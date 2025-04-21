ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 21 Nisan 2025 - Son Dakika
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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 21 Nisan 2025

Meclis, açılışının 105. yılını kutlayacakTBMM'nin açılışının 105. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Genel Kurul, 23 Nisan'da özel gündemle toplanacakGenel Kurul'da yarın 23 Nisan Çocuk Özel Oturumu gerçekleştirilecekTBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23...

21.04.2025 10:55
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6 Nisan 1920

1- Meclis, açılışının 105. yılını kutlayacak

TBMM'nin açılışının 105. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Genel Kurul, 23 Nisan'da özel gündemle toplanacak

Genel Kurul'da yarın 23 Nisan Çocuk Özel Oturumu gerçekleştirilecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Çarşamba günü, makamını çocuklara devredecek ve TBMM Tören Salonu'nda "105. Yıl Resepsiyonu" verecek

(Gazi Nogay/TBMM)

2- KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi açılış için gün sayıyor

Mayısta açılması planlanan KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık ve Millet Bahçesi'nin yer aldığı kompleks inşaatında sona gelindi

(Mehmet Kemal Firik/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Mart ve nisan yağışları hububata olumlu yansıdı

Toprak Mahsulleri Ofisince yapılan analize göre, nisanın kalan kısmı ve mayıstaki yağış durumu hububatın gelişim seyrini, verimini ve kalitesini etkileyecek

Konya'da martta yaşanan zirai dona rağmen hububat bu durumdan olumsuz etkilenmedi

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

4- FKÖ Ulusal Konseyi Başkanı Futuh, Filistinlilerin Netanyahu'yu geri adım atmaya zorlayacağını vurguladı:

"Şu an en tehlikeli plan, halkımızı göçe, vatanlarını terk etmeye zorlamaktır. Halkımız kararlıdır, vatanını terk etmeyecektir"

"Halkımız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptıklarından gerçekten gurur, minnettarlık, şükran duyuyor"

(Muhammed Yusuf-Muhammet Tarhan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Fransa'da "Filistin'de adalet" çağrısıyla açlık grevi başlatanlar, Cenevre'de destekçileriyle buluşuyor

Doktor Pascal Andre: "Sessizlik, Batı Şeria ve Gazze'de olanlara gerçekten boyun eğmektir. Şu anda soykırım hakkında konuşma ve insanlık için savaşma zamanı. Avrupa'nın her yerinde vatandaş hareketimize devam edeceğiz"

Emekli Amina Mansouri: "Filistin için sessiz kalmaya devam edersek, yarın herhangi bir halkın başına da bunlar gelebilir"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Atıl durumdaki petrol kuyularındaki jeotermal kaynakla 50 bin dönüm seraya ısı sağlanabilir

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği Başkanı Ufuk Şentürk:

"Hazırlanan rapora göre 150 derece sıcaklıklara erişebilen petrol kuyuları var. Bu petrol kuyularından elde edilebilecek jeotermal kaynakla yaklaşık 50 bin dönüm seraya ısı kaynağı sağlamak mümkün"

"Özellikle dövizle yapılan yatırımlarda kuyulardan veya döviz artışından kaynaklı risk taşıyan yatırımların önünü açmak için süper izin mekanizmasına Türkiye'nin ivedilikle ihtiyacı var"

(Başak Erkalan/Ankara)

7- Osman Hamdi Bey'in kayıp tablosu Londra'da satışa çıkarılacak

Sotheby's müzayede evinde 29 Nisan'da yapılacak müzayedede 1 milyon sterlinden satışa sunulacak 1881 tarihli tablonun varlığı, 19. yüzyılda çekilen siyah beyaz bir fotoğraftan biliniyordu

(Aysu Biçer-Ahmet Esad Şani/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Tiroid ameliyatlarında "ROLL yöntemi" komplikasyon ihtimalini büyük ölçüde azaltıyor

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İsmail Cem Sormaz: "Tiroid ameliyatlarında çıkarmak istediğimiz dokuyu önceden işaretleyerek ameliyata girmek, işlem başarısını ciddi anlamda arttırır ve doğru kitlenin çıkarılıp çıkarılmadığı konusunda şüpheye neredeyse yer bırakmaz. ROLL, yani nükleer işaretleme sayesinde çıkardığımız kitlenin doğru hedef olduğunu anında görebilme şansımız olur"

Hasta Bediha Aşkun: "Konuşma yeteneğimi kaybetmedim. Boynumu sağa sola çevirme konusunda ciddi endişelerim vardı. Ses tellerimle ilgili korkularım da oldu ama hocamız sağ olsun, tüm önlemleri aldı ve hiçbir sıkıntı yaşamadık"

(Mikail Bıyıklı/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Yunus Akgün, Galatasaray formasıyla 100. maçına çıkmaya hazırlanıyor

Milli futbolcu, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 99 müsabakada 18 kez fileleri havalandırdı

Bu sezon Galatasaray'da 12 gol kaydeden Yunus Akgün, kariyerinin en skorer sezonunu geçiriyor

(Can Öcal/İstanbul)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 21 Nisan 2025 - Son Dakika

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