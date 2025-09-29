Özgür Çelik mazbatayı alır almaz Gürsel Tekin'e çattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Özgür Çelik mazbatayı alır almaz Gürsel Tekin'e çattı

Haberin Videosunu İzleyin
Özgür Çelik mazbatayı alır almaz Gürsel Tekin\'e çattı
29.09.2025 18:21  Güncelleme: 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Özgür Çelik mazbatayı alır almaz Gürsel Tekin\'e çattı
Haber Videosu

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın Olağanüstü Kongresi'nde yeniden il başkanlığına seçilen Özgür Çelik, mazbatasını almasının ardından yaptığı ilk açıklamada mahkeme tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'e yönelik sert sözler sarf etti. Çelik, "Ben mahkeme kararıyla geldim, mahkeme kararıyla giderim diyenlere söyleyecek tek lafım yoktur" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nde yeniden il başkanlığına seçilen Özgür Çelik mazbatasını aldı. Çelik ilk açıklamasında ise Gürsel Tekin'e yönelik "Ben mahkeme kararıyla geldim, mahkeme kararıyla giderim diyenlere söyleyecek tek lafım yoktur. Ben örgütün iradesiyle geldim, örgütün iradesiyle giderim" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nde yeniden il başkanlığına seçilen Özgür Çelik, mazbatasını Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'ndan aldı. Çelik, partililerle birlikte mazbatasını aldığını belirterek, görevine devam edeceğini açıkladı.

İLK SÖZLERİ BOMBA! HEDEFİNDE GÜRSEL TEKİN VAR

Sarıyer'deki binanın çalışma ofisine dönüştürüldüğünü, olası bir kararı da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in vereceğini dile getiren Çelik, "Ben mahkeme kararıyla geldim, mahkeme kararıyla giderim diyenlere söyleyecek tek lafım yoktur. Ben örgütün iradesiyle geldim, örgütün iradesiyle giderim. Dolayısıyla beni İstanbul İl Başkanı olarak 2023 yılının 8 Ekim'in de seçen örgüt iradesidir. 24 Eylül'de yine olağanüstü kongrede seçen örgüt iradesidir." diye konuştu.

Çelik, mazbatasını aldıktan sonra Sarıyer'de bulunan il başkanlığı binasına geçti ve burada yaptığı açıklamada da kamuoyunda günlerdir CHP İstanbul İl Başkanlığı ile ilgili durumun konuşulduğunu, bunun amacının halka karşı CHP'yi kavgalı göstermek olduğunu kaydetti.

GÜRSEL TEKİN SORUSUNA YANIT

Bir gazetecinin, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimi'ne görevlendirilen Gürsel Tekin'in de aynı binayı kullandığını hatırlatması üzerine Çelik, şunları söyledi: "Ben 2023 yılının 8 ekiminden önce bu bina önünde bir söz söylemiştim. Biz sokaktan yönetmeye geliyoruz. Benim için bütün sokaklar, bütün meydanlar İstanbul İl Başkanlığı binası. Burası şu anda Genel Başkanlık Çalışma Ofisi. 39 tane ilçe binası benim makam odamdır.

Binalar sembolik yerlerdir. Misafirler gelir buralarda ağırlanır, toplantılar yapılır, protokol konukları gelir, bu tür yerlerde ağırlanır. Dolayısıyla bu tartışmanın bana göre bir manası yoktur. Burası ile ilgili alınacak her türlü karar genel başkanımızın ve Merkez Yürütme Kurulumuzun inisiyatifindedir."

NE OLMUŞTU?

Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın Olağanüstü Kongresi'nin gerçekleştiği sırada "Biz kongre kararıyla gelen bir kurul değiliz. Biz yargı kararıyla gelen bir kuruluz. Yargı kararıyla görevimiz sonlandırılır" açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gürsel Tekin, istanbul, Politika, Sarıyer, Kayyum, Sözler, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Çelik mazbatayı alır almaz Gürsel Tekin'e çattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • m.sertbas:
    CHP de Demokrasi tek aday tek kazanan yesinler sizin cogulcu Demoktadinize püh 1 0 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    CHP icindeki kirli yuzler partiden atilsinlar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 kişi kalan Gençlerbirliği, 901’de yıkıldı 9 kişi kalan Gençlerbirliği, 90+1'de yıkıldı
Süper Lig’de 20 saniyelik basın toplantısı Süper Lig'de 20 saniyelik basın toplantısı
Batman’da 2 katlı bina çöktü Batman'da 2 katlı bina çöktü
Sadettin Saran’dan kafa karıştıran gol sevinci Sadettin Saran'dan kafa karıştıran gol sevinci
Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile 35 hafta sonra bir ilki başardı Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile 35 hafta sonra bir ilki başardı
Domenico Tedesco maç sonunda ayrılığı açıkladı Domenico Tedesco maç sonunda ayrılığı açıkladı
Emre Belözoğlu’ndan Fenerbahçe iddialarına cevap Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe iddialarına cevap
12. kattan düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti 12. kattan düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti
Sadettin Saran seçim öncesi sözlerini hatırlattı: Farkı gördünüz Sadettin Saran seçim öncesi sözlerini hatırlattı: Farkı gördünüz
Bursaspor, 40 bin taraftarının izlediği maçta sahasında 525 gün sonra kaybetti Bursaspor, 40 bin taraftarının izlediği maçta sahasında 525 gün sonra kaybetti

19:01
İlk 11’ler belli oldu Sergen Yalçın tüm kozlarını oynadı
İlk 11'ler belli oldu! Sergen Yalçın tüm kozlarını oynadı
18:43
Samsunspor, Fenerbahçe maçı öncesi TFF’ye gitti
Samsunspor, Fenerbahçe maçı öncesi TFF'ye gitti
18:43
Beyaz Saray’da Trump-Netanyahu zirvesi başladı
Beyaz Saray'da Trump-Netanyahu zirvesi başladı
18:33
Kredi kartı kullananlar dikkat Yeni döneme sayılı günler kaldı
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yeni döneme sayılı günler kaldı
17:17
Trafikte tartıştığı sürücüye taşla saldıran maganda yakalandı
Trafikte tartıştığı sürücüye taşla saldıran maganda yakalandı
17:13
Türkiye’nin GÖKÇERİ balonu İsrail’i panikletti
Türkiye'nin GÖKÇERİ balonu İsrail'i panikletti
17:12
Xabi Alonso Arda’dan özür dilemiş İşte nedeni
Xabi Alonso Arda'dan özür dilemiş! İşte nedeni
16:25
Hakan Safi, Kerem Aktürkoğlu için ödenen parayı açıkladı
Hakan Safi, Kerem Aktürkoğlu için ödenen parayı açıkladı
16:09
Trump - Netanyahu görüşmesi öncesi Beyaz Saray’dan açıklama: Gazze ile ilgili anlaşmaya çok yakınız
Trump - Netanyahu görüşmesi öncesi Beyaz Saray'dan açıklama: Gazze ile ilgili anlaşmaya çok yakınız
15:01
Güllü’nün düşmeden önceki ev içi kamerasının görüntülerinin tamamı ortaya çıktı
Güllü'nün düşmeden önceki ev içi kamerasının görüntülerinin tamamı ortaya çıktı
14:11
Avrupa pazarına açılan Togg’un Almanya’daki satış fiyatları belli oldu
Avrupa pazarına açılan Togg'un Almanya'daki satış fiyatları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2025 19:11:47. #7.13#
SON DAKİKA: Özgür Çelik mazbatayı alır almaz Gürsel Tekin'e çattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.