriyor

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Uzmanlara göre AB, uluslararası hukuku çiğnememek için İsrail'e yaptırım uygulamak zorunda

Norveç Oslo Üniversitesinde Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Uzmanı Prof. Dr. Zyberi: "AB'nin, insan hakları ve insancıl hukuka riayet etmesi ve Gazze ile işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan kitlesel zulmü durdurması için İsrail'e baskı yapması gerekmekte"

Hollanda Açık Üniversitesinde Uluslararası Ceza Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Vasiliev: "İnsan hakları ihlallerinin boyutu ve ciddiyeti, ticari ilişkiler dahil AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın tamamen askıya alınmasını haklı kılmakta"

(İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu/İstanbul)

7- Malazgirt Savaşı alanının tespitine yönelik çalışmalarda yaklaşık 200 metal obje bulundu

Malazgirt Savaşı yerinin tespit edilmesine yönelik çalışma yürüten uzmanların ortaya çıkardığı ok uçları, sikke, yüzük, nal çivisi ve mühürler veri bankasına işleniyor

Projenin bilimsel danışmanı Prof. Dr. Adnan Çevik: "Bu yılki çalışmalarımız son derece verimli geçiyor. Altıncı yılında savaşın geçtiği alanı noktasal olarak belirlemeye dönük araştırmalarımızda artık yüzde 70'lere yaklaştık"

(İbrahim Yaldız/ Muş) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Miguel Crespo'nun Galatasaray'a attığı gol, kariyerinde çok büyük bir anlam taşıyor

RAMS Başakşehir'in Portekizli futbolcusu Miguel Crespo:

"Luka Modric'in Arda Güler'e formasını verip 'Bundan sonrası sende' demesi, genç yıldız için büyük bir sorumluluğun başladığı anlamını taşıyor"

"Savunma yapma şeklimizi geliştirmemiz gerekiyor. Hücumda topu kaybettiğiniz anda yapacaklarınız çok önemli. Bunlar için çok çalışmalıyız"

"Ulaşamadığım tek hedef milli takım ancak bunu anlayabiliyorum. Dünyanın en iyi takımında oynayan çok kaliteli oyuncularımız var. Belki de daha fazla çalışmalıyım. Bilmiyorum"

(Emre Doğan/Seefeld) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Türk Telekom'da yeni sezonun hedefi Avrupa Ligi bileti almak

Türk Telekom Basketbol Kulübü Genel Menajeri Önder Külçebaş:

"Başladığımız ilk günden itibaren hedefimiz BKT Avrupa Kupası'nda şampiyon olup Avrupa Ligi'ne gitmek"

(Salih Ulaş Şahan/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Milli para tenis sporcuları, 2028 Los Angeles'ta yarışmak için sponsor bekliyor

Milli para tenis sporcularından Yunus Emre Arslan: "Haftanın her günü yoğun çalışıyoruz. Tek eksiğimiz sponsor, onu da bulursak 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'nda madalyayı alacağız inşallah"

Esra Bozdemir Işık: "En büyük hedefimiz 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları için hazırlanıyoruz"

Serdar Antaç: "Tenis maliyetli bir spor, kort, raket, top, tekerlekli spor sandalyesi, beslenme, hepsi için sponsor lazım ama bunları da aşacağız inşallah"

(Fatih Çakmak/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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