Özel Öğrencilere Beşiktaş Forması Hediye - Son Dakika
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Özel Öğrencilere Beşiktaş Forması Hediye

Bolu'da evde eğitim gören iki özel öğrenciye Beşiktaş imzalı formalar hediye edildi.

03.12.2024 21:51
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Özel çocuklara gönül verdikleri takımın formaları hediye edildi

BOLU - Bolu'da evde eğitim gören 11 ve 17 yaşındaki iki öğrenciye taraftarı oldukları Beşiktaş'ın imzalı forması hediye edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın evde eğitim uygulamasından yararlanan 11 yaşındaki Berat Allar ve 17 yaşındaki Emirhan Kalaycı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde unutmayacakları anlar yaşadı. Bolu Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü ve Kızılay Bolu İl Temsilciliği Başkanı Muhsin Kınacı öğrencileri evlerinde ziyaret etti. Öncü ve Kınacı, öğrencilerin gönül verdiği Beşiktaş JK futbolcularının imzaladığı formaları özel öğrencilere hediye etti. Doğuştan kas hastası olan öğrenciler, formaları görünce büyük mutluluk yaşadı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Özel Öğrencilere Beşiktaş Forması Hediye - Son Dakika

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