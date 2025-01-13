Özel ve İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'ın gözaltına alınmasına ilişkin basın toplantısı düzenledi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına ilişkin, "Bu bir siyasi operasyon. Rıza Akpolat'ın şahsında partimizin kurumsal kimliği itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor." dedi.

Özel, Türkiye Belediye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Merkezi'nde görüştü.

Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Özel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasını eleştirerek, "Bu bir siyasi operasyon. Rıza Akpolat'ın şahsında partimizin kurumsal kimliği itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Sen seçim sonucunu yok sayıyorsan, hiçe sayıyorsan, bu kadar yüksek oyla seçilen, sevilen birinin itibarını bu yolla düşürmeyi kendine kar sayıyorsan sen zaten tükenmişsin, bitmişsin."değerlendirmesinde bulundu.

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak, şunları kaydetti:

"Eğer gücünüz varsa, cesaretiniz varsa, ülkeyi bu kadar gerdiniz ve bu hale geldiniz. Muzaffer kahraman edalarıyla gezerken seçim mağlubusunuz. 'O salonlardan çıkamıyorsun, sokağa çık, meydana çık, insanların önüne çık' diyorum. Çıkamıyorsun. O zaman bu işin çıkışı milletin huzuruna gitmektir. Sandık gelsin, sandıktan kaçma. El mi yaman, bey mi yaman? Cesaretin varsa sandıktan ve milletten kaçma. Bunun için eğer cesaretin varsa öyle savcılara, polislere değil, gel millete güven, çık karşısına, çıkalım hep birlikte."

Akdeniz Belediyesi'ne yapılan görevlendirmeye ilişkin soruya Özel, şu yanıtı verdi:

"Kayyum uygulaması bir OHAL KHK'si marifetiyle ve onun kanunlaşması marifetiyle yapılan son derece antidemokratik bir uygulamadır. O yüzden tüm kayyum atamalarına, gerekçesi ne olursa olsun, iletişimi nasıl yapılıyor olursa olsun ilkesel bir yerden karşı çıkıyoruz. Kesinleşmeden görevden almak olmaz. Kesinleşmeden yerine vekil bakacaksa o vekil de millet kime en çok yetkiyi verdiyse oradan seçilir."

"İtibar suikastıdır"

Ekrem İmamoğlu ise Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'ın gözaltına alınmasının "yargı, hukuk, adalet ve insan haklarına uymadığını" söyledi.

İmamoğlu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre, belediye başkanlarının ihale ve harcama yetkilisi olmadığını anımsatarak, "Hal böyleyken, Beşiktaş Belediye Başkanı'nı, il dışında ziyaret ettiği babasının evinde apar topar gözaltına almak tamamen hukuk dışıdır. Türkiye'yi çok geriye götüren bir uygulamadır. Kesinlikle itibar suikastıdır. Varsa sıkıntılı bir durum, bu insanlar savcılığa davet edilir, onlar da koşa koşa gider, ifadeleri alınır." diye konuştu.