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Özel Sektör Öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığı ile Görüşme Talebini Kabul Etti - Son Dakika
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Özel Sektör Öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığı ile Görüşme Talebini Kabul Etti

Özel sektör öğretmenlerinin 'taban maaş hakkı' için Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşme talebi kabul edildi. Öğretmenler, Bakan Yardımcısı Kemal Şanlıoğlu ile görüşmek için Bakanlığa gitti. Eyleme destek veren CHP milletvekilleri ise konuya ilişkin kanun teklifi vereceklerini açıkladı.

Özel Sektör Öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığı ile Görüşme Talebini Kabul Etti
29.01.2024 - 22:58,  Güncelleme: 23:04
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Haber: DİLAN KUTLU/ Kamera: ONUR BİNGÖL

Özel Sektör öğretmenlerinin "taban maaş hakkı" için Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşme talebi kabul edildi. Öğretmenlerin kendi aralarında belirledikleri bir grup öğretmen, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şanlıoğlu görüşmek için Bakanlığa gitti.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın "taban maaş hakkı" ve asgari ücretle çalışmamak için bugün Ankara'da bir araya gelmişti. Bakan Yusuf Tekin ile görüşme sağlanmadan eylemlerini sonlandırmayacaklarını belirten öğretmenler, yaklaşık 4 saat boyunca Meclis önündeki Milli Egemenlik Parkı'nda bekledi.

Dört saat süren beklemenin ardından, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun eylem yapan öğretmenlerin yanına gelerek, Milli Eğitim Bakanı Kemal Şanlıoğlu'nun öğretmenleri temsilen bir grup öğretmenle görüşeceğini söyledi. Bunun üzerine temsili olarak birkaç öğretmen, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şanlıoğlu görüşmek için Bakanlığa gitti.

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, CHP Tokat Kadim Durmaz, DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca ve EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca öğretmenlerin eylemine katılarak destek verdi.

Ocaklı ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada konuya ilişkin yarın CHP'nin araştırma önergesi ve kanun teklifi vereceğini söyledi.

Ocaklı, "Buradaki öğretmenlerimiz, 14 binin üzerindeki okulda görev yapan 180 bin öğretmeni temsil ediyor. Bu arkadaşlarımız asgari ücrete mahkum olduğu için geçinemediği, şartların değiştirilmesi gerektiği devletin okullarında görev yapan bütün öğretmenlerle aynı statüye sahip oldukları haklarının geri alınmasını istiyorlar" dedi.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Başkanı Eren Edebali ise, "Yarın TBMM'de muhalefetin kanun tekliflerini, araştırma önergelerini Genel Kurul'a sunacağını biliyoruz. Yüz binlerce öğretmenin talebi olduğu ifade etmek istiyoruz. Yoksa ikinci bir Cemal Taştan vakası istemiyoruz. İkinci bir hakaret duymak istemiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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