Özelleştirmeye Karşı Direnen Madenciler Ankara'ya Yürüyor… Maden-İş Genel Başkanı Akçul: "Sesimizi Duyurmak İçin Ankara Yollarına Düştük"

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Haber: Batuhan DÜKEL - Kamera: Dursun ALKAYA

(ANKARA) - Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı çıkan madencilerin başlattıkları yürüyüş sürüyor. Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, "Yolumuz ve hedefimiz belli. Sesimizi duyurmak için Ankara yollarına düştük" dedi. Yürüyüşün ilk gününde Ankara'ya bağlı Akkaya Köyü'nde konaklayıp, ertesi gün Ankara'nın Ayaş İlçesine ulaşmayı planlayan işçilerin, Ankara Özelleştirme İdaresi Başkanlığı binası önünde son bulacak yürüyüşlerinin üç gün sürmesi öngörülüyor.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı, 20 Kasım 2024'te eylem başlatan maden işçileri, eylemin 9'uncu gününde Nallıhan'dan Ankara'ya yürüyüş kararı almıştı. İşçiler, Beypazarı'na ulaştıkları sırada, hükümet yetkililerinden "varlık satışının 3 ay ötelendiğini ve 4 Mart 2025 tarihine ertelendiğini" öğrendikten sonra yürüyüşe ara vermişlerdi.

Ara verdikleri yürüyüşe bugün erken saatlerde Beypazarı'ndan başladılar

Ellerinde, "Madenlerimize sahip çıkalım", "Varlık Satışına Hayır" ve "Özelleştirmeye Dur De" dövizleri taşıyan işçiler, "Enerji Vatandır Vatan Satılmaz", "Bizim alın terimiz sizin sözünüzden büyüktür" ve "Madenlerimize sahip çıkalım" şeklinde sloganlar attı.

İşçilerin Beypazarı'ndan başlattıkları ve Ankara Özelliştirme İdaresi Başkanlığı binası önünde son bulmasını planladıkları yürüyüşün üç gün sürmesi öngörülüyor. Yürüyüş esnasında mola veren işçilere Beypazarı Belediyesi gıda desteğinde bulunuyor.

İşçiler, yürüyüşün ilk gününde, Ankara'ya bağlı Akkaya Köyü'nde konaklayıp, ertesi günün sabahında Ankara'nın Ayaş İlçesine ulaşmayı planlıyor.

"Olumlu cevap almadan bu mücadeleyi sonlandırmayacağız"

Yürüyüş sırasında basına açıklama yapan Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, şunları kaydetti:

"Mücadelemiz günden güne hız kazandı, bu hızın temelinde üretimden gelen gücümüz var. Bugün, Beypazarı sınırlarını birazdan geçmiş olacağız. Yolumuz ve hedefimiz belli. Sesimizi duyurmak için Ankara yollarına düştük. Bunu en başında da söylemiştik, 'Bizi yollara düşürmeyin, bu çığlığımızı duyun' dedik ama bu çığlığa henüz olumlu bir cevap verilmedi, verileceğe de benzemiyor. Dolayısıyla bu haklı mücadelemize bir olumlu cevap almadan bu mücadeleyi sonlandırmayacağız."

Akçul'dan sonra söz alan TES İŞ Genel Başkanı İrfan Kabaoğlu da "Bu mücadelemize hem maden işçileri hem enerji işçileri olarak devam edeceğiz. Sesimizi duyurana kadar, bu dava sonuçlanana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Yaşasın maden işçileri, yaşasın enerji işçileri, yaşasın işçilerin birliği" ifadelerini kullandı.

"Biz madenciyiz hiçbir zaman yorulmayız"

Direnen bir maden işçisi ANKA Haber Ajansı mikrofonuna, "Biz bu yola 3 ay önce çıkmıştık, hiçbir şekilde bir haber gelmedi. Ankara'ya yürüyüşümüz devam edecek. Bizi bu yoldan kimse döndüremez. Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Biz madenciyiz hiçbir zaman yorulmayız" dedi.

"Hem biz kazanalım hem devletimiz kazansın"

Varlık satışına karşı olduğunun altını çizen bir başka maden işçisi, "Sonuna kadar direnmeye devam edeceğiz. Daha düzgün şartlarda çalışabilmek ve özel sektörde ezilmemek için. Hem biz kazanalım hem devletimiz kazansın. Mücadelemiz Ankara'ya kadar devam edecek" diye konuştu.

"Özelleştirme hiçbir zaman iyi olmadı"

Bir başka maden işçisi ise özelleştirmenin olumlu sonuçlar doğurmayacağını belirterek, "Bizim yolumuzun sonu belli, Ankara… Özelleştirme hiçbir zaman iyi olmadı. Hiçbir sektörde olmadığı gibi burada da iyi olmayacak. Sonuç alana kadar bu yoldayız. Yolun sonu nereye kadar giderse" değerlendirmesini yaptı.

"Son noktaya kadar gideceğiz"

Eylemlerinde kararlı olduklarının altını çizen bir başka maden işçisi, "Direnişimiz boşa değil, Ankara'ya kadar yürüyeceğiz. Varlık satışına hayır diyoruz. Bu direnişin kimse önünde duramaz. Hakkımızın peşindeyiz, alana kadar da devam edeceğiz. Yorulmak yok, madenci yılmaz. Gidebileceğimiz yere kadar Ankara ise Ankara, sonrası ise sonrası… Son noktaya kadar gideceğiz" şeklinde konuştu.

"Bizi yine yollara döktüler"

12 yıldır madende çalıştığını belirten bir başka işçi de "Direnişimize devam edeceğiz. Hükümet bize bir uzlaşma önerdi. Sendika yetkililerimiz gerekli görüşmeleri yaptı ama istenilen sonuç alınamadı. Bizi yine yollara döktüler. Biz yollara düştüysek, sonuna kadar gideceğiz inşallah. Biz bu yola baş koyduk, ekmeğimizin peşindeyiz, 12 yıllık madenciyim, istediğimizi alacağız almadan da dönmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Sadece kendimizi için değil ailelerimiz için de bu yola çıktık"

Varlık satışı ve özelleştirmeye karşı başlattıkları yürüyüş için destek bekleyen başka bir maden işçisi ise şunları kaydetti:

"Varlık satışına 'hayır' diyoruz. İnşallah istediğimiz sonucu elde edeceğiz. Ankara'ya kadar durmak yok. Halkımızdan da destek bekliyoruz çünkü sadece kendimizi için değil ailelerimiz için de bu yola çıktık"

"Dinlene dinlene gideriz"

İki oğlu ve eşinin çalıştığı madenin satışına tepki gösteren ve yürüyüşe katılan vatandaş ise "Daha çoluğumuz, çocuğumuz çalışır ilerde o madende. Satış istemiyoruz. Hiçbir toprak satılmasın. Ankara'ya kadar Allah izin verirse yürüyeceğiz. Dinlene dinlene gideriz" dedi.